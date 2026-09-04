En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Sandra Pettovello
Septiembre
Previsional

El Gobierno confirmó un pago de $78.000 en septiembre: quiénes lo cobran

El Ministerio de Capital Humano mantiene el monto congelado para los beneficiarios activos del padrón. Conocé las fechas de acreditación bancaria y qué ocurre con el programa Volver al Trabajo.

Banner Seguinos en google DESK
Sandra Pettovello confirmó un pago de $78.000 en septiembre: quiénes lo cobran

Sandra Pettovello confirmó un pago de $78.000 en septiembre: quiénes lo cobran

El Ministerio de Capital Humano confirmó que los beneficiarios del programa Acompañamiento Social cobrarán una asignación no remunerativa de $78.000 de bolsillo en septiembre de 2026. La prestación, liquidada de forma directa por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mantendrá este haber congelado al no contar con un esquema de movilidad automática por inflación, destinándose de manera exclusiva a quienes ya integran el padrón activo.

Leé también Combo de ANSES: depositan $519.000 en septiembre a estas familias
ANSES: el grupo de familias que puede cobrar más de $519.000 en septiembre

¿Quiénes cobran los $78.000 de Acompañamiento Social en septiembre?

El haber mensual de $78.000 netos está dirigido únicamente a los sectores de mayor vulnerabilidad social que pertenecían al antiguo Potenciar Trabajo y fueron reubicados dentro de este esquema. Al no tratarse de una inscripción abierta, no se admiten nuevos empadronamientos.

El grupo habilitado para percibir el monto total comprende a:

  • Personas de 50 años o más que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad social.

  • Mujeres con 4 o más hijos menores de 18 años a cargo.

  • Casos especiales vinculados a emergencias sociales auditadas por el Ministerio de Capital Humano.

¿Cuándo y cómo liquida la ANSES el programa Acompañamiento Social?

A diferencia de los haberes previsionales o las asignaciones familiares, esta prestación no cuenta con un calendario público masivo ordenado por terminación de DNI. La ANSES deposita los $78.000 en mano directamente en la cuenta bancaria o caja de ahorro habitual declarada por el titular.

El esquema de acreditación estimado para este mes contempla los siguientes puntos:

  • Fechas de depósito estimadas: Entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre de 2026.

  • Modalidad de cobro: Transferencia bancaria directa sin retenciones obligatorias.

  • Requisito de cobro: Mantener activas las corresponsabilidades comunitarias y educativas exigidas por el programa.

¿Cómo consultar si el pago de $78.000 ya fue liquidado en Mi ANSES?

Cada beneficiario puede verificar el estado de su liquidación de forma individual a través de las plataformas digitales oficiales del Estado para confirmar la fecha exacta de cobro.

El paso a paso para realizar la verificación requiere:

  • Ingresar a Mi ANSES: Acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Consultar la sección "Mis Cobros": Revisar si figura la liquidación activa para el periodo de septiembre.

  • Plataforma Mi Argentina: Revisar la solapa de notificaciones del programa para validar la vigencia dentro del padrón oficial.

¿Qué pasa con el pago de $78.000 para los titulares de Volver al Trabajo?

A diferencia de Acompañamiento Social, los titulares del programa Volver al Trabajo no tienen confirmado el cobro de los $78.000 en septiembre de 2026. La suspensión del beneficio responde al vencimiento del plazo legal de vigencia y a la caducidad de las medidas judiciales que ordenaban mantener los depósitos.

El panorama para ambos programas tras la división del Potenciar Trabajo queda configurado así:

  • Acompañamiento Social: Mantiene el cobro mensual de $78.000 confirmado mediante la Resolución 90/2026 con vigencia extendida.

  • Volver al Trabajo: Sin asignación liquidada para septiembre por finalización del periodo de cobertura y falta de amparo judicial vigente.

En pocas palabras

  • $78.000 confirmados: El Ministerio de Capital Humano asegura el pago de $78.000 en septiembre para beneficiarios del programa Acompañamiento Social.
  • Requisitos del cobro: El beneficio es para grupos vulnerables reubicados del antiguo Potenciar Trabajo; no hay inscripciones abiertas.
  • Diferencias con Volver al Trabajo: Este programa no tiene el pago confirmado de $78.000 en septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Sandra Pettovello Septiembre ANSES Acompañamiento Social
Notas relacionadas
ANSES: cuánto podés cobrar en septiembre por AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
ANSES prepara un triple pago en septiembre para familias con AUH
La MEJOR noticia para JUBILADOS y PENSIONADOS fue confirmada por Milei y Pettovello

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar