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Bancos cerrados por 5 días: cuándo se retoma la atención tras la visita del Papa y el Día del Bancario

Las entidades financieras de todo el país no tendrán atención presencial durante varias jornadas debido a la coincidencia del Día del Bancario con los feriados dispuestos por la visita apostólica del Papa León XIV.

Bancos cerrados 5 días seguidos: el cronograma completo por la visita del Papa León XIV y el Día del Bancario

Bancos cerrados 5 días seguidos: el cronograma completo por la visita del Papa León XIV y el Día del Bancario

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) formalizó el esquema de feriados bancarios que mantendrá las sucursales cerradas en todo el país durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre de 2026 inclusive. La medida combina la conmemoración anual del Día del Bancario con los feriados decretados por el Poder Ejecutivo y el BCRA ante el operativo de seguridad por la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina.

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¿Qué días de noviembre no habrá atención bancaria en el país?

La suspensión de la atención presencial en las entidades financieras y la interrupción de las cámaras electrónicas de compensación se extenderá a lo largo del siguiente cronograma oficial:

  • Viernes 6 de noviembre: cerrado por el Día del Bancario (sin atención presencial en todo el país).

  • Sábado 7 de noviembre: cerrado por fin de semana habitual.

  • Domingo 8 de noviembre: cerrado por fin de semana habitual.

  • Lunes 9 de noviembre: cerrado por feriado nacional decretado por la visita del Papa León XIV (DNU N° 1.103/2026).

  • Martes 10 de noviembre: cerrado por feriado bancario en todo el país dispuesto por el BCRA (Comunicación “A” 8487).

La atención presencial en las casas matrices y sucursales bancarias se reanudará el miércoles 11 de noviembre. En la provincia de Buenos Aires, aunque dicho día rige un feriado territorial administrativo, la actividad bancaria operará con normalidad.

¿Cuáles son los motivos de los feriados fijados por el Gobierno y el BCRA?

La inactividad del sector financiero responde a dos marcos normativos e institucionales simultáneos:

  • Celebración del Día del Bancario: el viernes 6 de noviembre conmemora la fundación de la Asociación Bancaria en 1924. Por convención colectiva, la jornada rige con las mismas normas que un feriado nacional para los empleados del sector.

  • Visita de León XIV y Comunicación "A" 8487: la llegada del Papa León XIV a la Argentina (prevista entre el 8 y el 11 de noviembre con actividades en CABA, Córdoba y Luján) motivó la declaración del feriado nacional del lunes 9 de noviembre. Adicionalmente, el Banco Central emitió la Comunicación "A" 8487 para declarar feriado bancario nacional el martes 10 de noviembre por razones operativas de compensación financiera.

¿Qué operaciones se pueden realizar por home banking y cajeros automáticos?

Durante las cinco jornadas sin atención presencial en ventanilla, el esquema de funcionamiento del sistema financiero mantiene habilitados los canales digitales y la red de cajeros:

  • Banca digital (Homebanking y Apps): operativas para transferencias inmediatas, consulta de saldos, pagos de servicios y gestiones virtuales.

  • Cajeros automáticos y terminales de autoservicio: disponibles para extracción de efectivo y depósitos (sujetos a la recarga de las unidades por parte de cada entidad).

  • Compras con tarjeta: funcionarán con normalidad los pagos con tarjeta de débito y crédito en comercios, así como las transacciones mediante billeteras virtuales y códigos QR.

  • Liquidación de operaciones: los cheques, transferencias programadas y acreditaciones que requieran compensación entre cámaras se procesarán a partir del miércoles 11 de noviembre.

¿De cuánto es el bono especial del Día del Bancario que perciben los trabajadores?

A partir de los acuerdos de actualización salarial alcanzados por la Asociación Bancaria para 2026, los empleados de las entidades financieras percibirán una asignación extraordinaria por su día:

  • Bono mínimo por el Día del Bancario: $2.233.175,44 (monto base a liquidar, sujeto a ajustes por escalas salariales).

  • Salario inicial del sector: $2.577.474,74 (compuesto por un haber básico de $2.505.061,24 más $72.413,50 en concepto de participación en las ganancias del sistema de seguridad social y financiero - ROE).

En pocas palabras

  • Feriado Bancario: Cinco días consecutivos, del 6 al 10 de noviembre, por Día del Bancario, visita papal y disposición del BCRA.
  • Operatividad: Homebanking, apps y cajeros automáticos funcionarán normalmente; compras con tarjeta sin interrupción.
  • Bono Bancario 2026: Mínimo de $2.233.175,44 más salario inicial de $2.577.474,74.
Resumen generado por Thinkindot AI
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