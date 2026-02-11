En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Descuentos
BUENA NOTICIA

ANSES: bancos y farmacias ofrecen DESCUENTOS acumulables para JUBILADOS

ANSES difundió el esquema de descuentos vigente en febrero para jubilados y pensionados. Incluye rebajas en supermercados y farmacias, además de reintegros según el banco donde se cobran los haberes.

El Gobierno nacional informó que durante febrero continúa el programa de descuentos para jubilados y pensionados de ANSES, en conjunto con cadenas de supermercados, farmacias y entidades bancarias. La medida apunta a reducir el impacto del gasto mensual en productos esenciales.

El esquema no modifica los haberes previsionales, pero permite acceder a rebajas directas y reintegros automáticos al pagar con tarjeta de débito, crédito o billeteras digitales vinculadas a cuentas donde se acreditan las jubilaciones.

Cuánto pueden ahorrar los jubilados con los descuentos vigentes

La combinación de promociones comerciales y beneficios bancarios permite obtener reducciones que pueden alcanzar hasta un 25% del gasto mensual, dependiendo del volumen de compras y del banco utilizado.

En algunos casos, el ahorro estimado puede ubicarse entre $20.000 y $40.000 mensuales, si se concentran consumos en supermercados adheridos y se aprovechan los topes de reintegro disponibles.

Qué supermercados y farmacias aplican beneficios en febrero

jubilados
El programa alcanza a más de 13.000 comercios en todo el país. Entre las principales cadenas se encuentran:

  • Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en general y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

  • Coto y La Anónima: 10% de descuento en productos seleccionados, con días específicos según la cadena.

  • Carrefour: 10% de descuento de lunes a viernes con programa de fidelización.

  • Chango Más: 10% abonando con tarjeta de débito vinculada al cobro de ANSES.

En farmacias, algunos bancos ofrecen reintegros adicionales que se acreditan dentro de los días posteriores a la compra.

Qué reintegros ofrecen los bancos a jubilados de ANSES

Los beneficios varían según la entidad financiera:

  • Banco Nación: reintegro adicional del 5% con tope mensual y promociones combinables.

  • Banco Galicia: hasta 25% en supermercados y farmacias, con límites mensuales establecidos.

  • Banco Supervielle: promociones que incluyen descuentos especiales en farmacias determinados días de la semana.

  • Banco Provincia: reintegros adicionales a través de Cuenta DNI con tope semanal.

Los montos se acreditan de manera automática y no requieren inscripción previa, siempre que el jubilado cobre sus haberes en una cuenta adherida y utilice los medios de pago habilitados.

Requisitos para acceder a los descuentos de ANSES

Para utilizar los beneficios es necesario:

  • Ser jubilado o pensionado que perciba haberes a través de ANSES.

  • Cobrar en una cuenta bancaria participante.

  • Abonar con tarjeta o billetera digital asociada.

No se exige registro adicional y los descuentos se aplican en el momento o mediante reintegro posterior, según cada promoción.

