Buenas noticias para jubilados: ANSES adelantó el calendario de pagos de julio

La actualización surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tal como establece el actual esquema de movilidad.

Gracias a este ajuste, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.787,67, mientras que el resto de las prestaciones también tendrán incrementos proporcionales.

ANSES_jubilados

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima

Los beneficiarios que cobran jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo comenzarán a percibir sus haberes desde el 8 de julio.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Fechas de cobro para jubilaciones superiores a la mínima

Por su parte, quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima cobrarán entre el 23 y el 29 de julio.

Las fechas asignadas son las siguientes: