La polémica actitud de Santiago del Moro en Gran Hermano que hizo estallar las redes

Muchos usuarios cuestionaron el desarrollo de la votación y apuntaron directamente contra el conductor. "La gente voto que NO a la coreo y Del Moro pedía que los participantes DEN LÁSTIMA para que gane el SÍ. Este tipo arruinó todo Gran Hermano", escribió un usuario. Otro comentario sostuvo: "Del Moro les acaba de mostrar en vivo como cortan las votaciones cuando va ganando lo que ellos quieren".

Las críticas continuaron con otro mensaje que hizo referencia a las sospechas sobre el reality: "Esto que acaba de hacer del Moro es de lo que hablaba Rial. Qué hacen con las nominaciones. Qué asco. Después dicen que no es arreglado todo esto ajajajaj". Por último, otro espectador responsabilizó a la producción por la dinámica elegida: "Del Moro haciendo tiempo para que la votación se de vuelta. La culpa la tiene la producción por siempre jugar con la comida".

Cómo sigue sigue la recuperación de Cinzia tras su salida de Gran Hermano

Después de atravesar días complicados tras el accidente dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Cinzia Francischiello volvió a tener contacto con sus seguidores. La exjugadora, que debió dejar el reality por recomendación médica, compartió su primera historia en Instagram desde su hogar y mostró cómo avanza su recuperación.

Cabe recordar que Cinzia sufrió una caída fuerte en la casa más famosa del país, lesión que derivó en su salida definitiva del programa. Desde entonces se mantuvo en reposo, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de los profesionales para mejorar su estado físico.

En esta nueva aparición, acompañada por su pareja, el futbolista Dylan Gissi, la exconcursante grabó un video en el que relató cómo se encuentra. "Bueno, no sabe qué decir, primera historia. Te vio en todas tus facetas la gente", comentó Dylan al iniciar la grabación, intentando relajar el momento.

Cinzia detalló cómo transita sus primeros días fuera del reality: "Bueno, estoy acá un poco dopada, con dolor. Eh, ¿cómo se llaman los calmantes? Pude bajar un poquito hoy al living, porque tenía como tres días arriba en la habitación estática. Con mucho cuidadito, pude bajar las escaleras. Ahora tenemos que ver cómo me sube de vuelta. Estamos tomando un mate".

Enseguida, Dylan bromeó sobre la forma en que hablaba su novia: "¡Por qué tan robótico todo, che!". Entre risas, aunque dejando en claro las dificultades que aún enfrenta, Cinzia respondió: "No me hagas reír, que me duele el torso. Estoy haciendo reposo en contra de mi voluntad. Quiero volver a la casa". Dylan reforzó la gravedad de su estado: "No se puede ni mover". Y ella cerró con otra muestra de sus limitaciones físicas: "No puedo ni mover ni el cuello".