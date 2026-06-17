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Buenas noticias para AUH: ANSES confirmó aumento y pagos extra para julio

Tras conocerse la inflación de mayo, ANSES actualizó los montos de la AUH. Conocé cuánto se cobrará por hijo, qué extras se suman y cuándo se realizarán los pagos.

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Buenas noticias para AUH: ANSES confirmó aumento y pagos extra para julio

Buenas noticias para AUH: ANSES confirmó aumento y pagos extra para julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definidos los valores que percibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante julio de 2026. La actualización surge tras conocerse el dato de inflación de mayo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que registró una variación del 2,1%.

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Gracias al esquema de movilidad vigente, las asignaciones familiares y prestaciones sociales se ajustan mensualmente tomando como referencia la evolución de los precios. De esta manera, millones de familias recibirán un incremento automático en sus haberes a partir del próximo mes.

Además del monto de la AUH, muchos beneficiarios también cobrarán la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, dos ayudas económicas que se acreditan junto a la prestación principal.

Cuánto aumenta la AUH en julio de 2026

Con el incremento del 2,1%, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo ascenderá a $148.003,59 por cada menor a cargo.

Sin embargo, ANSES no paga la totalidad de ese importe de manera mensual. Como ocurre habitualmente, el organismo deposita el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta que la familia presente la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Por lo tanto, las familias recibirán mensualmente el porcentaje habilitado para cobro directo, mientras que el monto retenido podrá recuperarse posteriormente mediante la presentación de la documentación requerida.

La AUE también aumenta en julio

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrá la misma actualización que la AUH.

En consecuencia, el monto bruto de esta prestación también será de $148.003,59 durante julio de 2026.

Las beneficiarias perciben el 80% del haber de manera mensual y pueden acceder, además, a beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

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Cuánto paga la Tarjeta Alimentar

Las familias que reciben la AUH continúan cobrando la Tarjeta Alimentar de manera automática.

Este beneficio tiene como finalidad garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se deposita en la misma cuenta donde se acredita la asignación.

Los montos vigentes son:

  • Familias con un hijo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres o más hijos: $149.425

La acreditación se realiza sin necesidad de inscripción previa, ya que ANSES determina el acceso mediante cruces de información con las bases de datos oficiales.

Complemento Leche: otro beneficio compatible con la AUH

Las familias con niños de hasta 3 años también pueden cobrar el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este programa tiene como objetivo reforzar la alimentación durante la primera infancia y se paga junto con la AUH o la AUE.

El beneficio se acredita automáticamente y no requiere realizar trámites adicionales.

Cómo consultar cuánto vas a cobrar

Los titulares pueden verificar los montos exactos de su liquidación ingresando a Mi ANSES.

Para acceder a la información es necesario contar con:

  • Número de CUIL.
  • Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma se pueden consultar los haberes, las retenciones acumuladas, los beneficios complementarios y las fechas de cobro asignadas.

Calendario de pagos de la AUH en julio de 2026

ANSES organizará los depósitos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma previsto es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

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