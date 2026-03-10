ANSES paga hasta $439.000 en marzo: quiénes pueden cobrar estas pensiones y cómo solicitarlas

Dentro de esta categoría existen dos tipos principales de prestaciones:

Pensión directa

Se otorga cuando fallece un trabajador en actividad que reunía las condiciones de aportante exigidas por el sistema previsional.

Para acceder a este beneficio, el trabajador debía ser considerado:

Aportante regular , es decir, con aportes al día.

Aportante irregular con derecho, cuando cumplía con ciertos mínimos de aportes previos.

Pensión derivada

Este tipo de pensión se tramita cuando la persona fallecida ya era jubilada y cobraba su haber mensual.

En ambos casos, el beneficio puede ser solicitado por:

El cónyuge o conviviente previsional

Los hijos solteros menores de 18 años

Hijos con discapacidad, sin límite de edad, siempre que la condición exista al momento del fallecimiento

El monto de estas pensiones suele representar entre el 70% y el 80% del haber que cobraba el titular o del que le hubiera correspondido.

image.png Alerta ANSES: quiénes dejan de cobrar Pensiones No Contributivas

Pensiones no contributivas: asistencia del Estado sin aportes previos

Las Pensiones No Contributivas (PNC) forman parte de la política de asistencia social del Estado y están dirigidas a personas que no cuentan con aportes suficientes o atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.

A diferencia de las pensiones contributivas, no requieren historial de aportes, pero sí están sujetas a una evaluación socioeconómica y patrimonial.

En 2026, además, estos beneficios incorporaron mayores controles de auditoría, especialmente en el caso de las pensiones por discapacidad.

Las principales categorías vigentes son:

PNC por invalidez

Está destinada a personas que presentan una incapacidad laboral del 66% o más.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Presentar el Certificado Médico Oficial (CMO) digital

Demostrar situación socioeconómica vulnerable

No percibir otra jubilación o pensión

Este beneficio también permite acceder a cobertura médica a través del sistema público.

Pensión para madres de siete hijos o más

Es una prestación destinada a mujeres que hayan tenido siete hijos o más, ya sean biológicos o adoptados.

Este beneficio se caracteriza por:

Tener un monto equivalente a una jubilación mínima

Incluir cobertura médica

Ser compatible con algunas asignaciones familiares

Pensión por vejez

Está dirigida a personas mayores de 70 años que no cuentan con ingresos, jubilación ni patrimonio que les permita subsistir.

Para acceder se debe demostrar:

Situación de vulnerabilidad

Residencia en el país

Falta de otros beneficios previsionales

Pensiones graciables

Se trata de prestaciones especiales otorgadas por el Congreso de la Nación en casos particulares de vulnerabilidad social o situaciones excepcionales.

PUAM: la pensión para quienes no alcanzan los aportes jubilatorios

Entre las prestaciones que más crecieron en los últimos años se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Este beneficio está destinado a personas que no lograron completar los 30 años de aportes requeridos para jubilarse.

Los requisitos principales son:

Tener 65 años o más (tanto hombres como mujeres)

Residir en Argentina

No percibir otra jubilación o pensión

La PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y garantiza acceso al sistema de salud a través de PAMI.

En marzo de 2026, el monto total con el bono de refuerzo alcanza los $365.680,70.

Montos de pensiones ANSES en marzo de 2026

Con el último incremento aplicado por movilidad, los valores de referencia para las pensiones quedaron establecidos de la siguiente manera:

PNC por invalidez y por vejez

Monto total: $328.720,62

Incluye el bono extraordinario de $70.000

PNC para madres de siete hijos

Monto total: $439.600,88

También incluye el refuerzo de $70.000

PUAM

Monto total: $365.680,70

Con el bono extraordinario incluido

Estos valores pueden variar en función de descuentos de obra social o retenciones, por lo que siempre se recomienda verificar el detalle del pago en el recibo de haberes.

Calendario de pagos de pensiones en marzo

El cronograma de pagos para quienes cobran Pensiones No Contributivas comenzó el 9 de marzo de 2026.

Las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), como ocurre con la mayoría de las prestaciones del sistema previsional.

Los beneficiarios pueden consultar:

La fecha exacta de cobro

El recibo de haberes

Los descuentos aplicados

a través de la plataforma digital Mi ANSES.

Cómo iniciar el trámite de una pensión en ANSES

Para solicitar una pensión es necesario iniciar un trámite ante ANSES, que puede realizarse de manera presencial o mediante turnos online.

Los pasos habituales incluyen:

Reunir la documentación requerida según el tipo de pensión.

Solicitar un turno en ANSES.

Presentarse en la oficina asignada con los documentos originales.

Esperar la evaluación del organismo.

En algunos casos, especialmente en las pensiones no contributivas, el proceso incluye verificaciones socioeconómicas y auditorías médicas.

Por qué es importante revisar la situación previsional

Las autoridades previsionales recomiendan revisar periódicamente el estado de cada beneficio, especialmente en programas asistenciales.

Esto se debe a que el sistema implementa controles de permanencia, que pueden incluir:

Verificación de ingresos

Actualización de documentación médica

Confirmación de residencia

Realizar estas revisiones a tiempo ayuda a evitar suspensiones del pago y garantiza la continuidad del beneficio.