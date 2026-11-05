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ANSES noviembre: jubilación mínima, máxima y bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento previsional para el penúltimo mes del año y la continuidad del refuerzo económico para los haberes mínimos, modificando el esquema de pagos para todos los beneficiarios del sistema previsional.

ANSES noviembre: jubilación mínima

ANSES noviembre: jubilación mínima, máxima y bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó la jubilación mínima en $444.158,46, cifra que, sumada al bono de $70.000 garantiza un ingreso total de bolsillo de $514.158,46 en noviembre. El incremento del 1,93% surge de la aplicación del esquema de movilidad mensual ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, actualizando tanto los haberes básicos como las bases imponibles y las asignaciones previsionales del organismo.

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¿De cuánto son la jubilación mínima y la máxima de ANSES en noviembre?

El Poder Ejecutivo formalizó los valores de referencia del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes a la liquidación del penúltimo mes del año, aplicando el ajuste porcentual derivado del último dato de inflación oficial.

Las cifras brutas y topes previsionales fijados para este período quedan conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima (haber base): $444.158,46

  • Jubilación máxima: $2.988.765,82

  • Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22

  • Base imponible mínima laboral: $149.592,45

  • Base imponible máxima laboral: $4.861.685,38

¿De cuánto es el bono de ANSES y cuánto cobran las prestaciones más bajas?

Con la ratificación del refuerzo económico extraordinario de hasta $70.000 para los sectores de menores recursos, los ingresos netos consolidados en mano que se depositan durante el mes quedan configurados según la categoría de prestación de cada titular.

  • Jubilación mínima: $444.158,46 (haber base) + $70.000 (bono) = $514.158,46 netos en mano.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77 (haber base del 80%) + $70.000 (bono) = $425.326,77 totales en mano.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): $310.910,92 (haber base del 70%) + $70.000 (bono) = $380.910,92 en mano.

  • Pensión para Madre de 7 Hijos: $444.158,46 (haber base equivalente al mínimo) + $70.000 (bono) = $514.158,46 consolidados en mano.

Para aquellos jubilados que perciben un haber básico superior a la mínima ($444.158,46), pero inferior al techo de $514.158,46, la ANSES liquida un bono proporcional de monto variable hasta cubrir la diferencia exacta para alcanzar ese piso garantizado.

¿Cómo quedan la PBU y las bases imponibles previsionales en noviembre?

En concordancia con el esquema dispuesto por el Decreto 274/2024, la actualización del 1,93% ajusta todos los parámetros tributarios y de cálculo del régimen previsional. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $203.182,22, operando como el componente fijo sobre el cual se determinan los haberes del sistema ordinario.

Asimismo, los topes legales para el cálculo de los aportes y contribuciones de los trabajadores registrados en actividad sufren la correspondiente adecuación:

  • Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22

  • Base imponible mínima (aportes de trabajadores): $149.592,45

  • Base imponible máxima (aportes de trabajadores): $4.861.685,38

¿Cuál es el calendario de cobro confirmado para la jubilación mínima en noviembre?

La acreditación de los haberes que no superan el monto de la jubilación mínima se realiza directamente en la cuenta bancaria de cada beneficiario según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

En pocas palabras

  • ANSES confirmó jubilación mínima de $444.158,46 y bono de $70.000 en noviembre.
  • El haber mínimo garantizado asciende a $514.158,46 para jubilados y pensionados.
  • Se actualizaron los valores de la Prestación Básica Universal (PBU) y las bases imponibles previsionales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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