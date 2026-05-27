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DECISIÓN TOMADA

El motivo de la postergación del viaje de Icardi y La China Suárez a Argentina: la llamativa coincidencia con Wanda

Se conoció la razón por la cual Mauro Icardi y La China Suárez pospusieron su regreso a Buenos Aires. La curiosa similitud con Wanda Nara.

27 may 2026, 14:29
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El motivo de la postergación del viaje de Mauro Icardi y La China a Argentina: la llamativa coincidencia con Wanda.
El motivo de la postergación del viaje de Mauro Icardi y La China a Argentina: la llamativa coincidencia con Wanda.

El motivo de la postergación del viaje de Mauro Icardi y La China a Argentina: la llamativa coincidencia con Wanda.

Mauro Icardi y La China Suárez tenían previsto volver a la Argentina tras su estadía en Japón, pero finalmente decidieron cambiar los planes y sumar una escala más al viaje: Maldivas. El dato no pasó desapercibido, ya que ese exclusivo destino fue el mismo que Wanda Nara eligió en marzo para escaparse junto a Martín Migueles.

La información la dio a conocer el periodista Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (El Trece), donde confirmó que la pareja seguirá de vacaciones antes de pisar suelo argentino. "Siguen en Japón y no van a venir a la Argentina. Antes de venir se van a Maldivas. Casualmente estuvo Wanda Nara con Migueles y Mauro ya fue con Wanda a Maldivas", reveló al aire.

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Méndez también aclaró qué ocurrió con los hijos de la actriz durante esta extensión del viaje: Rufina ya está en el país con Nicolás Cabré, mientras que Amancio y Magnolia se encuentran con Benjamín Vicuña.

La coincidencia de destinos disparó todo tipo de teorías en el panel del programa. Fue Nazarena Di Serio quien lanzó la pregunta que todos se hacían: "Vos dijiste que Wanda fue primero a Japón porque la China tenía ese sueño. ¿Wanda hizo todo lo que a la China le gusta para que cuando vaya todo sea como una copia?". Méndez no esquivó el tema y respondió con una afirmación que encendió aún más el debate: "Hay mucha casualidad. Las dos se miran todo. Pero lo de Japón y Maldivas estaba hablado y se enteró Wanda Solange".

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¿Qué dijo La China Suárez sobre su deseo de ir a Japón?

Para La China Suárez, viajar a Japón fue durante años una profunda asignatura pendiente y un sueño familiar que se vio postergado por cuestiones de fuerza mayor. La actriz confesó públicamente que estuvo a punto de concretar esta travesía junto al conductor Marley y todo su círculo íntimo, pero el destino truncó los planes a último momento:"Teníamos todos los pasajes, yo había invitado a mi mamá, a mi hermano y a mis hijos, pero Magnolia quedó internada una semana antes", relató con frustración al recordar cómo la salud de su hija menor la obligó a cancelar el ansiado itinerario.

A pesar de aquel contratiempo, Eugenia mantuvo intacto su anhelo de pisar la tierra de sus ancestros y conectarse en primera persona con las raíces de su abuela Marta Mitsumori. Tras repetir en reiteradas entrevistas la firme frase “Japón es uno de mis sueños, nunca fui”, la artista finalmente logró saldar esa deuda emocional y descubrir los paisajes orientales que tanto imaginó desde su infancia, transformando un viejo deseo postergado en una realidad compartida con su pareja, Mauro Icardi.

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