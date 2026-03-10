ANSES paga hasta $439.000 en marzo: quiénes pueden cobrar estas pensiones y cómo solicitarlas
El sistema previsional contempla distintas pensiones que pueden solicitarse según la situación personal de cada beneficiario. Algunas están destinadas a familiares de trabajadores fallecidos y otras a personas en condiciones de vulnerabilidad. Qué grupos pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo iniciar el trámite ante ANSES.
ANSES administra en Argentina un amplio sistema de pensiones destinado a brindar respaldo económico en distintas situaciones de la vida. Desde las prestaciones por fallecimiento de un trabajador hasta las pensiones no contributivas para personas en situación de vulnerabilidad, el organismo previsional ofrece diferentes beneficios que pueden solicitarse según la condición de cada persona.
En marzo de 2026, tras el último ajuste por movilidad del 2,88%, muchas de estas prestaciones se actualizaron y continúan bajo esquemas de control más estrictos, especialmente en los programas asistenciales. Por eso, conocer qué tipo de pensión corresponde en cada caso, cuáles son los requisitos y qué montos se pagan actualmente resulta clave para quienes buscan acceder al beneficio o mantenerlo activo.
A continuación, un repaso por las principales pensiones que paga ANSES, las diferencias entre las contributivas y las no contributivas, y cómo iniciar el trámite en 2026.
Pensiones contributivas de ANSES: quiénes pueden solicitarlas
Las pensiones contributivas surgen de los aportes realizados durante la vida laboral de un trabajador o jubilado. Su finalidad es garantizar un ingreso al grupo familiar cuando la persona que generaba esos aportes fallece.
Dentro de esta categoría existen dos tipos principales de prestaciones:
Pensión directa
Se otorga cuando fallece un trabajador en actividad que reunía las condiciones de aportante exigidas por el sistema previsional.
Para acceder a este beneficio, el trabajador debía ser considerado:
Aportante regular, es decir, con aportes al día.
Aportante irregular con derecho, cuando cumplía con ciertos mínimos de aportes previos.
Pensión derivada
Este tipo de pensión se tramita cuando la persona fallecida ya era jubilada y cobraba su haber mensual.
En ambos casos, el beneficio puede ser solicitado por:
El cónyuge o conviviente previsional
Los hijos solteros menores de 18 años
Hijos con discapacidad, sin límite de edad, siempre que la condición exista al momento del fallecimiento
El monto de estas pensiones suele representar entre el 70% y el 80% del haber que cobraba el titular o del que le hubiera correspondido.
Pensiones no contributivas: asistencia del Estado sin aportes previos
Las Pensiones No Contributivas (PNC) forman parte de la política de asistencia social del Estado y están dirigidas a personas que no cuentan con aportes suficientes o atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.
A diferencia de las pensiones contributivas, no requieren historial de aportes, pero sí están sujetas a una evaluación socioeconómica y patrimonial.
En 2026, además, estos beneficios incorporaron mayores controles de auditoría, especialmente en el caso de las pensiones por discapacidad.
Las principales categorías vigentes son:
PNC por invalidez
Está destinada a personas que presentan una incapacidad laboral del 66% o más.
Entre los requisitos principales se encuentran:
Presentar el Certificado Médico Oficial (CMO) digital
Demostrar situación socioeconómica vulnerable
No percibir otra jubilación o pensión
Este beneficio también permite acceder a cobertura médica a través del sistema público.
Pensión para madres de siete hijos o más
Es una prestación destinada a mujeres que hayan tenido siete hijos o más, ya sean biológicos o adoptados.
Este beneficio se caracteriza por:
Tener un monto equivalente a una jubilación mínima
Incluir cobertura médica
Ser compatible con algunas asignaciones familiares
Pensión por vejez
Está dirigida a personas mayores de 70 años que no cuentan con ingresos, jubilación ni patrimonio que les permita subsistir.
Para acceder se debe demostrar:
Situación de vulnerabilidad
Residencia en el país
Falta de otros beneficios previsionales
Pensiones graciables
Se trata de prestaciones especiales otorgadas por el Congreso de la Nación en casos particulares de vulnerabilidad social o situaciones excepcionales.
PUAM: la pensión para quienes no alcanzan los aportes jubilatorios
Entre las prestaciones que más crecieron en los últimos años se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Este beneficio está destinado a personas que no lograron completar los 30 años de aportes requeridos para jubilarse.
Los requisitos principales son:
Tener 65 años o más (tanto hombres como mujeres)
Residir en Argentina
No percibir otra jubilación o pensión
La PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y garantiza acceso al sistema de salud a través de PAMI.
En marzo de 2026, el monto total con el bono de refuerzo alcanza los $365.680,70.
Montos de pensiones ANSES en marzo de 2026
Con el último incremento aplicado por movilidad, los valores de referencia para las pensiones quedaron establecidos de la siguiente manera:
PNC por invalidez y por vejez
Monto total: $328.720,62
Incluye el bono extraordinario de $70.000
PNC para madres de siete hijos
Monto total: $439.600,88
También incluye el refuerzo de $70.000
PUAM
Monto total: $365.680,70
Con el bono extraordinario incluido
Estos valores pueden variar en función de descuentos de obra social o retenciones, por lo que siempre se recomienda verificar el detalle del pago en el recibo de haberes.
Calendario de pagos de pensiones en marzo
El cronograma de pagos para quienes cobran Pensiones No Contributivas comenzó el 9 de marzo de 2026.
Las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), como ocurre con la mayoría de las prestaciones del sistema previsional.
Los beneficiarios pueden consultar:
La fecha exacta de cobro
El recibo de haberes
Los descuentos aplicados
a través de la plataforma digital Mi ANSES.
Cómo iniciar el trámite de una pensión en ANSES
Para solicitar una pensión es necesario iniciar un trámite ante ANSES, que puede realizarse de manera presencial o mediante turnos online.
Los pasos habituales incluyen:
Reunir la documentación requerida según el tipo de pensión.
Solicitar un turno en ANSES.
Presentarse en la oficina asignada con los documentos originales.
Esperar la evaluación del organismo.
En algunos casos, especialmente en las pensiones no contributivas, el proceso incluye verificaciones socioeconómicas y auditorías médicas.
Por qué es importante revisar la situación previsional
Las autoridades previsionales recomiendan revisar periódicamente el estado de cada beneficio, especialmente en programas asistenciales.
Esto se debe a que el sistema implementa controles de permanencia, que pueden incluir:
Verificación de ingresos
Actualización de documentación médica
Confirmación de residencia
Realizar estas revisiones a tiempo ayuda a evitar suspensiones del pago y garantiza la continuidad del beneficio.