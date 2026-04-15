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Con aumento y bono, ANSES confirmó a cuánto llegará la jubilación mínima de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social adelantó el importe que recibirán los beneficiarios de esta prestación durante el quinto mes del año.

 ANSES confirmó a cuánto llegará la jubilación mínima de mayo (Foto: A24.com).

 ANSES confirmó a cuánto llegará la jubilación mínima de mayo (Foto: A24.com).

El esquema de movilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverá a actualizar los haberes en mayo, tomando como referencia el índice de inflación difundido por el INDEC, que fue del 3,4%. Este ajuste mensual impacta directamente en los ingresos de jubilados y pensionados.

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Dentro de este contexto, la atención se concentra nuevamente en quienes perciben el haber mínimo, ya que el monto final no solo depende del incremento por movilidad, sino también de un eventual bono que el Gobierno define de manera periódica.

Con una suba del 3,4%, la jubilación mínima pasará a $393.250,17 en mayo. En caso de mantenerse un refuerzo cercano a los $70.000, el ingreso total alcanzaría los $463.250,17 para este grupo de beneficiarios.

La actualización responde a lo establecido en el Decreto 274/2024, que fija aumentos en función de la inflación. En tanto, el bono se abonará en su totalidad a quienes cobran la mínima, mientras que para los haberes superiores se aplicaría de forma escalonada.

Por el momento, el refuerzo correspondiente a mayo no fue oficializado, aunque el Ejecutivo viene sosteniendo un adicional de $70.000 en los últimos meses.

ANSES_bono

Quiénes cobran el bono de $70.000

El refuerzo está dirigido principalmente a los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.

Los grupos alcanzados son:

  • Jubilados que cobran la mínima
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para acceder al monto completo del bono, es necesario cumplir con una condición clave: Percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima En mayo de 2026, ese valor se ubica en: $393.250,17.

ANSES: cuándo cobran los jubilados en abril

Jubilados y pensionados con haber mínimo

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril
  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril
  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril
  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril
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