Bancos cerrados por 5 días: cuándo se retoma la atención tras la visita del Papa y el Día del Bancario

Celebración del Día del Bancario: el viernes 6 de noviembre conmemora la fundación de la Asociación Bancaria en 1924. Por convención colectiva, la jornada rige con las mismas normas que un feriado nacional para los empleados del sector.

Visita de León XIV y Comunicación "A" 8487: la llegada del Papa León XIV a la Argentina (prevista entre el 8 y el 11 de noviembre con actividades en CABA, Córdoba y Luján) motivó la declaración del feriado nacional del lunes 9 de noviembre. Adicionalmente, el Banco Central emitió la Comunicación "A" 8487 para declarar feriado bancario nacional el martes 10 de noviembre por razones operativas de compensación financiera.

¿Qué operaciones se pueden realizar por home banking y cajeros automáticos?

Durante las cinco jornadas sin atención presencial en ventanilla, el esquema de funcionamiento del sistema financiero mantiene habilitados los canales digitales y la red de cajeros:

Banca digital (Homebanking y Apps): operativas para transferencias inmediatas, consulta de saldos, pagos de servicios y gestiones virtuales.

Cajeros automáticos y terminales de autoservicio: disponibles para extracción de efectivo y depósitos (sujetos a la recarga de las unidades por parte de cada entidad).

Compras con tarjeta: funcionarán con normalidad los pagos con tarjeta de débito y crédito en comercios, así como las transacciones mediante billeteras virtuales y códigos QR.

Liquidación de operaciones: los cheques, transferencias programadas y acreditaciones que requieran compensación entre cámaras se procesarán a partir del miércoles 11 de noviembre.

¿De cuánto es el bono especial del Día del Bancario que perciben los trabajadores?

A partir de los acuerdos de actualización salarial alcanzados por la Asociación Bancaria para 2026, los empleados de las entidades financieras percibirán una asignación extraordinaria por su día: