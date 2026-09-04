AUH de ANSES: confirman el extra de $58.098 en septiembre, cómo cobrarlo

Titulares de AUH: que tengan a cargo niños y niñas desde el nacimiento hasta el mes en que cumplen los 3 años de edad.

Asignación por Embarazo (AUE): mujeres gestantes durante todo el período del embarazo.

Liquidación automática: ANSES cruza los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y deposita el monto en la misma cuenta sin trámite previo.

¿Cómo consultar la acreditación del extra en Mi ANSES en septiembre de 2026?

Para verificar si el concepto del Complemento Leche figura incorporado en la liquidación del mes:

Acceder al sitio web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a la sección "Hijos" y presionar en "Mis Asignaciones".

Revisar el desglose de conceptos donde debe figurar el haber mensual de la AUH junto al ítem "Apoyo Alimentario Leche 1000 Días".

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?

El cronograma oficial de pagos de la ANSES se desarrollará según el último número de documento en las siguientes fechas: