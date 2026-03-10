En vivo Radio La Red
ANSES comienza a pagar bonos únicos: quiénes pueden recibir más de $460.000

El organismo previsional activó el calendario de pagos de las Asignaciones de Pago Único, beneficios que se entregan por eventos familiares particulares. Según el caso, los montos pueden superar los $460.000 y se pagan una sola vez a quienes cumplan los requisitos.

Estas ayudas están destinadas a personas que atravesaron eventos familiares específicos, como el nacimiento de un hijo, un matrimonio o una adopción. Dependiendo del caso, los montos pueden ir desde poco más de $77.000 hasta superar los $462.000.

El cronograma de pagos correspondiente a marzo se extenderá durante varias semanas y alcanzará a todos los beneficiarios que hayan realizado la solicitud ante el organismo previsional.

Qué son las Asignaciones de Pago Único de ANSES

Las Asignaciones de Pago Único son prestaciones que el Estado entrega una sola vez para acompañar determinados momentos importantes en la vida familiar.

Los tres beneficios disponibles son:

  • Asignación por nacimiento

  • Asignación por matrimonio

  • Asignación por adopción

Para acceder a estas ayudas es necesario cumplir con los requisitos establecidos por ANSES y realizar la solicitud dentro del plazo permitido.

El organismo previsional recuerda que los beneficiarios tienen hasta dos años desde el hecho que generó el derecho (nacimiento, matrimonio o adopción) para iniciar el trámite.

Montos de las Asignaciones de Pago Único en marzo

Tras el último ajuste por movilidad, estas prestaciones recibieron un incremento del 2,88%, en línea con la actualización aplicada al resto de las asignaciones familiares.

Con esta suba, los valores que se pagan en marzo quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Asignación por nacimiento: $77.414

  • Asignación por matrimonio: $115.913

  • Asignación por adopción: $462.845

El monto que recibe cada beneficiario dependerá del tipo de asignación solicitada y de que se cumplan las condiciones exigidas por el sistema.

Requisito de ingresos para cobrar el beneficio

Para acceder a las Asignaciones de Pago Único es necesario cumplir con los topes de ingresos establecidos por ANSES.

Actualmente, el ingreso del grupo familiar no puede superar los $5.445.190, mientras que cada integrante de la pareja no debe superar los $2.722.595.

Estos límites se analizan al momento de realizar la solicitud del beneficio.

Calendario de pagos de marzo

ANSES informó que el cronograma de pagos de las APU comenzará el 10 de marzo y se extenderá hasta el 10 de abril de 2026.

A diferencia de otras prestaciones, las fechas se organizan por quincena y no por terminación de documento.

El esquema de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

  • Primera quincena: desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril

  • Segunda quincena: desde el 20 de marzo hasta el 10 de abril

Durante ese período, los beneficiarios podrán recibir el dinero correspondiente en la cuenta donde cobran sus asignaciones.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones por nacimiento y adopción

La asignación por nacimiento o adopción está dirigida a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social.

Entre ellos se encuentran:

  • Trabajadores en relación de dependencia

  • Trabajadores rurales o de temporada

  • Personas que cobran la Prestación por Desempleo

  • Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

  • Oersonas que cobran o cobraron AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

Requisitos

Para acceder al beneficio deben cumplirse ciertas condiciones:

  • En el caso de nacimiento, el menor debe tener entre dos meses y dos años de edad.

  • Para la adopción, el trámite debe iniciarse entre los dos meses y los dos años posteriores a la sentencia judicial.

  • Los ingresos del grupo familiar no deben superar los topes establecidos por ANSES.

Documentación requerida

Para realizar el trámite se debe presentar:

  • DNI de los padres o adoptantes

  • DNI del niño o niña

  • Partida de nacimiento

  • Sentencia de adopción (si corresponde)

Nuevo bono para jubilados confirmado por Milei quiénes cobran los $70.000 de ANSES en febrero (1)

Asignación por matrimonio: quiénes pueden cobrarla

La asignación por matrimonio es otro de los beneficios que paga ANSES por única vez a quienes contraen matrimonio y cumplen los requisitos del sistema de asignaciones familiares.

Pueden solicitarla:

  • Trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares (SUAF)

  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

  • Trabajadores que perciben prestaciones de una ART

  • Trabajadores de temporada

  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Condiciones para acceder

Entre los requisitos principales se encuentran:

  • Que el matrimonio esté registrado en la base de datos de ANSES

  • Que el trámite se realice dentro de los dos años posteriores al evento

  • Cumplir con los límites de ingresos establecidos

En el caso de trabajadores en relación de dependencia, también se exige una antigüedad mínima de seis meses en el empleo al momento de contraer matrimonio.

Documentación necesaria

Para completar el trámite se deben presentar:

  • DNI de ambos integrantes de la pareja

  • Partida o acta de matrimonio

