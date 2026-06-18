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La noticia que esperaban los jubilados: ANSES confirmó el bono y el calendario de pagos

ANSES confirmó que mantendrá el refuerzo económico destinado a los adultos mayores de menores ingresos. Además del bono, los haberes tendrán un incremento del 2,1% por inflación.

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La noticia que esperaban los jubilados: ANSES confirmó el bono y el calendario de pagos

La noticia que esperaban los jubilados: ANSES confirmó el bono y el calendario de pagos

El Gobierno nacional oficializó la continuidad del bono extraordinario para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida garantiza el pago de un refuerzo de hasta $70.000 durante julio de 2026, que se sumará al aumento del 2,1% correspondiente a la actualización por movilidad previsional.

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De esta manera, los beneficiarios de menores ingresos volverán a recibir un ingreso adicional junto con sus haberes mensuales, en una estrategia destinada a sostener el poder adquisitivo frente al avance de la inflación.

Bono para jubilados: de cuánto será el refuerzo en julio

Tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que registró una suba del 2,1% según el INDEC, ANSES aplicará el incremento correspondiente sobre jubilaciones y pensiones.

Además, el Ejecutivo confirmó que continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, que se abonará de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

El refuerzo tiene carácter no remunerativo y está destinado principalmente a los titulares que perciben los haberes más bajos del sistema previsional.

Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en julio de 2026

Con el aumento del 2,1%, la jubilación mínima pasará a ser de $411.867,96.

A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán un total de $481.867,96 durante julio de 2026.

Por su parte, quienes perciban un haber superior a la mínima pero inferior a los $481.867,96 recibirán un bono proporcional. En esos casos, ANSES abonará la diferencia necesaria para alcanzar ese monto total.

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Quiénes cobrarán el bono de $70.000

El beneficio alcanzará a los sectores de menores ingresos del sistema previsional. Entre ellos se encuentran:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Otros pensionados nacionales alcanzados por la medida.

El pago se realizará de manera automática junto con el haber mensual correspondiente.

Calendario de pagos para jubilados de la mínima en julio de 2026

ANSES informó las fechas de cobro para los titulares que perciben haberes mínimos, según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

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