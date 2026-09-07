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¿Con aumento? Cuánto cobra cada familia en septiembre por la Tarjeta Alimentar

Cuál es el monto que reciben las familias con uno, dos y tres hijos y quiénes pueden acceder al beneficio. Los valores están establecidos por la normativa vigente del Ministerio de Capital Humano.

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Tarjeta Alimentar: cuánto cobra cada familia en septiembre y qué se sabe sobre un nuevo aumento

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A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tendrá un aumento del 2,11% este mes, la Tarjeta Alimentar no tendrá una nueva actualización en septiembre. Los valores se mantienen en los niveles establecidos tras el último aumento, aplicado en junio.

De esta manera, las familias que cumplen con los requisitos recibirán $72.250, $113.299 o $149.425, según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar.

Tarjeta Alimentar septiembre 2026: cuánto cobra cada familia

Los montos vigentes para septiembre son:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: $149.425.

El monto máximo de la prestación es, por lo tanto, de $149.425, incluso para las familias que tienen cuatro o más hijos. Los valores están establecidos por la normativa vigente del Ministerio de Capital Humano.

También reciben $72.250 las personas que cobran la Asignación por Embarazo y cumplen con los requisitos del programa.

Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta en septiembre

La principal diferencia con la AUH es que la Prestación Alimentar no se actualiza automáticamente mediante la fórmula de movilidad previsional.

Por eso, aunque la AUH tendrá un incremento del 2,11% en septiembre, los montos de la Tarjeta Alimentar permanecen sin cambios.

El último incremento fue aplicado en junio de 2026 y representó una suba del 38% respecto de los valores que se venían pagando. Desde entonces, los importes permanecen congelados.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

La Prestación Alimentar está destinada a determinados titulares de prestaciones de ANSES que cumplen con los criterios establecidos por el programa.

Entre los principales grupos alcanzados se encuentran:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de embarazo.
  • Titulares de una Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos o más.
  • Titulares de asignaciones correspondientes a hijos con discapacidad, de acuerdo con las condiciones establecidas.

El beneficio se determina a partir de la información que ya posee ANSES y no requiere una inscripción específica cuando la persona cumple con los requisitos.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en septiembre

La Tarjeta Alimentar no tiene un calendario de pago propio. El dinero se acredita junto con la prestación principal que recibe cada titular.

En el caso de quienes cobran AUH, la acreditación de septiembre se realizará de acuerdo con la terminación del DNI.

El calendario comienza el martes 8 de septiembre:

  • DNI terminado en 0: martes 8.
  • DNI terminado en 1: miércoles 9.
  • DNI terminado en 2: jueves 10.
  • DNI terminado en 3: viernes 11.
  • DNI terminado en 4: lunes 14.
  • DNI terminado en 5: martes 15.
  • DNI terminado en 6: miércoles 16.
  • DNI terminado en 7: jueves 17.
  • DNI terminado en 8: viernes 18.
  • DNI terminado en 9: lunes 21.

Cuánto cobra una familia con AUH y Tarjeta Alimentar

En septiembre hay una diferencia importante entre ambas prestaciones: la AUH aumenta, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores.

Para una familia con un hijo, el pago directo de AUH será de aproximadamente $123.224,80 y se sumarán $72.250 de Tarjeta Alimentar. El ingreso mensual por ambos conceptos será de aproximadamente $195.474,80.

En una familia con dos hijos, la AUH mensual será de aproximadamente $246.449,60 y la Tarjeta Alimentar sumará $113.299. En total, el hogar recibirá alrededor de $359.748,60.

Para una familia con tres hijos, el cálculo será de $369.674,40 de AUH más $149.425 de Tarjeta Alimentar, por un total de $519.099,40.

Estos cálculos corresponden al cobro directo mensual de la AUH más la Prestación Alimentar y pueden modificarse si la familia tiene derecho a otros beneficios o complementos.

Tarjeta Alimentar: ¿habrá un aumento próximamente?

Por el momento, no hay un nuevo aumento confirmado para septiembre. Los montos vigentes son los establecidos por la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano.

Mientras tanto, la AUH sí continúa actualizándose mediante la movilidad, por lo que el monto de esa prestación puede modificarse aunque la Tarjeta Alimentar permanezca sin cambios.

En pocas palabras

  • Tarjeta Alimentar: En septiembre de 2026, los montos no sufrirán aumentos y se mantienen los valores de junio.
  • Montos vigentes: Las familias cobrarán $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) o $149.425 (tres o más hijos).
  • Beneficiarios: El cobro es automático para titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, AUE y pensiones no contributivas para madres de siete hijos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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