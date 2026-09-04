ANSES: más fondos para jubilaciones, asignaciones y deudas previsionales tras amplicación del presupuesto

Asimismo, la resolución incluyó un incremento de partidas hacia el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), ajustado en función de las retenciones sobre los haberes previsionales, para garantizar la cobertura prestacional de sus afiliados.

¿Qué montos cobra la AUH de ANSES y cuáles son las retenciones aplicadas?

Los mayores fondos transferidos a la ANSES se orientan además a cubrir la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares para trabajadores registrados.

En el caso de la AUH y la AUE, el esquema de liquidación mensual mantiene la estructura legal de cobro fragmentado:

Monto neto mensual en mano (80%): los titulares perciben mensualmente el 80% del haber total acreditado en su cuenta bancaria.

Monto retenido acumulado (20%): el 20% restante es retenido por el organismo previsional y se liquida en una sola cuota anual acumulada tras la presentación de la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación.

Adicionalmente, la ampliación presupuestaria contempló mayores fondos para el "Plan 1000 Días" (Ley 27.611), destinado a garantizar el acompañamiento alimentario y de salud para titulares de la AUH con hijos de hasta tres años de edad.

¿Qué otros beneficios de ANSES y Trabajo reciben aumentos de partidas?

La reestructuración presupuestaria alcanzó a diversos sectores del área social y prestacional dependientes del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: