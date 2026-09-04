El Gobierno confirmó un pago de $78.000 en septiembre: quiénes lo cobran

El esquema de acreditación estimado para este mes contempla los siguientes puntos:

Fechas de depósito estimadas: Entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre de 2026.

Modalidad de cobro: Transferencia bancaria directa sin retenciones obligatorias.

Requisito de cobro: Mantener activas las corresponsabilidades comunitarias y educativas exigidas por el programa.

¿Cómo consultar si el pago de $78.000 ya fue liquidado en Mi ANSES?

Cada beneficiario puede verificar el estado de su liquidación de forma individual a través de las plataformas digitales oficiales del Estado para confirmar la fecha exacta de cobro.

El paso a paso para realizar la verificación requiere:

Ingresar a Mi ANSES: Acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Consultar la sección "Mis Cobros": Revisar si figura la liquidación activa para el periodo de septiembre.

Plataforma Mi Argentina: Revisar la solapa de notificaciones del programa para validar la vigencia dentro del padrón oficial.

¿Qué pasa con el pago de $78.000 para los titulares de Volver al Trabajo?

A diferencia de Acompañamiento Social, los titulares del programa Volver al Trabajo no tienen confirmado el cobro de los $78.000 en septiembre de 2026. La suspensión del beneficio responde al vencimiento del plazo legal de vigencia y a la caducidad de las medidas judiciales que ordenaban mantener los depósitos.

El panorama para ambos programas tras la división del Potenciar Trabajo queda configurado así: