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ANSES oficializó los montos de noviembre: cuánto cobra en mano cada familia por AUH y Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento del 1,93% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y confirmó los nuevos montos netos de cobro para noviembre de 2026.

Jubilados y asignaciones familiares de ANSES: las fechas de cobro de noviembre

Jubilados y asignaciones familiares de ANSES: las fechas de cobro de noviembre

El Gobierno nacional confirmó el incremento mensual de prestaciones previsionales y asignaciones del 1,93% a partir de noviembre. Con la extensión del bono de $70.000, los jubilados de la mínima percibirán un piso asegurado de $514.158,46, mientras que las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) sumarán la Prestación Alimentar con escalas actualizadas según la cantidad de menores en el hogar.

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Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES con aumento y bono en noviembre

En noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida los haberes ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026 (1,93%). Al haber básico garantizado se le suma la liquidación íntegra del refuerzo extraordinario de $70.000 para quienes perciben hasta un haber mínimo:

  • Jubilación mínima: $444.158,46 (haber base) + $70.000 (bono) = $514.158,46 netos de bolsillo.

  • Jubilación máxima: $2.988.765,82 mensuales.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77 (80% del haber básico) + $70.000 (bono) = $425.326,77 totales.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): $310.910,92 (70% del haber básico) + $70.000 (bono) = $380.910,92 en mano.

  • Pensión Madre de 7 Hijos: $444.158,46 (equivalente a la mínima) + $70.000 (bono) = $514.158,46 consolidados.

Quienes perciban una jubilación superior a $444.158,46 pero inferior a $514.158,46 cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar dicho tope proporcional de bolsillo.

¿Cuál es el monto de cobro directo y retención de la AUH por cada hijo?

La AUH registra un valor nominal bruto de $159.611 por hijo ($519.704 en casos de discapacidad). ANSES abona el 80% en la cuenta bancaria de forma mensual y retiene el 20% acumulado, cuya acreditación se libera al presentar la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad:

  • 1 hijo: $127.688,80 en mano (80% mensual), $31.922,20 retenido acumulado (20%).

  • 2 hijos: $255.377,60 en mano, $63.844,40 retenido acumulado.

  • 3 hijos: $383.066,40 en mano, $95.766,60 retenido acumulado.

  • 4 hijos: $510.755,20 en mano, $127.688,80 retenido acumulado.

¿Cómo quedan los totales finales al sumar la Tarjeta Alimentar en noviembre?

El programa de la Prestación Alimentar se deposita automáticamente junto con la asignación a las familias con hijos de hasta 17 años inclusive. Las escalas nominales consolidadas según el número de integrantes del hogar se desglosan de la siguiente manera:

  • Familias con 1 hijo: acumulan un haber nominal de $159.611 de AUH más $72.250 de Tarjeta Alimentar, lo que alcanza un total nominal de $231.861.

  • Familias con 2 hijos: suman $319.222 de AUH bruta y $113.299 de Prestación Alimentar, lo que representa un total nominal de $432.521.

  • Familias con 3 hijos: perciben $478.833 de haber base acumulado de AUH junto a $149.425 de refuerzo alimentario, consolidando un total nominal de $628.258.

  • Familias con 4 hijos: acumulan $638.444 de asignaciones brutas y el tope máximo de $149.425 de Tarjeta Alimentar, alcanzando un total nominal de $787.869.

El monto directo en mano que se acredita en la tarjeta de débito en noviembre corresponderá al 80% de la AUH sumado al 100% de la Prestación Alimentar.

¿Cuáles son las fechas del calendario de cobro confirmadas por ANSES?

La acreditación de montos se liquida en las cuentas bancarias de los titulares según la terminación del DNI del beneficiario:

Calendario para AUH, AUE y SUAF (Noviembre 2026):

  • DNI terminado en 0: lunes 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: martes 12 de noviembre

  • DNI terminado en 2: miércoles 13 de noviembre

  • DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre

  • DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre

  • DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

Calendario para Jubilados y Pensionados que cobran la Mínima ($514.158,46):

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre

  • DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 5: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 6: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 7: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 8 y 9: viernes 20 de noviembre

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Nuevos montos para AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre.
  • Jubilados y pensionados: Aumento del 1,93% y bono de $70.000 para mínima.
  • AUH y Alimentar: Se detallan montos por hijo y fechas de cobro según DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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