Confirman aumento para empleadas domésticas: los nuevos montos para septiembre 2025

Empleadas domésticas: el bono que se cobra en septiembre

Junto con el aumento, las empleadas domésticas accederán a un bono extraordinario que busca reforzar el poder adquisitivo en un contexto de alta inflación. Según lo informado oficialmente, los montos se dividen de la siguiente manera:

$10.000 para quienes trabajan más de 16 horas semanales o sin retiro.

$7.000 para quienes cumplen entre 12 y 16 horas semanales.

$4.000 para quienes trabajan hasta 12 horas semanales.

Este beneficio se liquida en paralelo con el salario y no integra la base de cálculo para futuros aumentos, ya que se trata de un concepto no remunerativo.

Empleadas_domesticas.jpg

Cuánto cobra una niñera en septiembre

El sindicato publicó la escala salarial que regirá durante este mes para las distintas categorías. En el caso de las niñeras, los valores mínimos son los siguientes:

Con retiro : $3.052 por hora.

Sin retiro: $3.293 por hora.

Para quienes trabajen 24 horas o más por semana, los sueldos mensuales mínimos alcanzan:

Con retiro : $374.541.

Sin retiro: $416.485.

El pago del aumento y del bono extraordinario es de cumplimiento obligatorio. Las empleadas domésticas que no reciban las sumas correspondientes pueden realizar el reclamo a través del sindicato o del Ministerio de Trabajo.

Además, se recomienda a las trabajadoras verificar sus recibos de sueldo y confirmar que los montos estén correctamente liquidados según la categoría y la carga horaria.