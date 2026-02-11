ANSES aplicó aumentos para AUH y SUAF: las cifras actualizadas de febrero 2026

Como ocurre todos los meses, el organismo deposita el 80% mensual ($103.256) y retiene el 20% restante, que se paga una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

Para el sistema SUAF (Asignaciones Familiares), los valores también se actualizaron. La Asignación Familiar por Hijo queda en:

Hasta $971.786 de Ingreso del Grupo Familiar: $64.553,80

Entre $971.786,01 y $1.425.219: $45.543,60

Entre $1.425.219,01 y $1.645.464: $26.337,83

Entre $1.645.464,01 y $5.146.094: $13.587,51

En el caso de Hijo con discapacidad, los montos alcanzan hasta $210.185,29, según el nivel de ingresos.

Calendario de pago AUH y SUAF en febrero: cuándo se cobra según DNI

ANSES informó que las fechas de cobro fueron modificadas por los feriados de Carnaval. El cronograma para AUH quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

El cambio en las fechas no altera los montos a percibir, pero sí el día de acreditación. Las fechas para SUAF y otras asignaciones pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Quiénes cobran la AUH y SUAF con aumento en febrero?

El aumento alcanza a:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Monotributistas sociales (AUH)

Trabajadores registrados bajo el régimen SUAF

Para percibir los montos actualizados es necesario que la prestación esté activa y que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente registrados en ANSES.

¿Cómo impacta la Tarjeta Alimentar en el monto final de AUH?

La Tarjeta Alimentar no tuvo aumento en febrero y mantiene los mismos valores vigentes:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para tres hijos o más

Este refuerzo se deposita en la misma cuenta que la AUH y solo puede utilizarse para la compra de alimentos. La combinación entre AUH actualizada y Tarjeta Alimentar explica por qué el ingreso final varía según cada hogar.

¿Cómo consultar cuánto cobro en ANSES en febrero?

Los titulares pueden verificar monto y fecha de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también se puede revisar el estado de la prestación y los datos del grupo familiar.

El aumento de febrero se aplica de manera automática y no requiere inscripción ni trámite adicional.