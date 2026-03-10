Javier Milei y Sandra Pettovello reafirmaron el cambio que da alivio a jubilados

Cómo funcionan los descuentos para jubilados en supermercados

El mecanismo de acceso a estos beneficios suele ser bastante simple. En la mayoría de los casos, el descuento se activa al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde el jubilado o pensionado cobra su haber mensual.

Este requisito es uno de los más comunes dentro del esquema de promociones vinculadas al sistema previsional.

Además, muchas cadenas solicitan presentar el DNI en caja para confirmar que el cliente pertenece al grupo de beneficiarios.

Aun así, cada supermercado establece sus propias reglas, que pueden incluir:

Topes máximos de reintegro

Días específicos de promoción

Exclusiones de determinados productos

Restricciones para combinar descuentos

Esto significa que un porcentaje de descuento elevado no siempre se traduce en el mismo nivel de ahorro, ya que el resultado final dependerá del monto de la compra y de las condiciones particulares de cada campaña.

Descuentos adicionales con bancos y billeteras digitales

Durante marzo también se mantienen vigentes varias promociones impulsadas por entidades financieras y billeteras digitales, que en algunos casos pueden combinarse con las ofertas de supermercados.

Entre los beneficios más habituales se encuentran:

Banco Nación: reintegro del 5% pagando con MODO .

Banco Galicia: promociones que pueden alcanzar hasta 25% de ahorro en comercios adheridos.

Banco Supervielle: 20% de descuento los martes en supermercados seleccionados.

Cuenta DNI: devolución del 5% en compras realizadas en determinadas cadenas.

No obstante, no todas las promociones son acumulables, por lo que muchas veces el sistema aplica únicamente el descuento que resulte más conveniente o el que esté habilitado según las bases y condiciones de cada campaña.

Coto: descuentos para jubilados y beneficios del programa Comunidad Coto

Una de las cadenas que mantiene promociones especiales para adultos mayores es Coto, que durante marzo ofrece un 15% de descuento para jubilados y pensionados.

Para acceder a este beneficio es necesario cumplir con algunos requisitos básicos:

Presentar el DNI al momento de pagar.

Realizar el pago en una sola cuota .

Hacer la compra de forma presencial en la sucursal, ya que la promoción no se aplica en compras online.

Además de esta promoción, el supermercado mantiene activo su programa de fidelización Comunidad Coto, que incluye diferentes campañas promocionales durante el mes.

En algunas de las bases y condiciones publicadas por la cadena se indica que ciertas promociones tienen vigencia hasta el 20 de marzo de 2026.

Un detalle importante es que los beneficios exclusivos para socios identificados con DNI no se pueden combinar con otras ofertas vigentes, lo que significa que el sistema aplicará solo la promoción habilitada para ese caso.

Este punto suele generar dudas entre los clientes, especialmente cuando coinciden varias ofertas en el mismo producto o día de compra.

Carrefour: descuentos para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES

La cadena Carrefour también mantiene su programa de descuentos para adultos mayores a través de la plataforma Mi Carrefour, donde se concentran cupones y promociones.

Dentro de este sistema, los clientes que tengan más de 60 años o cobren prestaciones de ANSES pueden acceder a un 10% de descuento de lunes a viernes.

Este beneficio cuenta con un límite mensual de reintegro que alcanza los $35.000, lo que permite obtener un ahorro importante en compras de mayor volumen.

Sin embargo, hay otro factor que influye en el descuento final: el formato de la tienda.

Las promociones pueden variar según el tipo de sucursal:

Carrefour Hiper

Carrefour Market

Carrefour Express

Carrefour Maxi

Tienda online

Esto significa que dos compras similares pueden tener descuentos diferentes dependiendo del local elegido.

Además, en algunas campañas la empresa aclara que los descuentos para jubilados no se acumulan con otras promociones activas.

Jumbo, Disco y Vea: las promociones del grupo Cencosud

Las cadenas Jumbo, Disco y Vea, que pertenecen al grupo Cencosud, también participan del programa de descuentos vinculado a ANSES.

En estos supermercados, el beneficio habitual para jubilados ronda el 10%, especialmente durante los primeros días de la semana.

Generalmente, estas promociones se concentran entre lunes y jueves, aunque pueden aparecer ofertas especiales en otras fechas.

Dentro de este esquema, el grupo suele lanzar campañas adicionales en categorías específicas, como:

Productos de limpieza

Artículos de perfumería

Alimentos seleccionados

En esos casos, los descuentos pueden llegar hasta el 20% en determinados rubros.

El “Martes de Jubilados”

Una de las promociones más conocidas es el llamado “Martes de Jubilados”, una campaña recurrente que aparece dentro de la sección de descuentos del día.

En esta promoción, el ahorro puede alcanzar el 25%, aunque con algunas condiciones:

Tope mensual de $25.000 por cuenta

Pago con tarjeta de débito vinculada a la jubilación

Compras realizadas de forma presencial

Para muchos clientes, esta promoción se ha convertido en uno de los momentos clave para realizar las compras más grandes del mes.

Supermercados Día: descuentos con límite por operación

En la cadena Día, los jubilados y pensionados también cuentan con un descuento del 10%, que generalmente se aplica los lunes.

La particularidad de esta promoción es que el reintegro tiene un límite de $2.000 por operación.

Esto cambia significativamente el impacto del beneficio.

En compras pequeñas, el descuento se aplica casi en su totalidad. Pero en compras grandes, el cliente puede alcanzar rápidamente el tope de reintegro, lo que reduce el porcentaje efectivo de ahorro.

Por ejemplo, si una compra supera determinado monto, el reintegro máximo se alcanza antes de completar el descuento anunciado.

Además, quienes cobran su jubilación a través del Banco Provincia pueden sumar otro beneficio adicional.

En esos casos es posible acceder a los reintegros de Cuenta DNI, que ofrecen un 5% de descuento en supermercados adheridos.

Dentro de la lista de comercios incluidos, Día suele aparecer con frecuencia, lo que permite sumar un ahorro extra.

Chango Más: descuentos durante toda la semana

La cadena Chango Más también participa del sistema de descuentos para jubilados vinculado a ANSES.

En este caso, el beneficio base es del 10% y está disponible todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Esta amplitud de fechas permite que los clientes elijan con mayor flexibilidad cuándo hacer sus compras.

Sin embargo, la promoción incluye dos límites de reintegro:

$1.000 por transacción

$15.000 de reintegro máximo por mes

Esta doble restricción puede modificar el ahorro final.

Por ejemplo, en compras grandes el cliente alcanza rápidamente el tope por operación, lo que limita el descuento efectivo.

Aun así, algunos jubilados pueden sumar un beneficio adicional si cobran su haber a través del Banco Supervielle.

La entidad ofrece un 20% de descuento los martes en supermercados adheridos, promoción que incluye a:

Chango Más

Jumbo

Disco

Vea

El pago puede realizarse con tarjeta de débito o mediante QR, dependiendo de la modalidad habilitada en cada campaña.

Qué conviene revisar antes de aprovechar los descuentos

Aunque los porcentajes promocionales pueden parecer atractivos, el ahorro real depende de varios factores.

Antes de realizar una compra, conviene revisar:

1. El tope de reintegro

Determina cuánto dinero puede devolverse como máximo.

2. Los días de vigencia

Muchas promociones solo se aplican en fechas específicas.

3. La forma de pago

Generalmente se exige utilizar la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación.

4. Las restricciones de acumulación

Algunas ofertas no pueden combinarse con otras promociones.

También es importante recordar que las cadenas suelen lanzar campañas temporales, por lo que los beneficios pueden modificarse incluso dentro del mismo mes.

Un alivio para el presupuesto de los adultos mayores

En un escenario económico donde el precio de los alimentos continúa siendo uno de los principales gastos del hogar, los descuentos en supermercados se han convertido en una herramienta clave para muchos jubilados.

Si bien los porcentajes pueden parecer moderados, cuando se utilizan de manera estratégica el ahorro mensual puede ser significativo.

Por ejemplo, elegir el día correcto para comprar o dividir las compras para aprovechar distintos topes de reintegro puede marcar una diferencia importante en el presupuesto.

Por ese motivo, cada vez más adultos mayores organizan sus compras según el calendario de promociones, buscando aprovechar al máximo cada beneficio disponible.

De esta manera, los programas de descuentos en supermercados se consolidan como una de las principales herramientas para cuidar el bolsillo de jubilados y pensionados en todo el país.