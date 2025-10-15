Boleto gratuito: quiénes podrían usar el transporte público sin costo

Además, el legislador señaló que el transporte público ya recibe subsidios estatales, por lo que considera posible extender el beneficio a los docentes sin afectar la rentabilidad de las empresas. Entre las alternativas de financiamiento, mencionó la utilización de fondos públicos o impuestos específicos, como los vinculados al sector del juego.

De aprobarse, la implementación del boleto gratuito quedaría a cargo del Poder Ejecutivo provincial, que deberá definir los mecanismos administrativos y de control para su aplicación.

El debate sobre el Boleto Gratuito Docente coincide con una jornada de paro nacional convocada por la CTERA, en reclamo de mejoras salariales, condiciones laborales y mayor inversión educativa.

En este marco, la propuesta busca reconocer el esfuerzo cotidiano del personal educativo y ofrecer una herramienta concreta de alivio económico frente al aumento del costo de vida.