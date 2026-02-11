En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES aplicó aumentos para AUH y SUAF: las cifras actualizadas de febrero 2026

ANSES confirmó en febrero 2026 el aumento para AUH y SUAF junto con el calendario oficial de pagos. La actualización por inflación redefine montos y fechas de cobro para millones de familias en todo el país.

ANSES actualizó AUH y SUAF en febrero con un aumento tras la confirmación oficial del incremento del 2,8% aplicado bajo el esquema de movilidad mensual. La suba impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo como en las Asignaciones Familiares del sistema SUAF.

El incremento se acredita de manera automática y se refleja en los montos que se cobran este mes. Además, el calendario de pagos fue reordenado por los feriados de Carnaval, lo que modificó las fechas de acreditación según la terminación del DNI.

Con este ajuste, millones de titulares perciben valores actualizados que varían según el tipo de prestación, la cantidad de hijos y el nivel de ingresos del grupo familiar.

¿De cuánto es el aumento de ANSES para AUH y SUAF en febrero 2026?

SUAF_ANSES
El aumento confirmado por ANSES en febrero 2026 es del 2,8%, en línea con la inflación informada por el INDEC. En el caso de la AUH, el monto total por hijo asciende a $129.070.

Como ocurre todos los meses, el organismo deposita el 80% mensual ($103.256) y retiene el 20% restante, que se paga una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

Para el sistema SUAF (Asignaciones Familiares), los valores también se actualizaron. La Asignación Familiar por Hijo queda en:

  • Hasta $971.786 de Ingreso del Grupo Familiar: $64.553,80

  • Entre $971.786,01 y $1.425.219: $45.543,60

  • Entre $1.425.219,01 y $1.645.464: $26.337,83

  • Entre $1.645.464,01 y $5.146.094: $13.587,51

En el caso de Hijo con discapacidad, los montos alcanzan hasta $210.185,29, según el nivel de ingresos.

Calendario de pago AUH y SUAF en febrero: cuándo se cobra según DNI

ANSES informó que las fechas de cobro fueron modificadas por los feriados de Carnaval. El cronograma para AUH quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6: 19 de febrero

  • DNI terminados en 7: 20 de febrero

  • DNI terminados en 8: 23 de febrero

  • DNI terminados en 9: 24 de febrero

El cambio en las fechas no altera los montos a percibir, pero sí el día de acreditación. Las fechas para SUAF y otras asignaciones pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Quiénes cobran la AUH y SUAF con aumento en febrero?

El aumento alcanza a:

  • Personas desocupadas

  • Trabajadores informales

  • Monotributistas sociales (AUH)

  • Trabajadores registrados bajo el régimen SUAF

Para percibir los montos actualizados es necesario que la prestación esté activa y que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente registrados en ANSES.

¿Cómo impacta la Tarjeta Alimentar en el monto final de AUH?

La Tarjeta Alimentar no tuvo aumento en febrero y mantiene los mismos valores vigentes:

  • $52.250 para familias con un hijo

  • $81.936 para familias con dos hijos

  • $108.062 para tres hijos o más

Este refuerzo se deposita en la misma cuenta que la AUH y solo puede utilizarse para la compra de alimentos. La combinación entre AUH actualizada y Tarjeta Alimentar explica por qué el ingreso final varía según cada hogar.

¿Cómo consultar cuánto cobro en ANSES en febrero?

Los titulares pueden verificar monto y fecha de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también se puede revisar el estado de la prestación y los datos del grupo familiar.

El aumento de febrero se aplica de manera automática y no requiere inscripción ni trámite adicional.

