En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Bono
Jubilados
BUENAS NOTICIAS

Bono para jubilados confirmado: el límite que define si cobrás $70.000 completos

El bono de $70.000 para jubilados ya fue confirmado para febrero 2026. La medida se paga junto al aumento por movilidad y establece un esquema que determina quién lo recibe completo y quién accede a un monto proporcional.

Bono para jubilados confirmado: el límite que define si cobrás $70.000 completos

Bono para jubilados confirmado: el límite que define si cobrás $70.000 completos

La ANSES liquidará el refuerzo de manera automática, sin necesidad de realizar trámites. El beneficio está dirigido a quienes perciben haberes más bajos dentro del sistema previsional.

Leé también El NUEVO BONO de $50.000 que confirmaron ANSES y Milei para marzo: qué jubilados lo cobran
El NUEVO BONO de $50.000 que confirmaron ANSES y Milei para marzo: qué jubilados lo cobran

El punto central es el límite fijado para garantizar un ingreso mínimo. A partir de ese valor se define si el bono se cobra en su totalidad, de forma parcial o si no corresponde.

¿Quiénes cobran el bono completo de $70.000 en febrero?

El refuerzo total se paga a quienes perciben la jubilación mínima y a las titulares de la pensión para madres de siete hijos.

Con el aumento del 2,85%, la jubilación mínima asciende a $359.254,35. Al sumarse el bono completo, el ingreso final en febrero alcanza los $429.254,35.

El depósito se realiza junto con el haber mensual y no requiere inscripción previa.

¿Cómo se calcula el bono proporcional para jubilados?

Jubilados_marzo
Bono para jubilados confirmado: el l&iacute;mite que define si cobr&aacute;s $70.000 completos

Bono para jubilados confirmado: el límite que define si cobrás $70.000 completos

Quienes cobran más que la mínima pero menos de $429.254,35 reciben un adicional reducido.

El mecanismo es automático: el organismo previsional liquida la diferencia necesaria para alcanzar ese tope.

Por ejemplo, un haber de $400.000 recibe un plus de $29.254,35.

Quedan excluidos quienes superan el límite establecido. En esos casos solo se aplica el aumento por movilidad.

¿Cuánto cobran PUAM y Pensiones No Contributivas en febrero?

Con la actualización y el refuerzo incluido, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

  • PUAM: $357.403,48

  • PNC por invalidez o vejez: $321.478,05

  • Pensión para madres de siete hijos: $429.254,35

Los montos se acreditan en la misma fecha del cronograma habitual.

¿Cuánto aumentan las jubilaciones en marzo 2026?

En marzo se aplica una suba del 2,9%, correspondiente a la inflación informada por el INDEC.

Los haberes quedan en:

  • Jubilación mínima: $369.672,73

  • PUAM: $295.738,18

  • PNC por invalidez o vejez: $258.770,91

  • Jubilación máxima: $2.487.546,79

Quienes perciben la mínima cobran $439.672,73 al sumarse el bono.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Bono Jubilados
Notas relacionadas
ANSES confirmó un BONO de $600.000: quiénes pueden cobrarlo en marzo 2026
Bono de $600.000 de ANSES: el grupo que puede cobrarlo en un solo mes
Nuevo bono para jubilados confirmado por Milei: quiénes cobran los $70.000 de ANSES en febrero

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar