Cambian los turnos de ANSES: el paso a paso para elegir oficina y hacer trámites

Si bien esta metodología buscaba ordenar la atención y reducir desplazamientos, en muchos casos generaba inconvenientes para personas que trabajan en otra localidad, se encuentran de viaje o residen temporalmente lejos de la dirección registrada.

Con el nuevo esquema, esas limitaciones desaparecen y cada usuario podrá decidir dónde realizar su trámite según sus necesidades particulares.

Qué cambia con la nueva modalidad

La principal novedad es que ya no será obligatorio concurrir a la oficina sugerida por cercanía geográfica.

Al momento de solicitar un turno, los usuarios podrán visualizar distintas alternativas y seleccionar la delegación que les resulte más conveniente.

Desde ANSES señalaron que esta actualización permite adaptarse a múltiples situaciones personales, laborales y familiares, ofreciendo una atención más accesible y flexible.

Además, remarcaron que la medida contribuirá a mejorar la distribución de la demanda entre las distintas oficinas del país.

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Los beneficios del nuevo sistema de turnos

El organismo considera que esta modificación tendrá un impacto positivo tanto para los ciudadanos como para la estructura de atención de ANSES.

Entre los principales beneficios se destacan:

Mayor libertad para elegir dónde realizar los trámites.

Reducción de traslados innecesarios.

Disminución de barreras geográficas.

Mejor distribución de la demanda entre oficinas.

Optimización de los tiempos de atención.

Mayor accesibilidad para personas que se encuentran lejos de su domicilio habitual.

De acuerdo con ANSES, esta descentralización permitirá aprovechar mejor la capacidad operativa de las delegaciones y evitar la saturación de algunas oficinas.

Cómo sacar un turno en ANSES paso a paso

El procedimiento continúa realizándose de manera digital a través de la página oficial del organismo.

Para solicitar un turno, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web de ANSES.

Acceder a la sección "Trámites y Servicios".

Seleccionar la opción "Turnos".

Presionar "Solicitar un turno".

Elegir el trámite que desean realizar.

Ingresar el número de CUIL.

Verificar los datos de contacto registrados.

Seleccionar la provincia y la oficina donde desean ser atendidos.

Confirmar la reserva siguiendo las instrucciones del sistema.

Una vez finalizado el proceso, el ciudadano recibirá la confirmación correspondiente con la fecha, horario y lugar asignado para la atención.

También se pueden consultar y cancelar turnos

ANSES recordó que los usuarios tienen la posibilidad de administrar sus turnos desde la plataforma digital del organismo.

A través de Mi ANSES es posible consultar las citas ya otorgadas, modificar información relacionada con la gestión o cancelar un turno en caso de no poder asistir.

De esta manera, el organismo busca fortalecer los canales digitales y agilizar la atención presencial, ofreciendo una experiencia más cómoda para quienes necesitan realizar trámites vinculados a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, prestaciones por desempleo y otras gestiones previsionales.

Un cambio pensado para mejorar la atención

La posibilidad de elegir libremente la oficina donde realizar trámites constituye una de las modificaciones más importantes implementadas recientemente por ANSES en materia de atención al público.

La medida apunta a brindar mayor comodidad a los ciudadanos, facilitar el acceso a los servicios del organismo y optimizar el funcionamiento de las delegaciones en todo el país.

Con este nuevo sistema, quienes necesiten realizar una gestión presencial ya no estarán condicionados por el domicilio registrado y podrán optar por la oficina que mejor se adapte a sus necesidades.