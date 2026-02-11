Qué supermercados y farmacias aplican beneficios en febrero

jubilados ANSES: bancos y farmacias ofrecen DESCUENTOS acumulables para JUBILADOS

El programa alcanza a más de 13.000 comercios en todo el país. Entre las principales cadenas se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea : 10% de descuento en general y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

Coto y La Anónima : 10% de descuento en productos seleccionados, con días específicos según la cadena.

Carrefour : 10% de descuento de lunes a viernes con programa de fidelización.

Chango Más: 10% abonando con tarjeta de débito vinculada al cobro de ANSES.

En farmacias, algunos bancos ofrecen reintegros adicionales que se acreditan dentro de los días posteriores a la compra.

Qué reintegros ofrecen los bancos a jubilados de ANSES

Los beneficios varían según la entidad financiera:

Banco Nación : reintegro adicional del 5% con tope mensual y promociones combinables.

Banco Galicia : hasta 25% en supermercados y farmacias, con límites mensuales establecidos.

Banco Supervielle : promociones que incluyen descuentos especiales en farmacias determinados días de la semana.

Banco Provincia: reintegros adicionales a través de Cuenta DNI con tope semanal.

Los montos se acreditan de manera automática y no requieren inscripción previa, siempre que el jubilado cobre sus haberes en una cuenta adherida y utilice los medios de pago habilitados.

Requisitos para acceder a los descuentos de ANSES

Para utilizar los beneficios es necesario:

Ser jubilado o pensionado que perciba haberes a través de ANSES.

Cobrar en una cuenta bancaria participante.

Abonar con tarjeta o billetera digital asociada.

No se exige registro adicional y los descuentos se aplican en el momento o mediante reintegro posterior, según cada promoción.