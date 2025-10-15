Provincias Unidas cierra su campaña en CABA: "Vamos a poner al próximo presidente de Argentina"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lanzó que "la Patagonia Sur genera la mitad de la divisas que se vienen dilapidando gobierno tras gobierno" y destacó la "transversalidad" del espacio creado por los gobernadores.

El mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó: "Este espacio político diverso habla de producción, de industria, de soberanía, de conocimiento, de tecnología para salir adelante". "Por primera vez, las provincias no estamos compitiendo, queremos que a la otra provincia le vaya bien. No tenemos que ir a buscar plata a Estados Unidos o al FMI", señaló.

"Las retenciones son el peor impuesto que sufre la Argentina. Son un saqueo del Tesoro Nacional al interior productivo", rechazó el exgobernador de Córdoba y candidato a diputado, Juan Schiaretti.

El jefe provincial de Jujuy, Carlos Sadir, reclamó la eliminación de las retenciones: "Hoy todavía el litio y la plata tienen una retención del 4,5%. Es muy importante su eliminación para la actividad minera porque eso va a significar más inversión".

La palabra de los candidatos del AMBA

Los primeros en tomar la palabra fueron los candidatos del AMBA: Graciela Ocaña y Martín Lousteau, por Ciudadanos Unidos en CABA, y Florencio Randazzo, por la provincia de Buenos Aires.

"Hay otra manera de resolver nuestros problemas", consideró Lousteau y remarcó la "otra manera" de hacer las cosas. Sobre esa forma, explicó que "no es ni agrandando el Estado ni desmantelándolo, sino gestionándolo bien". "A las familias no les alcanza la plata, los comercios abren las puertas y no venden, las empresas tienen caída de la demanda y suba de las tasas de interés. La deuda está asfixiando a las familias. Eso no es casualidad, es producto de cómo está diseñado el plan económico", planteó.

Sobre el mismo tema, amplió que "lo que hubo es una apertura de importaciones mal hecha" y complementó que "parte de esa demanda se produce desde afuera". "El que produce acá no puede competir y no puede exportar", evaluó.

"Somos la nueva Argentina, creemos en un estado presente: no es el Estado presente que dejó 52% de pobreza, ni el Estado que plantea este Gobierno, que es un Estado ausente", sumó Randazzo y remarcó: "Somos la única alternativa de Gobierno porque los demás han fracasado en Argentina".

"Los argentinos estamos pasándola mal", remarcó Ocaña y pidió que "las cosas cambien". "Estamos unidos para construir esa Argentina que soñamos, esa Argentina sin corrupción, sin negociados, sin ajuste a los de siempre: los jubilados, los discapacitados, la educación y la salud", enfatizó Ocaña.