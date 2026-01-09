Cómo se llega a los más de $200.000 que paga ANSES por AUH en enero

De este modo, en enero el cobro efectivo mensual de la asignación es de $100.414,40, mientras que $25.103,60 quedan acumulados.

AUH_ANSES

Cómo se compone el ingreso mensual de más de $200.000

El monto total que recibe una familia con hijos de hasta 3 años se explica por la suma de tres beneficios que se liquidan de manera conjunta:

Asignación Universal por Hijo (pago mensual): $100.414,40

Tarjeta Alimentar: $52.250 para familias con un hijo

Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $47.341

Al sumar estos conceptos, el ingreso mensual por niño menor de 3 años llega a $200.005,40.

Tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche se otorgan de forma automática, a partir del cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Qué ocurre con el 20% retenido de la AUH

La retención mensual del 20% funciona como un mecanismo de control para asegurar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y educativos. Ese dinero no se pierde: se acumula y se paga en un único desembolso una vez que la familia presenta la Libreta AUH.

Por el momento, ANSES no confirmó una fecha concreta para implementar el pago del 100% de la asignación sin retenciones en los casos donde los controles puedan verificarse de manera automática mediante sistemas oficiales.

Si en el futuro se habilita el cobro íntegro de la AUH sin retención, el ingreso mensual por hijo menor de 3 años sería aún mayor. En ese escenario, la familia recibiría:

AUH completa: $125.518

Tarjeta Alimentar: $52.250

Complemento Leche: $47.341

Esto elevaría el total mensual por hijo, sin necesidad de rendiciones posteriores.