La noticia que esperaban los jubilados: ANSES confirmó el bono y el calendario de pagos

El refuerzo tiene carácter no remunerativo y está destinado principalmente a los titulares que perciben los haberes más bajos del sistema previsional.

Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en julio de 2026

Con el aumento del 2,1%, la jubilación mínima pasará a ser de $411.867,96.

A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán un total de $481.867,96 durante julio de 2026.

Por su parte, quienes perciban un haber superior a la mínima pero inferior a los $481.867,96 recibirán un bono proporcional. En esos casos, ANSES abonará la diferencia necesaria para alcanzar ese monto total.

ANSES_jubilados

Quiénes cobrarán el bono de $70.000

El beneficio alcanzará a los sectores de menores ingresos del sistema previsional. Entre ellos se encuentran:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Otros pensionados nacionales alcanzados por la medida.

El pago se realizará de manera automática junto con el haber mensual correspondiente.

Calendario de pagos para jubilados de la mínima en julio de 2026

ANSES informó las fechas de cobro para los titulares que perciben haberes mínimos, según la terminación del DNI: