El Gobierno confirmó un pago de $78.000 en septiembre: quiénes lo cobran

El esquema de acreditación estimado para este mes contempla los siguientes puntos:
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Fechas de depósito estimadas: Entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre de 2026.
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Modalidad de cobro: Transferencia bancaria directa sin retenciones obligatorias.
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Requisito de cobro: Mantener activas las corresponsabilidades comunitarias y educativas exigidas por el programa.
¿Cómo consultar si el pago de $78.000 ya fue liquidado en Mi ANSES?
Cada beneficiario puede verificar el estado de su liquidación de forma individual a través de las plataformas digitales oficiales del Estado para confirmar la fecha exacta de cobro.
El paso a paso para realizar la verificación requiere:
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Ingresar a Mi ANSES: Acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
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Consultar la sección "Mis Cobros": Revisar si figura la liquidación activa para el periodo de septiembre.
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Plataforma Mi Argentina: Revisar la solapa de notificaciones del programa para validar la vigencia dentro del padrón oficial.
¿Qué pasa con el pago de $78.000 para los titulares de Volver al Trabajo?
A diferencia de Acompañamiento Social, los titulares del programa Volver al Trabajo no tienen confirmado el cobro de los $78.000 en septiembre de 2026. La suspensión del beneficio responde al vencimiento del plazo legal de vigencia y a la caducidad de las medidas judiciales que ordenaban mantener los depósitos.
El panorama para ambos programas tras la división del Potenciar Trabajo queda configurado así:
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Acompañamiento Social: Mantiene el cobro mensual de $78.000 confirmado mediante la Resolución 90/2026 con vigencia extendida.
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Volver al Trabajo: Sin asignación liquidada para septiembre por finalización del periodo de cobertura y falta de amparo judicial vigente.