La ANSES liquidará el refuerzo de manera automática, sin necesidad de realizar trámites. El beneficio está dirigido a quienes perciben haberes más bajos dentro del sistema previsional.
El bono de $70.000 para jubilados ya fue confirmado para febrero 2026. La medida se paga junto al aumento por movilidad y establece un esquema que determina quién lo recibe completo y quién accede a un monto proporcional.
Bono para jubilados confirmado: el límite que define si cobrás $70.000 completos
La ANSES liquidará el refuerzo de manera automática, sin necesidad de realizar trámites. El beneficio está dirigido a quienes perciben haberes más bajos dentro del sistema previsional.
El punto central es el límite fijado para garantizar un ingreso mínimo. A partir de ese valor se define si el bono se cobra en su totalidad, de forma parcial o si no corresponde.
El refuerzo total se paga a quienes perciben la jubilación mínima y a las titulares de la pensión para madres de siete hijos.
Con el aumento del 2,85%, la jubilación mínima asciende a $359.254,35. Al sumarse el bono completo, el ingreso final en febrero alcanza los $429.254,35.
El depósito se realiza junto con el haber mensual y no requiere inscripción previa.
Quienes cobran más que la mínima pero menos de $429.254,35 reciben un adicional reducido.
El mecanismo es automático: el organismo previsional liquida la diferencia necesaria para alcanzar ese tope.
Por ejemplo, un haber de $400.000 recibe un plus de $29.254,35.
Quedan excluidos quienes superan el límite establecido. En esos casos solo se aplica el aumento por movilidad.
Con la actualización y el refuerzo incluido, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:
PUAM: $357.403,48
PNC por invalidez o vejez: $321.478,05
Pensión para madres de siete hijos: $429.254,35
Los montos se acreditan en la misma fecha del cronograma habitual.
En marzo se aplica una suba del 2,9%, correspondiente a la inflación informada por el INDEC.
Los haberes quedan en:
Jubilación mínima: $369.672,73
PUAM: $295.738,18
PNC por invalidez o vejez: $258.770,91
Jubilación máxima: $2.487.546,79
Quienes perciben la mínima cobran $439.672,73 al sumarse el bono.