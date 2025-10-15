Confirman que los jubilados y pensionados podrán viajar gratis: qué trámite deben hacer

Una de las principales ventajas del sistema es que no habrá restricciones horarias, por lo que los jubilados y pensionados podrán viajar a cualquier hora del día.

Sin embargo, el beneficio se dará de baja automáticamente si el pase no se utiliza durante dos años consecutivos.

SUBTE-LINEA-D.jpg SUBTE: qué va a pasar con el AUMENTO de las TARIFAS tras la suspensión de la Justicia. (Foto: archivo)

Pase gratis para el subte: dónde y cómo tramitarlo

Los jubilados y pensionados que reúnan las condiciones pueden gestionar el pase de manera presencial o virtual. Las opciones disponibles son:

En las estaciones terminales de la red de subte.

A través del sitio web oficial de Emova .

Mediante la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) .

En las sedes comunales habilitadas.

Para realizar el trámite, se requiere presentar:

DNI con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Último recibo de haberes, emitido por banco o cajero automático.

El Ministerio de Infraestructura será el organismo encargado de verificar los datos junto al Renaper, y de implementar la medida según lo dispuesto en el Decreto 325/25.

Tras completar el trámite, los beneficiarios recibirán una tarjeta magnética que les permitirá acceder sin costo a la red de subterráneos. En caso de pérdida o robo, la reposición será gratuita, aunque deberá solicitarse de inmediato.

El beneficio quedará sin efecto si el titular cambia su domicilio fuera de la Ciudad o si supera el límite de ingresos establecido.