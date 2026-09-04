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ANSES: más fondos para jubilaciones, asignaciones y deudas previsionales tras amplicación del presupuesto

A través de la Decisión Administrativa 26/2026, el Poder Ejecutivo dispuso una reestructuración de partidas que destina más recursos al pago de sentencias judiciales a jubilados, al ajuste de la Asignación Universal por Hijo y al financiamiento de prestaciones clave.

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Destinan más fondos para jubilaciones
Destinan más fondos para jubilaciones, asignaciones y deudas previsionales (Foto: archivo).

El Gobierno nacional oficializó una ampliación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 con el objetivo de garantizar los fondos destinados a las prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida, formalizada mediante la Decisión Administrativa 26/2026 publicada en el Boletín Oficial, amplió en $250.000 millones el límite para la cancelación de deudas previsionales y sentencias judiciales a jubilados, elevando el monto total de este cupo a $962.288 millones.

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La norma lleva la firma del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, y responde a la necesidad de absorber el impacto de la movilidad previsional (Ley 26.417) sobre los haberes, las asignaciones familiares y las Pensiones No Contributivas (PNC).

¿En qué consiste la ampliación presupuestaria para jubilados y pensionados de ANSES?

La Decisión Administrativa 26/2026 adecua los créditos de la Administración Nacional para absorber el efecto del índice de movilidad sobre los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El punto más relevante para la clase pasiva es el incremento en la partida destinada a saldar deudas previsionales por juicios con sentencia firme y retroactivos pendientes, así como los acuerdos de la Reparación Histórica (Ley 27.260). Con el refuerzo de $250.000 millones, el límite para responder a estas obligaciones pasa a ser de $962.288 millones en el transcurso del año.

Asimismo, la resolución incluyó un incremento de partidas hacia el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), ajustado en función de las retenciones sobre los haberes previsionales, para garantizar la cobertura prestacional de sus afiliados.

¿Qué montos cobra la AUH de ANSES y cuáles son las retenciones aplicadas?

Los mayores fondos transferidos a la ANSES se orientan además a cubrir la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares para trabajadores registrados.

En el caso de la AUH y la AUE, el esquema de liquidación mensual mantiene la estructura legal de cobro fragmentado:

  • Monto neto mensual en mano (80%): los titulares perciben mensualmente el 80% del haber total acreditado en su cuenta bancaria.

  • Monto retenido acumulado (20%): el 20% restante es retenido por el organismo previsional y se liquida en una sola cuota anual acumulada tras la presentación de la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación.

Adicionalmente, la ampliación presupuestaria contempló mayores fondos para el "Plan 1000 Días" (Ley 27.611), destinado a garantizar el acompañamiento alimentario y de salud para titulares de la AUH con hijos de hasta tres años de edad.

¿Qué otros beneficios de ANSES y Trabajo reciben aumentos de partidas?

La reestructuración presupuestaria alcanzó a diversos sectores del área social y prestacional dependientes del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:

  • Prestación por Desempleo: Recibió un refuerzo presupuestario directo para absorber la actualización del beneficio, derivado del incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): Se incrementaron los créditos presupuestarios para acompañar el ajuste por movilidad de los haberes por Invalidez, Vejez y de Madres de 7 hijos o más, además de contemplar fondos para la liquidación del subsidio extraordinario.

  • Sector Salud: La norma asignó fondos adicionales al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos e insumos, al tiempo que reforzó la caja de seis hospitales nacionales de alta complejidad (Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, Favaloro, Presidente Néstor Kirchner y Bicentenario de Esteban Echeverría).

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