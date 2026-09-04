Confirmado por el Decreto 824/2026: este mes llega un bono extraordinario

Para septiembre, el haber mínimo previsional será de $428.591,22. En el caso de quienes tengan derecho al bono completo, el ingreso previsional alcanzará así los $498.591,22.

La medida también contempla a otros beneficiarios del sistema previsional, por lo que resulta importante conocer quiénes están incluidos, cómo se calcula el refuerzo y cuáles son las condiciones establecidas por la normativa.

Bono de $70.000 para jubilados: quiénes pueden cobrarlo

El bono extraordinario de septiembre no está destinado exclusivamente a las jubilaciones ordinarias. El Decreto 824/2026 amplió el alcance a diferentes prestaciones administradas por ANSES.

Entre los beneficiarios contemplados aparecen los titulares de prestaciones contributivas, además de quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

También se encuentran comprendidos determinados titulares de pensiones no contributivas, entre ellas las prestaciones correspondientes a personas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Esto significa que el universo de potenciales beneficiarios es más amplio que el de los jubilados que cobran exclusivamente el haber mínimo.

La normativa establece, de todos modos, un mecanismo específico para determinar cuánto corresponde en cada caso. El punto central es que el refuerzo tiene un tope de $70.000, pero ese valor no necesariamente será cobrado por todos los titulares.

La diferencia dependerá del haber que perciba cada beneficiario durante septiembre.

Jubilación mínima de septiembre: cuánto se cobrará con el bono

Uno de los datos más importantes para quienes esperan el pago es el nuevo valor de la jubilación mínima de septiembre de 2026.

De acuerdo con el esquema establecido para ese mes, el haber mínimo previsional será de $428.591,22.

A esa cifra podrá sumarse el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que aquellos jubilados que reciban el refuerzo completo llegarán a percibir:

$428.591,22 + $70.000 = $498.591,22

Este valor corresponde al ingreso compuesto por el haber mínimo y el bono extraordinario.

El refuerzo tiene como objetivo elevar los ingresos de quienes se encuentran en la parte inferior de la escala previsional. Por ese motivo, el Gobierno estableció un sistema diferente para quienes cobran haberes superiores.

En esos casos, el bono se calculará de manera proporcional hasta alcanzar el límite previsto por la normativa.

Por lo tanto, no todos los jubilados recibirán automáticamente $70.000 adicionales.

Cómo se determina el monto del bono de ANSES

El Decreto 824/2026 establece que los beneficiarios que cobren un importe igual o inferior al haber mínimo previsional tendrán derecho al bono completo de $70.000.

La situación cambia cuando el haber mensual supera el mínimo.

Para esos beneficiarios, el refuerzo será determinado de manera que el ingreso total alcance el nivel establecido por el Gobierno, sin superar el máximo previsto para el bono.

Este mecanismo hace que el importe adicional pueda ser diferente entre beneficiarios.

Por ejemplo, mientras una persona que percibe el haber mínimo puede acceder a los $70.000 completos, otra que tenga un haber superior puede recibir un monto menor.

La lógica detrás del esquema es concentrar el mayor refuerzo en quienes tienen ingresos previsionales más bajos.

Por eso, a la hora de conocer cuánto se cobrará en septiembre, no alcanza con observar únicamente el monto del bono máximo. También es necesario tener en cuenta el haber previsional correspondiente a cada titular.

El bono será extraordinario y no remunerativo

Otro aspecto destacado de la normativa es la naturaleza del beneficio.

El Gobierno estableció que se trata de un bono extraordinario previsional, por lo que no forma parte permanente del haber mensual.

Además, tendrá carácter no remunerativo.

Esto implica que el refuerzo se abonará como un concepto extraordinario y no modificará de manera permanente el haber previsional de los beneficiarios.

El decreto también determina que el bono no estará sujeto a descuentos ni podrá ser computado para otros conceptos.

Por lo tanto, se trata de un ingreso adicional diseñado específicamente para reforzar las prestaciones correspondientes a septiembre.

La característica extraordinaria del beneficio es particularmente relevante porque evita confundir el refuerzo con un aumento permanente de las jubilaciones.

Cuándo se paga el bono de ANSES en septiembre

El bono de septiembre se abonará junto con los haberes previsionales correspondientes a ese mes.

No se estableció, por lo tanto, un pago separado para el refuerzo. El beneficiario deberá recibirlo junto con la prestación que le corresponda según el calendario de ANSES.

El cronograma de pagos comenzará el martes 8 de septiembre de 2026 para quienes cobran la jubilación mínima.

Como ocurre habitualmente, las fechas están organizadas de acuerdo con la terminación del DNI del titular.

Los beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo tendrán otro cronograma y comenzarán a cobrar posteriormente, también siguiendo el último número del documento.

Esto significa que no todos los jubilados recibirán el dinero el mismo día.

Para conocer la fecha precisa, cada beneficiario deberá observar el calendario correspondiente a su tipo de prestación y a la terminación de su DNI.

Qué pasa con quienes cobran una jubilación superior a la mínima

Uno de los puntos que puede generar mayor cantidad de consultas es la situación de quienes tienen un haber por encima del mínimo previsional.

En estos casos, el bono no necesariamente será de $70.000.

El decreto establece que el refuerzo será proporcional para quienes cobren una prestación superior al haber mínimo.

El objetivo es que el esquema mantenga el criterio de refuerzo focalizado en los sectores de menores ingresos previsionales.

De esta manera, el monto adicional disminuye a medida que aumenta el haber mensual.

La cifra definitiva que recibirá cada persona dependerá entonces de su situación previsional durante septiembre y del cálculo realizado para determinar el complemento correspondiente.

Por eso, los beneficiarios con jubilaciones superiores a la mínima deberán revisar la liquidación de septiembre para conocer el importe exacto del refuerzo.

Bono para pensionados: qué prestaciones están incluidas

El alcance de la medida también comprende a determinados pensionados de ANSES.

El decreto incluye a titulares de pensiones contributivas y contempla determinadas pensiones no contributivas, entre ellas las vinculadas con vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Además, la medida alcanza a quienes perciben la PUAM, una prestación destinada a personas mayores que cumplen con los requisitos establecidos por el sistema previsional.

La inclusión de estas prestaciones amplía el universo de personas que pueden acceder al refuerzo extraordinario.

Sin embargo, al igual que ocurre con las jubilaciones, el monto concreto dependerá de las condiciones previstas en el decreto y del haber correspondiente durante el período de liquidación.

Qué condición deben cumplir los beneficiarios para recibir el bono

La normativa también fija una condición temporal para acceder al beneficio.

Según el Decreto 824/2026, la prestación debe encontrarse vigente durante septiembre, que es el mismo mes en el que se liquida el bono.

En otras palabras, no se trata de un beneficio que pueda reclamarse de manera general por prestaciones que no estén activas durante el período correspondiente.

La condición busca establecer con claridad quiénes forman parte del universo de beneficiarios al momento de efectuar la liquidación.

Por eso, la situación previsional existente durante septiembre será determinante para definir el acceso al refuerzo.

Cómo se consideran las pensiones con varios copartícipes

El decreto incorpora además una precisión para determinados casos de pensiones.

Cuando existen varios copartícipes de una misma prestación, todos serán considerados como un único titular a los efectos de determinar el derecho al bono.

Esta disposición resulta relevante porque evita que una misma prestación pueda generar múltiples bonos completos por el solo hecho de contar con más de un copartícipe.

El cálculo se realiza sobre la prestación correspondiente y bajo las condiciones establecidas por la normativa.

Por lo tanto, quienes se encuentren dentro de este tipo de situaciones deberán observar cómo aparece liquidado el beneficio durante septiembre.

Septiembre llega con un nuevo refuerzo para jubilados y pensionados

Con la publicación del Decreto 824/2026, el Gobierno formalizó un nuevo esquema de asistencia económica para el sistema previsional.

El beneficio establece un bono extraordinario de hasta $70.000, que será abonado durante septiembre junto con las prestaciones habituales de ANSES.

El grupo que cobra el haber mínimo podrá recibir el monto máximo del refuerzo. Con una jubilación mínima de $428.591,22, el ingreso total podrá alcanzar los $498.591,22 durante el mes.

En cambio, quienes tengan haberes superiores recibirán un importe proporcional, de acuerdo con el mecanismo definido por el Gobierno.

La medida alcanza además a jubilados, pensionados, beneficiarios de PUAM y determinados titulares de pensiones no contributivas, siempre que cumplan con las condiciones previstas.

El cronograma comenzará el martes 8 de septiembre, aunque la fecha exacta dependerá de la prestación y de la terminación del DNI.

Así, septiembre tendrá un nuevo componente dentro del esquema de ingresos previsionales: un refuerzo extraordinario que busca complementar los haberes de los beneficiarios con menores ingresos y que, por su carácter no remunerativo, no se incorpora de manera permanente a la jubilación.

Para cada beneficiario, el dato clave será revisar la liquidación de septiembre y verificar tanto el haber correspondiente como el monto del bono que ANSES haya determinado en función de su situación.