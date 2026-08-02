Cinzia reapareció en redes tras abandonar Gran Hermano y contó cómo sigue su recuperación

Acto seguido, Dylan bromeó con la forma en la que hablaba su novia: "¡Por qué tan robótico todo, che!". Sin perder la sonrisa, aunque dejando en claro las dificultades que todavía enfrenta, Cinzia respondió: "No me hagas reír, que me duele el torso. Estoy haciendo reposo en contra de mi voluntad. Quiero volver a la casa". Al escucharla, Dylan volvió a remarcar el delicado momento físico que atraviesa: "No se puede ni mover". Y ella concluyó con otra muestra de las limitaciones que todavía tiene por la lesión: "No puedo ni mover ni el cuello".

Cómo es la enorme angustia que vive Cinzia tras salir de Gran Hermano

Tras su sorpresiva salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Cinzia compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde agradeció el acompañamiento y relató cómo transita este momento, marcado por la emoción y la lesión que aún la aqueja.

La venezolana abandonó la casa por segunda vez y todo indica que esta vez sería definitiva, considerando lo cerca que está el final del programa. En la primera ocasión se fue por decisión del público, mientras que ahora debió dejar el reality tras un accidente que, según los médicos, le impidió continuar en competencia.

Dos días después de su salida, la participante publicó un extenso texto en X dirigido a sus seguidores, donde reconoció lo difícil que fue encontrar las palabras tras meses de aislamiento. "Mis amores, me cuesta encontrar las palabras. Hasta para dirigirme a ustedes me sobreexijo porque siento que hasta con este mensaje merecen lo mejor", comenzó diciendo.

"Me han dado todo y más de lo que imaginé. Sigo con el corazón (y la espalda) rotos. No quiero dejar de contarles algo porque sé que están muy pendientes, pero tengo también tres meses sin agarrar un teléfono y no sé por dónde empezar", agregó con sinceridad.

La jugadora también habló del proceso que deberá enfrentar fuera de la casa, entre ponerse al día con lo ocurrido en el juego y continuar con la recuperación física: "Afrontar el dolor de que termine de esta forma... Diría que no es justo, pero ¿a quién? Si así lo quiso Dios. ¿Qué reproches puedo hacer? La vida y esas cosas que no entendemos".

Además, remarcó que su intención era seguir en el reality hasta que el público lo decidiera. "Lo di todo y más. No quería que esta fuera mi salida. Siempre les decía que hasta que ustedes quisieran yo iba a estar en la casa", sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia del voto de la gente y la dificultad de aceptar este desenlace: "Pero está el 'supremo' del juego (ustedes) y el supremo de la vida, que es Dios, y se ve que tenía otros planes. Trataré de aceptar este designio que me duele y me rompe el corazón".

Finalmente, agradeció una vez más el cariño recibido y dejó abierta la posibilidad de regresar para despedirse como soñaba. "Obvio que quiero volver. Así ya no pueda ganar, espero encontrar otra forma porque creo que merezco una despedida de la casa tal y como la soñé", afirmó.

"Perdón por todo lo malo, gracias por tantooooo. Gracias por existir. Lxs amo enormemente. Prometo ir poniéndome al día y mantenerlos al tanto de mi proceso", cerró emocionada.