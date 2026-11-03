Beto Casella fulminó a Juana Viale, la trató de "estúpida" y lanzó una frase lapidaria: "¿No aprendió...?"

Por qué Beto Casella llamó "estúpida" a Juana Viale por sus dichos

Pero Beto Casella no se conformó con esa primera crítica y fue todavía más contundente al referirse a las personas que rodean a Juana Viale. En ese sentido, consideró que alguien de su entorno debería advertirle sobre la importancia de medir las palabras cuando se trata de cuestiones tan delicadas y cuestionó que nadie le haya señalado el problema de hacer ese tipo de bromas públicamente.

“No podés ser tan pavota. Si no se lo dijo su hermano que la produce o su abuela, por ahí no le habla. Alguien se lo tiene que decir, no podés ser tan estúpida. No se jode con esas cosas”, expresó, elevando todavía más el tono de sus declaraciones.

La discusión también tuvo un capítulo vinculado a las consecuencias del consumo problemático. Beto puso el foco en los jóvenes que atraviesan tratamientos de recuperación y cuestionó que se presente el consumo de marihuana como algo trivial o motivo de una humorada televisiva.

“La mitad de los chicos que entran a recuperación entran por el churro con el que vos jodés”, sostuvo el conductor, al plantear la diferencia entre tomar el tema como una broma y la realidad de quienes enfrentan dificultades relacionadas con el consumo de sustancias.

En otro tramo de su descargo, el periodista volvió a hacer referencia a la edad de la conductora y puso en duda que no advierta el peso de sus declaraciones públicas. “Tiene 40 años, ¿no aprendió nada? Me sacan estas cosas”, lanzó, dejando en evidencia su indignación.

Finalmente, Casella cerró su crítica con una comparación entre la conductora y los jóvenes que realizan contenidos en plataformas digitales. Lejos de suavizar sus palabras, insistió en que existen límites que no deberían cruzarse cuando se habla frente a una audiencia masiva.

“Son más piolas los pibes del streaming que esta chica. No es gracioso, Juana Viale. En tu casa hacé lo que quieras, inyectate heroína. Hacé lo que quieras, pero esto es televisión”, concluyó Beto Casella, con un mensaje directo hacia la conductora y una postura tajante sobre la responsabilidad de abordar el consumo de drogas en la pantalla chica.