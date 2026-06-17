Buenas noticias para AUH: ANSES confirmó aumento y pagos extra para julio

Sin embargo, ANSES no paga la totalidad de ese importe de manera mensual. Como ocurre habitualmente, el organismo deposita el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta que la familia presente la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Por lo tanto, las familias recibirán mensualmente el porcentaje habilitado para cobro directo, mientras que el monto retenido podrá recuperarse posteriormente mediante la presentación de la documentación requerida.

La AUE también aumenta en julio

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrá la misma actualización que la AUH.

En consecuencia, el monto bruto de esta prestación también será de $148.003,59 durante julio de 2026.

Las beneficiarias perciben el 80% del haber de manera mensual y pueden acceder, además, a beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

ANSES JUBILADOS JUBILADOS de ANSES en junio: confirman la fecha de cobro del AGUINALDO

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar

Las familias que reciben la AUH continúan cobrando la Tarjeta Alimentar de manera automática.

Este beneficio tiene como finalidad garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se deposita en la misma cuenta donde se acredita la asignación.

Los montos vigentes son:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

La acreditación se realiza sin necesidad de inscripción previa, ya que ANSES determina el acceso mediante cruces de información con las bases de datos oficiales.

Complemento Leche: otro beneficio compatible con la AUH

Las familias con niños de hasta 3 años también pueden cobrar el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este programa tiene como objetivo reforzar la alimentación durante la primera infancia y se paga junto con la AUH o la AUE.

El beneficio se acredita automáticamente y no requiere realizar trámites adicionales.

Cómo consultar cuánto vas a cobrar

Los titulares pueden verificar los montos exactos de su liquidación ingresando a Mi ANSES.

Para acceder a la información es necesario contar con:

Número de CUIL.

Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma se pueden consultar los haberes, las retenciones acumuladas, los beneficios complementarios y las fechas de cobro asignadas.

Calendario de pagos de la AUH en julio de 2026

ANSES organizará los depósitos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma previsto es el siguiente: