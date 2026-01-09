ANSES deposita $630.000 en enero a estas familias: cuáles son los requisitos

ALIMEN AUH ANSES confirma para AUH la continuidad de la Tarjeta Alimentar y activa un aumento en noviembre

Cuál es el total de la AUH y Tarjeta Alimentar

Si se suman los montos directos que recibe una familia con tres hijos —uno con discapacidad y dos menores— el cálculo queda de la siguiente manera:

AUH por hijo con discapacidad (pago mensual): $326.964

AUH por dos hijos menores (pago mensual): $200.828,80

Total AUH acreditado en el mes: $527.792,80

A este importe se agrega la Tarjeta Alimentar, que para familias con tres o más hijos asciende a $108.062. De esta forma, el ingreso total mensual en enero de 2026 llega a $635.854,80, sin considerar los montos retenidos que se cobran de manera anual.

Cuáles son los montos de la AUH en enero 2026

Para tener en cuenta, ANSES estableció los siguientes importes base para este mes:

AUH por hijo menor: $125.518 Pago mensual: $100.414,40 Retención: $25.103,60

AUH por hijo con discapacidad: $408.705 Pago mensual: $326.964 Retención: $81.741



Estos valores sirven como referencia para calcular el ingreso mensual de cada familia, según la cantidad de hijos y la situación particular de cada caso.