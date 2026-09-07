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Créditos hipotecarios: el Gobierno pone en marcha una millonaria licitación con fondos de Anses

El Banco Central realizará este lunes la primera subasta por $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El plan busca ampliar el financiamiento para la primera vivienda y contempla créditos de hasta $315 millones.

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Créditos hipotecarios: el Gobierno pone en marcha una millonaria licitación con fondos de Anses

Créditos hipotecarios: el Gobierno pone en marcha una millonaria licitación con fondos de Anses

El Gobierno dará este lunes el primer paso de un programa destinado a impulsar el crédito hipotecario mediante el uso de dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Leé también Luis Caputo anunció que el Gobierno usará fondos de ANSES para impulsar los créditos hipotecarios para primera vivienda
El ministro Caputo y sus anuncios para dinamizar el crédito hipotecario. (Foto: captura de TV)

El Banco Central realizará la primera licitación de depósitos por $200.000 millones, que serán adjudicados entre las entidades financieras que participen de la convocatoria. Se trata de la primera etapa de un esquema que contempla movilizar hasta $2 billones en sucesivas subastas.

El objetivo oficial es que los bancos puedan acceder a fondeo de mayor plazo y, a partir de esos recursos, ampliar las alternativas de financiamiento para las familias que buscan acceder a su primera vivienda.

Cuánto dinero se destinará y cómo será la licitación

El programa prevé realizar distintas licitaciones de $200.000 millones cada una, hasta alcanzar un total de $2 billones. En cada subasta, los bancos podrán competir para obtener parte de esos depósitos. Ninguna entidad podrá quedarse con más del 20% del monto total licitado.

El esquema contempla dos opciones de colocación:

  • Depósitos a un año: con un rendimiento mínimo de UVA + 2,5%.
  • Depósitos a cinco años: con un rendimiento mínimo de UVA + 4,5%.

Como se trata de una licitación competitiva, los bancos podrán ofrecer tasas superiores a esos valores para intentar quedarse con una mayor cantidad de fondos.

Una vez que las entidades reciban el fondeo, deberán destinarlo al otorgamiento de los créditos hipotecarios bajo las condiciones fijadas por el Ministerio de Economía.

Cómo serán los créditos hipotecarios

Los préstamos deberán tener un plazo mínimo de 15 años y una tasa que no podrá superar el equivalente a UVA + 7,5% anual.

El monto máximo establecido será de 150.000 UVA por persona, que actualmente representan alrededor de $315 millones, equivalentes a unos US$206.000.

El financiamiento podrá utilizarse para distintas finalidades vinculadas con la vivienda:

  • Compra de una primera vivienda.
  • Construcción.
  • Ampliación.
  • Refacción.

Según las estimaciones oficiales, el programa podría generar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias.

Jubilados y pensionados recibirán el aumento correspondiente junto con un bono para ingresos bajos. Foto: Anses.

Jubilados y pensionados recibirán el aumento correspondiente junto con un bono para ingresos bajos. Foto: Anses.

Qué papel tendrá la Anses

Los recursos provendrán del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, aunque el Gobierno remarca que el fondo no asumirá el riesgo de los préstamos otorgados a las familias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó al presentar el programa que el FGS tendrá como función aportar liquidez a las entidades financieras. La evaluación de cada solicitante, la aprobación del crédito y el riesgo asociado al préstamo quedarán bajo responsabilidad de los bancos.

De esta manera, el Gobierno busca que el dinero del FGS funcione como una fuente de financiamiento de largo plazo para que las entidades puedan ampliar su oferta hipotecaria.

Los bancos ya comenzaron a mover las tasas

La iniciativa generó interés entre las entidades que actualmente ofrecen préstamos hipotecarios, que buscan asegurarse una fuente de fondeo más extensa.

En el sector financiero reconocen que continuará existiendo una diferencia entre el plazo de los depósitos y el de los créditos, ya que algunos préstamos para vivienda pueden extenderse hasta los 20 años. De todos modos, consideran que la medida puede contribuir a ampliar el mercado.

Incluso, algunas entidades comenzaron a modificar sus condiciones. Banco Macro redujo su tasa para créditos hipotecarios a UVA + 7,5%, un movimiento que es interpretado como una posible referencia para el resto del sistema.

La licitación que comienza este lunes será, así, el primer movimiento concreto de un programa que busca canalizar recursos del FGS hacia el mercado hipotecario y facilitar el acceso a financiamiento para la vivienda.

En pocas palabras

  • Créditos hipotecarios: El Gobierno lanza licitación de $200.000 millones del FGS de Anses.
  • Objetivo: Ampliar financiamiento para primera vivienda con créditos de hasta $315 millones.
  • Monto total: El programa prevé movilizar hasta $2 billones en sucesivas subastas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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