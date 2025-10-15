En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Suba confirmada

OFICIAL de ANSES: con el aumento definido, así quedará la AUH en noviembre 2025

A partir del incremento establecido al conocerse la última variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ANSES determinó de cuánto será el monto para este sector.

Con el aumento definido

Con el aumento definido, así quedará la AUH en noviembre 2025 (Foto: archivo).
Leé también Nuevo beneficio de ANSES: confirman un pago único de más de $102.000
El incremento corresponde al ajuste mensual por inflación que el organismo aplica desde abril de 2024, y que impacta en los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubilaciones, las pensiones y otras prestaciones sociales.

ANSES: cuál es el nuevo monto de la AUH en noviembre

Con la actualización del 2,1%, el valor de la AUH se eleva de $117.250,96 a $119.713,23. Sin embargo, la ANSES retiene un 20% de la prestación hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el monto a cobrar efectivamente será de $95.770,58.

El mismo importe recibirán las beneficiarias de la Asignación por Embarazo. Además, quienes perciban la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad cobrarán $411.290,56.

ANSES_pension

ANSES: montos actualizados para jubilados y pensionados en noviembre 2025

La jubilación mínima subirá a $333.157,28, mientras que quienes perciban el bono de refuerzo de $70.000 recibirán un total de $403.157,28.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $266.498,32 sin bono y $336.498,32 con el adicional.

Por su parte, las Madres de siete hijos que cobran la Pensión No Contributiva (PNC) pasarán a percibir $233.177,87, o $303.177,87 con el refuerzo incluido.

Montos principales para noviembre 2025

  • Jubilación mínima sin bono: $333.157,28

  • Jubilación mínima con bono: $403.157,28

  • PUAM sin bono: $266.498,32

  • PUAM con bono: $336.498,32

  • PNC Madres de 7 hijos sin bono: $233.177,87

  • PNC Madres de 7 hijos con bono: $303.177,87

  • AUH y Asignación por Embarazo: $95.770,58

  • AUH por discapacidad: $411.290,56

Cuáles son los beneficios adicionales de ANSES en noviembre

Los titulares de la AUH pueden recuperar el 20% retenido durante el año una vez que presenten la Libreta de Asignación Universal, donde se certifican los controles de salud, el cumplimiento del calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños.

Además, quienes tengan hijos menores de 3 años pueden acceder al Complemento Leche, un refuerzo alimentario mensual de $40.000, destinado a garantizar la nutrición infantil.

