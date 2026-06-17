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Buenas noticias para jubilados: ANSES adelantó el calendario de pagos de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer con anticipación el cronograma de pagos de julio de 2026. Conocé cuándo cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de PNC según la terminación del DNI.

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Buenas noticias para jubilados: ANSES adelantó el calendario de pagos de julio

Buenas noticias para jubilados: ANSES adelantó el calendario de pagos de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer con anticipación el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Se trata de un adelanto en la publicación de las fechas de cobro, y no de los pagos en sí, que comenzarán a acreditarse a partir del 8 de julio, según el cronograma habitual del organismo.

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De esta manera, millones de beneficiarios ya pueden consultar cuándo les corresponderá cobrar sus haberes el próximo mes de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, los pagos llegarán con un nuevo aumento otorgado por la fórmula de movilidad vigente, que actualiza mensualmente las prestaciones en función de la inflación.

Julio llega con aumento para jubilados y pensionados

ANSES confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un incremento del 2,1% en julio de 2026.

La actualización surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tal como establece el actual esquema de movilidad.

Gracias a este ajuste, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.787,67, mientras que el resto de las prestaciones también tendrán incrementos proporcionales.

ANSES_jubilados

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima

Los beneficiarios que cobran jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo comenzarán a percibir sus haberes desde el 8 de julio.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

Fechas de cobro para jubilaciones superiores a la mínima

Por su parte, quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima cobrarán entre el 23 y el 29 de julio.

Las fechas asignadas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

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