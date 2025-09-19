En vivo Radio La Red
Previsional
Empleadas domésticas
Incremento y bono

Confirman aumento para empleadas domésticas: los nuevos montos para septiembre 2025

El acuerdo salarial estableció un cronograma de incrementos que comenzó en junio y continuará este mes. De cuánto es la suba y el importe de la suma extra.

Cuáles son los nuevos montos para las empleadas domésticas en septiembre 2025 (Foto: archivo).

El aumento para empleadas domésticas correspondiente a septiembre se suma al esquema paritario cerrado a mediados de año entre el sindicato, las cámaras patronales y el Gobierno. Además de la suba del 1% prevista para este mes, las trabajadoras recibirán un bono no remunerativo que impactará directamente en sus ingresos.

Uno por uno, los aumentos y nuevos montos que los beneficiarios de ANSES recibirán en octubre (Foto: A24.com).

Empleadas domésticas: cómo se definió el aumento para el sector

El acuerdo salarial estableció un cronograma de incrementos que comenzó en junio y continuará hasta septiembre. La estructura quedó de la siguiente manera:

  • 3,5% de aumento sobre los haberes de junio.

  • 1% adicional en julio.

  • 1% adicional en agosto.

  • 1% adicional en septiembre.

Este esquema se complementa con el pago de sumas no remunerativas por única vez, que dependen de la cantidad de horas trabajadas y de la modalidad de prestación de servicios.

Empleadas domésticas: el bono que se cobra en septiembre

Junto con el aumento, las empleadas domésticas accederán a un bono extraordinario que busca reforzar el poder adquisitivo en un contexto de alta inflación. Según lo informado oficialmente, los montos se dividen de la siguiente manera:

  • $10.000 para quienes trabajan más de 16 horas semanales o sin retiro.

  • $7.000 para quienes cumplen entre 12 y 16 horas semanales.

  • $4.000 para quienes trabajan hasta 12 horas semanales.

Este beneficio se liquida en paralelo con el salario y no integra la base de cálculo para futuros aumentos, ya que se trata de un concepto no remunerativo.

Empleadas_domesticas.jpg

Cuánto cobra una niñera en septiembre

El sindicato publicó la escala salarial que regirá durante este mes para las distintas categorías. En el caso de las niñeras, los valores mínimos son los siguientes:

  • Con retiro: $3.052 por hora.

  • Sin retiro: $3.293 por hora.

Para quienes trabajen 24 horas o más por semana, los sueldos mensuales mínimos alcanzan:

  • Con retiro: $374.541.

  • Sin retiro: $416.485.

El pago del aumento y del bono extraordinario es de cumplimiento obligatorio. Las empleadas domésticas que no reciban las sumas correspondientes pueden realizar el reclamo a través del sindicato o del Ministerio de Trabajo.

Además, se recomienda a las trabajadoras verificar sus recibos de sueldo y confirmar que los montos estén correctamente liquidados según la categoría y la carga horaria.

