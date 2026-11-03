ANSES oficializó los montos de noviembre: cuánto cobra en mano cada familia por AUH y Tarjeta Alimentar

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1 hijo: $127.688,80 en mano (80% mensual), $31.922,20 retenido acumulado (20%).
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2 hijos: $255.377,60 en mano, $63.844,40 retenido acumulado.
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3 hijos: $383.066,40 en mano, $95.766,60 retenido acumulado.
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4 hijos: $510.755,20 en mano, $127.688,80 retenido acumulado.
¿Cómo quedan los totales finales al sumar la Tarjeta Alimentar en noviembre?
El programa de la Prestación Alimentar se deposita automáticamente junto con la asignación a las familias con hijos de hasta 17 años inclusive. Las escalas nominales consolidadas según el número de integrantes del hogar se desglosan de la siguiente manera:
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Familias con 1 hijo: acumulan un haber nominal de $159.611 de AUH más $72.250 de Tarjeta Alimentar, lo que alcanza un total nominal de $231.861.
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Familias con 2 hijos: suman $319.222 de AUH bruta y $113.299 de Prestación Alimentar, lo que representa un total nominal de $432.521.
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Familias con 3 hijos: perciben $478.833 de haber base acumulado de AUH junto a $149.425 de refuerzo alimentario, consolidando un total nominal de $628.258.
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Familias con 4 hijos: acumulan $638.444 de asignaciones brutas y el tope máximo de $149.425 de Tarjeta Alimentar, alcanzando un total nominal de $787.869.
El monto directo en mano que se acredita en la tarjeta de débito en noviembre corresponderá al 80% de la AUH sumado al 100% de la Prestación Alimentar.
¿Cuáles son las fechas del calendario de cobro confirmadas por ANSES?
La acreditación de montos se liquida en las cuentas bancarias de los titulares según la terminación del DNI del beneficiario:
Calendario para AUH, AUE y SUAF (Noviembre 2026):
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DNI terminado en 0: lunes 11 de noviembre
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DNI terminado en 1: martes 12 de noviembre
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DNI terminado en 2: miércoles 13 de noviembre
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DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre
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DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre
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DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre
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DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre
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DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre
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DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre
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DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre
Calendario para Jubilados y Pensionados que cobran la Mínima ($514.158,46):
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DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre
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DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre
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DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre
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DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre
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DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre
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DNI terminado en 5: martes 17 de noviembre
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DNI terminado en 6: miércoles 18 de noviembre
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DNI terminado en 7: jueves 19 de noviembre
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DNI terminado en 8 y 9: viernes 20 de noviembre