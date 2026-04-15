Con aumento y bono, ANSES confirmó a cuánto llegará la jubilación mínima de mayo

Por el momento, el refuerzo correspondiente a mayo no fue oficializado, aunque el Ejecutivo viene sosteniendo un adicional de $70.000 en los últimos meses.

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Quiénes cobran el bono de $70.000

El refuerzo está dirigido principalmente a los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.

Los grupos alcanzados son:

Jubilados que cobran la mínima

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para acceder al monto completo del bono, es necesario cumplir con una condición clave: Percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima En mayo de 2026, ese valor se ubica en: $393.250,17.

ANSES: cuándo cobran los jubilados en abril

Jubilados y pensionados con haber mínimo