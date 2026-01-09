En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Aumento

Cómo se llega a los más de $200.000 que paga ANSES por AUH en enero

ANSES actualizó los valores del primer mes del año y confirmó el total que cobran las familias con niños pequeños, sin necesidad de realizar trámites.

ANSES paga $200.000 en enero a estos beneficiarios de AUH (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante enero de 2026 las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niñas o niños menores de 3 años percibirán un ingreso mensual que supera los $200.000 por cada hijo. El monto surge de la combinación de la asignación mensual, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

La suma total alcanza los $200.005,40 por menor y se acredita de forma automática, siempre que el grupo familiar cumpla con los requisitos establecidos. No es necesario realizar gestiones adicionales para acceder a estos pagos.

Cómo es la actualización de la AUH en enero

Con el ajuste del 2,47% correspondiente a la inflación de noviembre, aplicado según el esquema de movilidad vigente, ANSES elevó el valor bruto de la AUH a $125.518 por hijo. La actualización fue oficializada mediante la Resolución 380/2025.

Como ocurre habitualmente, el organismo deposita mensualmente el 80% de ese importe y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH, donde se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad.

De este modo, en enero el cobro efectivo mensual de la asignación es de $100.414,40, mientras que $25.103,60 quedan acumulados.

AUH_ANSES

Cómo se compone el ingreso mensual de más de $200.000

El monto total que recibe una familia con hijos de hasta 3 años se explica por la suma de tres beneficios que se liquidan de manera conjunta:

  • Asignación Universal por Hijo (pago mensual): $100.414,40

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 para familias con un hijo

  • Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $47.341

Al sumar estos conceptos, el ingreso mensual por niño menor de 3 años llega a $200.005,40.

Tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche se otorgan de forma automática, a partir del cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Qué ocurre con el 20% retenido de la AUH

La retención mensual del 20% funciona como un mecanismo de control para asegurar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y educativos. Ese dinero no se pierde: se acumula y se paga en un único desembolso una vez que la familia presenta la Libreta AUH.

Por el momento, ANSES no confirmó una fecha concreta para implementar el pago del 100% de la asignación sin retenciones en los casos donde los controles puedan verificarse de manera automática mediante sistemas oficiales.

Si en el futuro se habilita el cobro íntegro de la AUH sin retención, el ingreso mensual por hijo menor de 3 años sería aún mayor. En ese escenario, la familia recibiría:

  • AUH completa: $125.518

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Complemento Leche: $47.341

Esto elevaría el total mensual por hijo, sin necesidad de rendiciones posteriores.

