La insólita confesión de Lali Espósito sobre un ex español que descolocó a Rosalía en pleno show: "Nunca me..."

"Yo salía con una persona de España. Y yo soy una persona muy generosa como buena argentina, viste que no tenemos un mango, pero te invito el mate, la cosa, la cena. Invito a esta persona que tenía un muy buen pasar. La invito yo, sudaca, que cobro en pesos. Invito a esta persona a un hotel, a pasar una hermosa noche de hotel. Yo garpaba todo, Rosi", remarcó.

"Estábamos ahí, qué sé yo, pasándola bien y de pronto esta persona se prende lo que se dice un porrito que está mal adentro de una habitación de hotel. Vayan ustedes imaginándose el caos que es. Pero esta persona le chupó un huevo. Se prendió su cigarrillo. Yo me voy a bañar y cuando salgo de bañarme, estoy ahí tirada, haciéndome la diosa, qué sé yo, en remerón. Desnuda y en remerón. Ese era mi look. Y de pronto, haciéndome la diosa, empiezo a ver por el rabillo del ojo un fuego", agregó.

La artista continuó con el relato y describió el momento de desesperación que vivió al notar que la habitación comenzaba a incendiarse: "Fuego, llama, humo negro, todo. Y de pronto, cuando me quiero dar cuenta, está la habitación prendiéndose fuego. A lo que salgo corriendo en coño. No sé cómo explicarlo. Salgo corriendo desnuda y en remerón. Y salgo corriendo a pedir ayuda".

Entre risas, Lali cerró su confesión con una autocrítica por la decisión que tomó después del episodio: hacerse cargo del costo de los daños ocasionados: "La cuestión, lo que voy a confesar acá es que yo fui una idiota que pagué una cuenta de un destrozo de una persona y que nunca me devolvió un mango. Mira qué generosa que fui. Rosalía".

Además, remarcó la enorme suma que tuvo que afrontar y volvió a bromear sobre su gesto de generosidad: "Ni un centavo. Ahí tenés. Tanto tanto se ha dicho del pueblo argentino. Mirá si si seremos generosos los argentinos. Y ni un peso. Nada, nada, nada. Me llegó una cuenta que decía: 'Alfombrado nuevo, sillón, mesa de noche'. La de la habitación entera. La habitación entera, en euros, negra, en euros".

Por último, Lali resumió la enseñanza que le dejó aquella situación con una frase cargada de humor: "Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo igual, eh".

Qué contó Ángela Torres en el confesionario de Rosalía

Ángela Torres fue la primera en ingresar al confesionario de Rosalía durante su serie de presentaciones en Buenos Aires y sorprendió al abrirse con una confesión amorosa cargada de dolor.

"Sí que se siente íntimo", expresó la sobrina de Diego Torres al comenzar la charla frente al público. En ese momento, Rosalía le respondió: "Es íntimo, ahora es un momento solo nuestro, me pregunto si hay algo que llevas ahí guardado en el pecho desde hace un tiempo y tuvieras ganas de sacártelo hoy".

Con total sinceridad, Ángela reveló: “Sí. Vengo a contarte que hay alguien con quien salí, que me hizo perder mi muchosidad”. Luego explicó el concepto: “Te preguntarás qué es. Entre mis amigas decimos que la muchosidad es lo que te hace ser quien sos, lo que te hace ser auténtica y brillar con tu brillo propio”.

La actriz relató que se trató de una relación pasada en la que su pareja no la incluía en otros ámbitos más allá de los encuentros privados.

"Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma y teníamos muchos problemas. Uno de ellos, el que más me lastimaba a mí, era que no me quería hacer parte de nada en su vida", confesó.

Y continuó: “Salimos mucho tiempo, años, y él no quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de fiesta. No me quería invitar a su vida, no me quería hacer parte de su vida. Quería que solo nos veamos solos, en su departamento”.

Ante el relato, Rosalía reaccionó con un "Qué bolu..", mientras el público abucheaba la actitud del ex de Ángela. Ella sumó otro ejemplo de lo que sufría en esa relación: “Había una parte en particular que a mí me lastimaba más que todas. Era que él iba siempre a ver tocar un grupo musical de artistas que a mí me apasiona, de acá de Argentina".

"Yo le pedía que me lleve y él me decía que no. Si yo quería ir, tenía que conseguir las entradas por mi cuenta, que él no me iba a agregar a su lista de invitados", cerró Ángela, recordando con crudeza esa experiencia.