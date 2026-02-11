Asignaciones Familiares ANSES: cuánto aumentan en marzo 2026 tras el anuncio del Gobierno
Tras el IPC de enero, las asignaciones familiares vuelven a subir. Algunas prestaciones superan los $432.000 este mes. Los detalles.
Asignaciones Familiares ANSES: cuánto aumentan en marzo 2026 tras el anuncio del Gobierno
Las asignaciones familiares que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en marzo de 2026. El incremento será del 2,9%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La actualización alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, las asignaciones del sistema SUAF y también a las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio.
El ajuste se aplica en el marco del Decreto 274/2024, que estableció un esquema de movilidad mensual atado a la inflación.
Cómo funciona la nueva fórmula de movilidad
Desde marzo de 2024, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan todos los meses según la inflación.
El mecanismo funciona con dos meses de rezago:
La inflación de enero impacta en marzo.
La inflación de febrero impactará en abril.
Esta fórmula reemplazó el sistema anterior, que otorgaba aumentos trimestrales. El objetivo oficial es evitar que los beneficiarios pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.
Inflación de enero 2026: el dato que define el aumento
El INDEC confirmó que el IPC de enero fue del 2,9%.
Además, la variación interanual acumulada alcanza el 32,4%.
Los rubros que más aumentaron en el primer mes del año fueron:
Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,7%
Restaurantes y hoteles: 4,1%
Comunicación: 3,6%
Vivienda, agua, electricidad y gas: 3,0%
En tanto, las menores variaciones se registraron en:
Educación: 0,6%
Prendas de vestir y calzado: -0,5%
El fuerte incremento en alimentos impacta especialmente en los hogares que reciben AUH.
AUH marzo 2026: nuevo monto confirmado
Con el aumento del 2,9%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en:
$132.813,03 por hijo
Como es habitual, ANSES deposita el 80% de manera mensual y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.
Monto mensual (80%): $106.250,42
Monto retenido (20%): $26.562,61
La AUH está destinada a trabajadores informales, desocupados, monotributistas sociales y empleadas de casas particulares.
AUH con discapacidad: cuánto se cobra en marzo
Para los titulares de AUH por discapacidad, el nuevo valor es:
$432.180
El pago mensual correspondiente (80%) será de:
$345.744
En este caso, no existe límite de edad para el cobro.
SUAF marzo 2026: cuánto cobran los trabajadores registrados
Las asignaciones familiares del sistema SUAF también se actualizan.
Para el primer rango de ingresos, los montos quedan en:
Asignación Familiar por Hijo: $66.419,39
Asignación por Hijo con Discapacidad: $210.962,61
Los valores varían según el ingreso del grupo familiar, ya que el sistema establece diferentes escalas.
Asignaciones de Pago Único: nuevos valores
Además de las asignaciones mensuales, también se actualizan las prestaciones que se abonan por única vez.