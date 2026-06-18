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Cómo hacer el trámite de la Prestación por Desempleo en ANSES y cobrar $363.000

La Prestación por Desempleo de ANSES fue actualizada y alcanzará un máximo de $363.000. Conocé los requisitos, las fechas de cobro y cómo realizar el trámite para acceder a la ayuda económica.

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Cómo hacer el trámite de la Prestación por Desempleo en ANSES y cobrar $363.000

Cómo hacer el trámite de la Prestación por Desempleo en ANSES y cobrar $363.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Prestación por Desempleo para junio de 2026. Se trata de una ayuda económica destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada y necesitan un respaldo financiero mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

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Con la actualización vigente, el beneficio puede alcanzar los $363.000 mensuales para quienes cumplen con determinados requisitos vinculados a sus aportes y remuneraciones previas. Además del pago económico, el programa contempla una serie de beneficios complementarios que permiten sostener la cobertura social durante el período de desempleo.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La prestación está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas que hayan provocado la interrupción de la relación laboral.

Para acceder al beneficio es necesario haber realizado aportes al sistema de seguridad social durante un período mínimo establecido por la normativa vigente. La cantidad de meses exigidos varía según la modalidad de contratación y la actividad desarrollada.

El objetivo de este programa es brindar una asistencia económica temporal mientras el trabajador busca reinsertarse en el mercado laboral formal.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo

Durante junio de 2026, los montos de la prestación se ubican entre poco más de $180.000 y un máximo de $363.000 mensuales.

La suma que recibe cada beneficiario depende principalmente de dos factores:

  • Los aportes realizados durante su vida laboral.
  • El salario percibido antes de la desvinculación.

De esta manera, quienes registran una mayor cantidad de aportes y mejores ingresos previos pueden acceder a los valores más altos establecidos por ANSES.

El monto máximo de $363.000 corresponde a trabajadores con una trayectoria laboral más extensa y una base salarial superior dentro de los parámetros contemplados por el organismo.

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ANSES otorga hasta $300.000 en marzo a quienes califiquen para la Prestación por Desempleo. Foto: Internet.

ANSES otorga hasta $300.000 en marzo a quienes califiquen para la Prestación por Desempleo. Foto: Internet.

Beneficios adicionales para quienes cobran la prestación

Además del pago mensual, las personas que reciben la Prestación por Desempleo conservan una serie de derechos importantes durante el período de asistencia.

Entre ellos se destacan:

  • Continuidad de la cobertura de obra social.
  • Cobro de asignaciones familiares, cuando corresponda.
  • Reconocimiento de aportes previsionales para la futura jubilación.

Estos beneficios permiten que el trabajador mantenga parte de la protección social mientras se encuentra desempleado.

Cuánto tiempo puede cobrarse

La duración del beneficio depende de la cantidad de aportes registrados por cada trabajador.

En términos generales, la prestación puede extenderse hasta 12 meses. Sin embargo, las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión adicional de hasta seis meses, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por ANSES.

Calendario de pago de junio de 2026

ANSES informó que los pagos de la Prestación por Desempleo se realizarán de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio.

Los haberes serán acreditados a través de los medios habituales de cobro habilitados por el organismo previsional.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

Las personas que cumplan con los requisitos pueden iniciar el trámite de manera online mediante el sistema de Atención Virtual de ANSES o de forma presencial en cualquiera de las oficinas del organismo, solicitando previamente un turno.

Para gestionar el beneficio será necesario presentar:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Telegrama de despido.
  • Carta documento.
  • Constancia de finalización del contrato laboral.
  • Otra documentación que acredite la desvinculación laboral, según corresponda.

Es importante tener en cuenta que la solicitud debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese de la relación laboral. Si el trámite se presenta fuera de ese plazo, el trabajador podría perder parte del beneficio o ver reducida la cantidad de cuotas a percibir.

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