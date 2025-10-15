En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
Pensionados
Alivio para el bolsillo

Confirman que los jubilados y pensionados podrán viajar gratis: qué trámite deben hacer

La medida entró en vigor y alcanza a retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Cuáles son los requisitos que jubilados y pensionados puedan acceder a este pase especial.

Qué trámite deben hacer los jubilados para viajar gratis (Foto: archivo).

Qué trámite deben hacer los jubilados para viajar gratis (Foto: archivo).

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reglamentó la Ley 6.817, que amplía el acceso al transporte gratuito para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. A partir de esta medida, quienes cumplan los requisitos podrán solicitar un pase especial que les permitirá viajar sin costo en el subte porteño.

Leé también Milei confirmó una excelente noticia de ANSES: otro bono para jubilados
milei confirmo una excelente noticia de anses: otro bono para jubilados

Transporte gratis para jubilados: quiénes pueden acceder al beneficio

El nuevo pase está destinado a residentes de la Ciudad que perciban ingresos de hasta 2,5 haberes mínimos jubilatorios. En octubre de 2025, este límite equivale a $815.745,95, según lo establecido por la Resolución 317/2025 de la ANSES, que fijó la jubilación mínima en $326.298,38.

El programa forma parte de un conjunto de políticas de movilidad social impulsadas por la Ciudad para reducir los gastos de traslado de los adultos mayores y mejorar su acceso a los servicios públicos.

Pase gratis para el subte: cómo funcionará el pase gratuito

El pase en subte será personal e intransferible, y estará vinculado al DNI del beneficiario. Tendrá una vigencia de cinco años, lo que evita renovaciones frecuentes y simplifica el trámite para los usuarios.

Una de las principales ventajas del sistema es que no habrá restricciones horarias, por lo que los jubilados y pensionados podrán viajar a cualquier hora del día.

Sin embargo, el beneficio se dará de baja automáticamente si el pase no se utiliza durante dos años consecutivos.

SUBTE-LINEA-D.jpg
SUBTE: qué va a pasar con el AUMENTO de las TARIFAS tras la suspensión de la Justicia. (Foto: archivo)

SUBTE: qué va a pasar con el AUMENTO de las TARIFAS tras la suspensión de la Justicia. (Foto: archivo)

Pase gratis para el subte: dónde y cómo tramitarlo

Los jubilados y pensionados que reúnan las condiciones pueden gestionar el pase de manera presencial o virtual. Las opciones disponibles son:

  • En las estaciones terminales de la red de subte.

  • A través del sitio web oficial de Emova.

  • Mediante la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD).

  • En las sedes comunales habilitadas.

Para realizar el trámite, se requiere presentar:

  • DNI con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

  • Último recibo de haberes, emitido por banco o cajero automático.

El Ministerio de Infraestructura será el organismo encargado de verificar los datos junto al Renaper, y de implementar la medida según lo dispuesto en el Decreto 325/25.

Tras completar el trámite, los beneficiarios recibirán una tarjeta magnética que les permitirá acceder sin costo a la red de subterráneos. En caso de pérdida o robo, la reposición será gratuita, aunque deberá solicitarse de inmediato.

El beneficio quedará sin efecto si el titular cambia su domicilio fuera de la Ciudad o si supera el límite de ingresos establecido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados Pensionados
Notas relacionadas
Créditos para jubilados ANSES: requisitos y cómo solicitar hasta $1.500.000
Milei y Pettovello activaron un beneficio clave: gran noticia para jubilados
Milei y Pettovello confirmaron la noticia que los jubilados esperaban con ansias durante los 15 días de octubre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar