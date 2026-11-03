Yerai Cortés llega a Buenos Aires para presentar en vivo el universo de "Popular"

Tradición y contemporaneidad conviven en un show sin artificios, capaz de pasar de momentos de enorme intensidad al silencio absoluto y convertir cada presentación en un diálogo permanente con el público.

Su llegada a Buenos Aires encuentra a Yerai Cortés en plena expansión internacional. Tras el impacto de “La guitarra flamenca de Yerai Cortés”, el documental dirigido por Antón Álvarez (C. Tangana) y ganador de dos premios Goya, su carrera tomó una nueva dimensión. A esto se sumó su nominación al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista y una creciente presencia en algunos de los escenarios más importantes de Europa.

Yerai ya llevó su música a espacios y festivales como Roskilde, Montreux y la Philharmonie de París, mientras que en España agotó entradas en ciudades como Madrid, Granada y Barcelona.

Con “POPULAR”, su segundo álbum, Yerai profundiza una manera propia de entender el flamenco: abierta, libre y profundamente personal. Bulerías, farrucas, zambras, tangos, cantiñas y otros palos conviven en un repertorio que parte de la tradición para construir un lenguaje completamente contemporáneo.