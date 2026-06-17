ANSES aumenta la Asignación por Nacimiento: cuánto se cobrará desde julio de 2026

Si bien la inflación informada oficialmente fue del 2,1%, ANSES realiza los ajustes utilizando el índice con dos decimales, por lo que el incremento efectivo para julio será del 2,15%.

Como resultado de esta actualización, la Asignación por Nacimiento pasará de $84.478 a $86.295.

No obstante, es importante recordar que el monto que percibe cada familia depende de la fecha en que ocurrió el nacimiento. Es decir, ANSES liquida el beneficio considerando el valor vigente al momento del hecho generador y no el de la fecha en que se realiza el trámite.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Nacimiento

La prestación está destinada a diferentes grupos de beneficiarios contemplados por la seguridad social.

Podrán solicitarla:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobran prestaciones de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores de temporada.

Trabajadores rurales.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Personas que perciben o hayan percibido la AUH o la Asignación por Embarazo durante el mes en que se produjo el nacimiento.

Gracias a este alcance, la ayuda económica beneficia tanto a familias que forman parte del SUAF como a sectores en situación de vulnerabilidad que reciben asistencia mediante la AUH.

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Los requisitos de ingresos para acceder al beneficio

Además de pertenecer a alguno de los grupos habilitados, los beneficiarios del SUAF deberán respetar los topes de ingresos establecidos por ANSES.

Para julio de 2026, ningún integrante del grupo familiar podrá registrar ingresos superiores a $3.034.844 mensuales.

A su vez, el ingreso total del grupo familiar no podrá superar los $6.069.688.

En el caso de los titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo, la condición principal será haber cobrado alguna de estas prestaciones durante el mes en el que nació el niño.

Cómo tramitar la Asignación por Nacimiento

La gestión del beneficio no es automática, por lo que debe ser solicitada por la familia dentro de los plazos establecidos por ANSES.

El organismo permite iniciar el trámite desde los dos meses posteriores al nacimiento y hasta dos años después de ocurrido el hecho.

La solicitud puede realizarse mediante la plataforma de Atención Virtual de ANSES o de manera presencial en cualquiera de las oficinas del organismo, con turno previo.

Qué documentación exige ANSES

Para completar la gestión será necesario presentar documentación que acredite el vínculo familiar y el nacimiento del menor.

Entre los documentos requeridos se encuentran:

Partida o certificado de nacimiento del niño.

Documento Nacional de Identidad (DNI) del menor y del grupo familiar.

Una vez presentada toda la documentación y verificado el cumplimiento de los requisitos, ANSES procederá al pago de la asignación correspondiente.