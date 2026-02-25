El depósito se realiza junto con el haber mensual y no requiere inscripción previa.

¿Cómo se calcula el bono proporcional para jubilados?

Bono para jubilados confirmado: el límite que define si cobrás $70.000 completos

Quienes cobran más que la mínima pero menos de $429.254,35 reciben un adicional reducido.

El mecanismo es automático: el organismo previsional liquida la diferencia necesaria para alcanzar ese tope.

Por ejemplo, un haber de $400.000 recibe un plus de $29.254,35.

Quedan excluidos quienes superan el límite establecido. En esos casos solo se aplica el aumento por movilidad.

¿Cuánto cobran PUAM y Pensiones No Contributivas en febrero?

Con la actualización y el refuerzo incluido, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

PUAM : $357.403,48

PNC por invalidez o vejez : $321.478,05

Pensión para madres de siete hijos: $429.254,35

Los montos se acreditan en la misma fecha del cronograma habitual.

¿Cuánto aumentan las jubilaciones en marzo 2026?

En marzo se aplica una suba del 2,9%, correspondiente a la inflación informada por el INDEC.

Los haberes quedan en:

Jubilación mínima : $369.672,73

PUAM : $295.738,18

PNC por invalidez o vejez : $258.770,91

Jubilación máxima: $2.487.546,79

Quienes perciben la mínima cobran $439.672,73 al sumarse el bono.