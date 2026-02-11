ANSES: bancos y farmacias ofrecen DESCUENTOS acumulables para JUBILADOS
ANSES difundió el esquema de descuentos vigente en febrero para jubilados y pensionados. Incluye rebajas en supermercados y farmacias, además de reintegros según el banco donde se cobran los haberes.
El Gobierno nacional informó que durante febrero continúa el programa de descuentos para jubilados y pensionados de ANSES, en conjunto con cadenas de supermercados, farmacias y entidades bancarias. La medida apunta a reducir el impacto del gasto mensual en productos esenciales.
El esquema no modifica los haberes previsionales, pero permite acceder a rebajas directas y reintegros automáticos al pagar con tarjeta de débito, crédito o billeteras digitales vinculadas a cuentas donde se acreditan las jubilaciones.
Cuánto pueden ahorrar los jubilados con los descuentos vigentes
La combinación de promociones comerciales y beneficios bancarios permite obtener reducciones que pueden alcanzar hasta un 25% del gasto mensual, dependiendo del volumen de compras y del banco utilizado.
En algunos casos, el ahorro estimado puede ubicarse entre $20.000 y $40.000 mensuales, si se concentran consumos en supermercados adheridos y se aprovechan los topes de reintegro disponibles.
Qué supermercados y farmacias aplican beneficios en febrero
El programa alcanza a más de 13.000 comercios en todo el país. Entre las principales cadenas se encuentran:
Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en general y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.
Coto y La Anónima: 10% de descuento en productos seleccionados, con días específicos según la cadena.
Carrefour: 10% de descuento de lunes a viernes con programa de fidelización.
Chango Más: 10% abonando con tarjeta de débito vinculada al cobro de ANSES.
En farmacias, algunos bancos ofrecen reintegros adicionales que se acreditan dentro de los días posteriores a la compra.
Qué reintegros ofrecen los bancos a jubilados de ANSES
Los beneficios varían según la entidad financiera:
Banco Nación: reintegro adicional del 5% con tope mensual y promociones combinables.
Banco Galicia: hasta 25% en supermercados y farmacias, con límites mensuales establecidos.
Banco Supervielle: promociones que incluyen descuentos especiales en farmacias determinados días de la semana.
Banco Provincia: reintegros adicionales a través de Cuenta DNI con tope semanal.
Los montos se acreditan de manera automática y no requieren inscripción previa, siempre que el jubilado cobre sus haberes en una cuenta adherida y utilice los medios de pago habilitados.
Requisitos para acceder a los descuentos de ANSES
Para utilizar los beneficios es necesario:
Ser jubilado o pensionado que perciba haberes a través de ANSES.
Cobrar en una cuenta bancaria participante.
Abonar con tarjeta o billetera digital asociada.
No se exige registro adicional y los descuentos se aplican en el momento o mediante reintegro posterior, según cada promoción.