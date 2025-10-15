Provincias Unidas cierra su campaña en CABA: "Vamos a poner al próximo presidente de Argentina"

Los gobernadores nucleados en Provincias Unidas realizaban este miércoles un acto de cierre de campaña en el Estadio Obras Sanitarias, junto a los candidatos del espacio no solo de los distritos donde gobiernan sino también en el AMBA.
Los mandatarios provinciales y candidatos del espacio realizaron un acto en el Estadio Obras Sanitarias junto a dirigentes del AMBA. Allí, reclamaron por el federalismo, criticaron las políticas económicas del kirchnerismo y del actual Gobierno, y llamaron a construir “un camino distinto” para el país.
"El kirchnerismo tuvo la oportunidad de sacar a la Argentina adelante (...). Sin embargo, derrocharon esos dólares en populismo. Este gobierno que trabajó para corregir los desequilibrios fiscales se quedó enredado en el mundo financiero en lugar de ver la forma de desarrollar a la República Argentina", reclamó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
"Nuestras diferencias con ambos modelos; uno, un populismo de centro izquierda, y otro, de centro derecha, tiene que ver con la mirada y los objetivos. Nosotros queremos generar empleo y que Argentina se pueda desarrollar", reprochó Pullaro. Luego, expresó: "Nosotros no vamos a proponer un candidato a presidente, vamos a poner al próximo presidente de la República Argentina".
"Podemos ser de distintos partidos pero los que nos junta es que hay que construir un camino distinto en Argentina, que Argentina sí tiene futuro y que tiene salida", remarcó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y planteó: "Somos aliados del pueblo argentino".
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lanzó que "la Patagonia Sur genera la mitad de la divisas que se vienen dilapidando gobierno tras gobierno" y destacó la "transversalidad" del espacio creado por los gobernadores.
El mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó: "Este espacio político diverso habla de producción, de industria, de soberanía, de conocimiento, de tecnología para salir adelante". "Por primera vez, las provincias no estamos compitiendo, queremos que a la otra provincia le vaya bien. No tenemos que ir a buscar plata a Estados Unidos o al FMI", señaló.
"Las retenciones son el peor impuesto que sufre la Argentina. Son un saqueo del Tesoro Nacional al interior productivo", rechazó el exgobernador de Córdoba y candidato a diputado, Juan Schiaretti.
El jefe provincial de Jujuy, Carlos Sadir, reclamó la eliminación de las retenciones: "Hoy todavía el litio y la plata tienen una retención del 4,5%. Es muy importante su eliminación para la actividad minera porque eso va a significar más inversión".
Los primeros en tomar la palabra fueron los candidatos del AMBA: Graciela Ocaña y Martín Lousteau, por Ciudadanos Unidos en CABA, y Florencio Randazzo, por la provincia de Buenos Aires.
"Hay otra manera de resolver nuestros problemas", consideró Lousteau y remarcó la "otra manera" de hacer las cosas. Sobre esa forma, explicó que "no es ni agrandando el Estado ni desmantelándolo, sino gestionándolo bien". "A las familias no les alcanza la plata, los comercios abren las puertas y no venden, las empresas tienen caída de la demanda y suba de las tasas de interés. La deuda está asfixiando a las familias. Eso no es casualidad, es producto de cómo está diseñado el plan económico", planteó.
Sobre el mismo tema, amplió que "lo que hubo es una apertura de importaciones mal hecha" y complementó que "parte de esa demanda se produce desde afuera". "El que produce acá no puede competir y no puede exportar", evaluó.
"Somos la nueva Argentina, creemos en un estado presente: no es el Estado presente que dejó 52% de pobreza, ni el Estado que plantea este Gobierno, que es un Estado ausente", sumó Randazzo y remarcó: "Somos la única alternativa de Gobierno porque los demás han fracasado en Argentina".
"Los argentinos estamos pasándola mal", remarcó Ocaña y pidió que "las cosas cambien". "Estamos unidos para construir esa Argentina que soñamos, esa Argentina sin corrupción, sin negociados, sin ajuste a los de siempre: los jubilados, los discapacitados, la educación y la salud", enfatizó Ocaña.