La inflación de marzo fue 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre

Respecto al mes anterior, el dato implica una suba de 0,5% puntos porcentuales (p.p.) mientras que el mismo mes del año pasado, la inflación había sido 3,7%. De ese número, el 3,4% implica un recorte de 0,3 p.p.

Qué es lo que más subió

Los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

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La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%): como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases. La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%) debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo de 2026 fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Los últimos 12 meses

Desde mayo de 2025, cuando la inflación mensual se ubicó en 1,5%, el IPC comenzó una racha ascendente que ya suma diez meses consecutivos. Con el dato de febrero, el indicador quedó por encima del 2% por sexto mes seguido.

inflación marzo

Marzo 2026 : 3,4%





: 3,4% Febrero 2026 : 2,9%

: 2,9% Enero 2026: 2,9%

Diciembre 2025: 2,8%

Noviembre 2025: 2,5%

Octubre 2025: 2,3%

Septiembre 2025: 2,1%

Agosto 2025: 1,9%

Julio 2025: 1,6%

Junio 2025: 1,8%

Mayo 2025: 1,5%

Abril 2025: 2,8%

Marzo 2025: 3,7%

La explicación de Caputo

Tras conocer el dato de inflación, el ministro de Economía evaluó que en el mes de marzo "se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países".

"Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados", observó.

Además, evaluó que la "inflación núcleo excluyendo carnes se mantuvo en 2,5%" y acotó que se trató de la "misma variación que en febrero". "Esto indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable", indicó.

También, manifestó que "entre los impactos directos de la situación internacional pueden citarse las subas de 9% en combustibles, 24% en pasajes de avión de cabotaje y de 22% en transporte interurbano".

Otras de las divisiones que más efecto suele causa en marzo es Educación, Caputo agregó que ese sector "registró una suba mensual de 12,1%, la más baja de los últimos 8 años para el mes de marzo".

"La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales", completó.