El motivo de la postergación del viaje de Icardi y La China Suárez a Argentina: la llamativa coincidencia con Wanda

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¿Qué dijo La China Suárez sobre su deseo de ir a Japón?

Para La China Suárez, viajar a Japón fue durante años una profunda asignatura pendiente y un sueño familiar que se vio postergado por cuestiones de fuerza mayor. La actriz confesó públicamente que estuvo a punto de concretar esta travesía junto al conductor Marley y todo su círculo íntimo, pero el destino truncó los planes a último momento:"Teníamos todos los pasajes, yo había invitado a mi mamá, a mi hermano y a mis hijos, pero Magnolia quedó internada una semana antes", relató con frustración al recordar cómo la salud de su hija menor la obligó a cancelar el ansiado itinerario.

A pesar de aquel contratiempo, Eugenia mantuvo intacto su anhelo de pisar la tierra de sus ancestros y conectarse en primera persona con las raíces de su abuela Marta Mitsumori. Tras repetir en reiteradas entrevistas la firme frase “Japón es uno de mis sueños, nunca fui”, la artista finalmente logró saldar esa deuda emocional y descubrir los paisajes orientales que tanto imaginó desde su infancia, transformando un viejo deseo postergado en una realidad compartida con su pareja, Mauro Icardi.