La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará este martes el calendario de pagos de las Asignaciones de Pago Único (APU), beneficios económicos que se entregan una sola vez a quienes cumplen determinados requisitos.
El organismo previsional activó el calendario de pagos de las Asignaciones de Pago Único, beneficios que se entregan por eventos familiares particulares. Según el caso, los montos pueden superar los $460.000 y se pagan una sola vez a quienes cumplan los requisitos.
ANSES comienza a pagar bonos únicos: quiénes pueden recibir más de $460.000
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará este martes el calendario de pagos de las Asignaciones de Pago Único (APU), beneficios económicos que se entregan una sola vez a quienes cumplen determinados requisitos.
Estas ayudas están destinadas a personas que atravesaron eventos familiares específicos, como el nacimiento de un hijo, un matrimonio o una adopción. Dependiendo del caso, los montos pueden ir desde poco más de $77.000 hasta superar los $462.000.
El cronograma de pagos correspondiente a marzo se extenderá durante varias semanas y alcanzará a todos los beneficiarios que hayan realizado la solicitud ante el organismo previsional.
Las Asignaciones de Pago Único son prestaciones que el Estado entrega una sola vez para acompañar determinados momentos importantes en la vida familiar.
Los tres beneficios disponibles son:
Asignación por nacimiento
Asignación por matrimonio
Asignación por adopción
Para acceder a estas ayudas es necesario cumplir con los requisitos establecidos por ANSES y realizar la solicitud dentro del plazo permitido.
El organismo previsional recuerda que los beneficiarios tienen hasta dos años desde el hecho que generó el derecho (nacimiento, matrimonio o adopción) para iniciar el trámite.
Tras el último ajuste por movilidad, estas prestaciones recibieron un incremento del 2,88%, en línea con la actualización aplicada al resto de las asignaciones familiares.
Con esta suba, los valores que se pagan en marzo quedaron establecidos de la siguiente manera:
Asignación por nacimiento: $77.414
Asignación por matrimonio: $115.913
Asignación por adopción: $462.845
El monto que recibe cada beneficiario dependerá del tipo de asignación solicitada y de que se cumplan las condiciones exigidas por el sistema.
Para acceder a las Asignaciones de Pago Único es necesario cumplir con los topes de ingresos establecidos por ANSES.
Actualmente, el ingreso del grupo familiar no puede superar los $5.445.190, mientras que cada integrante de la pareja no debe superar los $2.722.595.
Estos límites se analizan al momento de realizar la solicitud del beneficio.
ANSES informó que el cronograma de pagos de las APU comenzará el 10 de marzo y se extenderá hasta el 10 de abril de 2026.
A diferencia de otras prestaciones, las fechas se organizan por quincena y no por terminación de documento.
El esquema de pagos quedó establecido de la siguiente manera:
Primera quincena: desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril
Segunda quincena: desde el 20 de marzo hasta el 10 de abril
Durante ese período, los beneficiarios podrán recibir el dinero correspondiente en la cuenta donde cobran sus asignaciones.
La asignación por nacimiento o adopción está dirigida a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social.
Entre ellos se encuentran:
Trabajadores en relación de dependencia
Trabajadores rurales o de temporada
Personas que cobran la Prestación por Desempleo
Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
Oersonas que cobran o cobraron AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo
Requisitos
Para acceder al beneficio deben cumplirse ciertas condiciones:
En el caso de nacimiento, el menor debe tener entre dos meses y dos años de edad.
Para la adopción, el trámite debe iniciarse entre los dos meses y los dos años posteriores a la sentencia judicial.
Los ingresos del grupo familiar no deben superar los topes establecidos por ANSES.
Documentación requerida
Para realizar el trámite se debe presentar:
DNI de los padres o adoptantes
DNI del niño o niña
Partida de nacimiento
Sentencia de adopción (si corresponde)
La asignación por matrimonio es otro de los beneficios que paga ANSES por única vez a quienes contraen matrimonio y cumplen los requisitos del sistema de asignaciones familiares.
Pueden solicitarla:
Trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares (SUAF)
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
Trabajadores que perciben prestaciones de una ART
Trabajadores de temporada
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
Condiciones para acceder
Entre los requisitos principales se encuentran:
Que el matrimonio esté registrado en la base de datos de ANSES
Que el trámite se realice dentro de los dos años posteriores al evento
Cumplir con los límites de ingresos establecidos
En el caso de trabajadores en relación de dependencia, también se exige una antigüedad mínima de seis meses en el empleo al momento de contraer matrimonio.
Documentación necesaria
Para completar el trámite se deben presentar:
DNI de ambos integrantes de la pareja
Partida o acta de matrimonio