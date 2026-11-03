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Beto Casella fulminó a Juana Viale, la trató de "estúpida" y lanzó una frase lapidaria: "¿No aprendió...?"

Una fuerte polémica tuvo como protagonistas a Beto Casella y Juana Viale, luego de que la nieta de Mirtha Legrand tocara un asunto delicado. Aquí, que dijo ella y la explosiva respuesta del conductor de América TV.

3 nov 2026, 13:41
Beto Casella fulminó a Juana Viale, la trató de estúpida y lanzó una frase lapidaria: ¿No aprendió...?

Beto Casella fulminó a Juana Viale, la trató de "estúpida" y lanzó una frase lapidaria: "¿No aprendió...?"

Beto Casella fulminó a Juana Viale, la trató de estúpida y lanzó una frase lapidaria: ¿No aprendió...?

Beto Casella fulminó a Juana Viale, la trató de "estúpida" y lanzó una frase lapidaria: "¿No aprendió...?"

La polémica se instaló en el mundo del espectáculo después de que Beto Casella saliera con los tapones de punta contra Juana Viale por un comentario que hizo la conductora durante su programa dominical en la pantalla de El Trece. El periodista, visiblemente enojado, cuestionó con dureza sus dichos sobre el consumo de marihuana y apuntó contra la responsabilidad que implica hablar de este tipo de temas en televisión, especialmente por el alcance que tienen los programas entre el público más joven.

Todo se desencadenó a partir de una frase que lanzó Juana en Almorzando con Juana mientras hablaba sobre los vínculos y la relación con los demás. En medio de una reflexión, la nieta de Mirtha Legrand hizo una referencia al consumo de esa sustancia y sorprendió con una particular declaración. “Nosotros no peleamos, somos un programa serio… Somos puro amor. Nosotros… fumamos churri”, comentó, aunque enseguida aclaró que se trataba de un chiste.

Sin embargo, lo que para la conductora fue una humorada terminó provocando una reacción explosiva de Beto Casella, quien no dejó pasar el comentario y manifestó su profundo desacuerdo al aire de BTV (América TV). Desde su ciclo, el conductor cuestionó tanto el contenido de la frase como el mensaje que, a su entender, puede transmitir la televisión cuando se aborda el consumo de sustancias con liviandad.

“Poco serio, ¿ya tiene 40 años? Hay que ser pavota, por no decir otra palabra, para ufanarte que fumás churros. No se puede boludear con consumos de sustancias en televisión, sobre todo en programas populares”, disparó, sin disimular su malestar.

Por qué Beto Casella llamó "estúpida" a Juana Viale por sus dichos

Pero Beto Casella no se conformó con esa primera crítica y fue todavía más contundente al referirse a las personas que rodean a Juana Viale. En ese sentido, consideró que alguien de su entorno debería advertirle sobre la importancia de medir las palabras cuando se trata de cuestiones tan delicadas y cuestionó que nadie le haya señalado el problema de hacer ese tipo de bromas públicamente.

“No podés ser tan pavota. Si no se lo dijo su hermano que la produce o su abuela, por ahí no le habla. Alguien se lo tiene que decir, no podés ser tan estúpida. No se jode con esas cosas”, expresó, elevando todavía más el tono de sus declaraciones.

La discusión también tuvo un capítulo vinculado a las consecuencias del consumo problemático. Beto puso el foco en los jóvenes que atraviesan tratamientos de recuperación y cuestionó que se presente el consumo de marihuana como algo trivial o motivo de una humorada televisiva.

“La mitad de los chicos que entran a recuperación entran por el churro con el que vos jodés”, sostuvo el conductor, al plantear la diferencia entre tomar el tema como una broma y la realidad de quienes enfrentan dificultades relacionadas con el consumo de sustancias.

En otro tramo de su descargo, el periodista volvió a hacer referencia a la edad de la conductora y puso en duda que no advierta el peso de sus declaraciones públicas. “Tiene 40 años, ¿no aprendió nada? Me sacan estas cosas”, lanzó, dejando en evidencia su indignación.

Finalmente, Casella cerró su crítica con una comparación entre la conductora y los jóvenes que realizan contenidos en plataformas digitales. Lejos de suavizar sus palabras, insistió en que existen límites que no deberían cruzarse cuando se habla frente a una audiencia masiva.

“Son más piolas los pibes del streaming que esta chica. No es gracioso, Juana Viale. En tu casa hacé lo que quieras, inyectate heroína. Hacé lo que quieras, pero esto es televisión”, concluyó Beto Casella, con un mensaje directo hacia la conductora y una postura tajante sobre la responsabilidad de abordar el consumo de drogas en la pantalla chica.

     

 

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