OFICIAL de ANSES: con el aumento definido, así quedará la AUH en noviembre 2025

ANSES: montos actualizados para jubilados y pensionados en noviembre 2025

La jubilación mínima subirá a $333.157,28, mientras que quienes perciban el bono de refuerzo de $70.000 recibirán un total de $403.157,28.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $266.498,32 sin bono y $336.498,32 con el adicional.

Por su parte, las Madres de siete hijos que cobran la Pensión No Contributiva (PNC) pasarán a percibir $233.177,87, o $303.177,87 con el refuerzo incluido.

Montos principales para noviembre 2025

Jubilación mínima sin bono: $333.157,28

Jubilación mínima con bono: $403.157,28

PUAM sin bono: $266.498,32

PUAM con bono: $336.498,32

PNC Madres de 7 hijos sin bono: $233.177,87

PNC Madres de 7 hijos con bono: $303.177,87

AUH y Asignación por Embarazo: $95.770,58

AUH por discapacidad: $411.290,56

Cuáles son los beneficios adicionales de ANSES en noviembre

Los titulares de la AUH pueden recuperar el 20% retenido durante el año una vez que presenten la Libreta de Asignación Universal, donde se certifican los controles de salud, el cumplimiento del calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños.

Además, quienes tengan hijos menores de 3 años pueden acceder al Complemento Leche, un refuerzo alimentario mensual de $40.000, destinado a garantizar la nutrición infantil.