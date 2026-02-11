Asignaciones Familiares ANSES: cuánto aumentan en marzo 2026 tras el anuncio del Gobierno

El mecanismo funciona con dos meses de rezago:

La inflación de enero impacta en marzo.

La inflación de febrero impactará en abril.

Esta fórmula reemplazó el sistema anterior, que otorgaba aumentos trimestrales. El objetivo oficial es evitar que los beneficiarios pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Inflación de enero 2026: el dato que define el aumento

El INDEC confirmó que el IPC de enero fue del 2,9%.

Además, la variación interanual acumulada alcanza el 32,4%.

Los rubros que más aumentaron en el primer mes del año fueron:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,7%

Restaurantes y hoteles: 4,1%

Comunicación: 3,6%

Vivienda, agua, electricidad y gas: 3,0%

En tanto, las menores variaciones se registraron en:

Educación: 0,6%

Prendas de vestir y calzado: -0,5%

El fuerte incremento en alimentos impacta especialmente en los hogares que reciben AUH.

ANSES_AUH_Alimentar ANSES paga un bono de hasta más de $200.000 por única vez: cómo tramitarlo

AUH marzo 2026: nuevo monto confirmado

Con el aumento del 2,9%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en:

$132.813,03 por hijo

Como es habitual, ANSES deposita el 80% de manera mensual y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

Monto mensual (80%): $106.250,42

Monto retenido (20%): $26.562,61

La AUH está destinada a trabajadores informales, desocupados, monotributistas sociales y empleadas de casas particulares.

AUH con discapacidad: cuánto se cobra en marzo

Para los titulares de AUH por discapacidad, el nuevo valor es:

$432.180

El pago mensual correspondiente (80%) será de:

$345.744

En este caso, no existe límite de edad para el cobro.

SUAF marzo 2026: cuánto cobran los trabajadores registrados

Las asignaciones familiares del sistema SUAF también se actualizan.

Para el primer rango de ingresos, los montos quedan en:

Asignación Familiar por Hijo: $66.419,39

Asignación por Hijo con Discapacidad: $210.962,61

Los valores varían según el ingreso del grupo familiar, ya que el sistema establece diferentes escalas.

Asignaciones de Pago Único: nuevos valores

Además de las asignaciones mensuales, también se actualizan las prestaciones que se abonan por única vez.

Desde marzo 2026, los montos serán: