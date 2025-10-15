En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
boleto
colectivos
Beneficio

Boleto gratuito: quiénes podrían usar el transporte público sin costo

La iniciativa busca beneficiar a un determinado sector para que pueda utilizar el servicio de trenes o colectivos sin tener que pagar ningún valor.

Quiénes podrían usar el transporte público sin ningún tipo de costo (Foto: A24.com).

Quiénes podrían usar el transporte público sin ningún tipo de costo (Foto: A24.com).

Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense busca establecer un boleto gratuito para los docentes, que permitiría a los maestros y profesores utilizar el transporte público sin costo. La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Rozas, tiene como objetivo reducir los gastos de movilidad que afrontan los educadores a diario.

Leé también Decretan feriado el lunes 20 de octubre: por qué y quiénes lo disfrutarán
decretan feriado el lunes 20 de octubre: por que y quienes lo disfrutaran

La propuesta plantea la creación de un “Régimen Especial de Boleto Gratuito” destinado a docentes de todos los niveles -inicial, primario, secundario y superior-, tanto de escuelas públicas como de instituciones privadas con aporte estatal.

El texto legislativo, impulsado por el bloque Unión y Libertad, propone modificar la Ley 14.735, que actualmente garantiza la gratuidad del transporte público únicamente para los estudiantes.

paro-colectivos-provincia-benos-airesjpg.webp

Boleto gratuito docente: los fundamentos del proyecto

Rozas argumentó que la gratuidad educativa no debe limitarse al acceso sin arancel, sino que también debe contemplar las condiciones para ejercer la docencia, incluyendo los costos de traslado. En ese sentido, destacó que muchos educadores trabajan en más de una escuela por día, lo que representa un gasto considerable en relación con salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica.

Además, el legislador señaló que el transporte público ya recibe subsidios estatales, por lo que considera posible extender el beneficio a los docentes sin afectar la rentabilidad de las empresas. Entre las alternativas de financiamiento, mencionó la utilización de fondos públicos o impuestos específicos, como los vinculados al sector del juego.

De aprobarse, la implementación del boleto gratuito quedaría a cargo del Poder Ejecutivo provincial, que deberá definir los mecanismos administrativos y de control para su aplicación.

El debate sobre el Boleto Gratuito Docente coincide con una jornada de paro nacional convocada por la CTERA, en reclamo de mejoras salariales, condiciones laborales y mayor inversión educativa.

En este marco, la propuesta busca reconocer el esfuerzo cotidiano del personal educativo y ofrecer una herramienta concreta de alivio económico frente al aumento del costo de vida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
boleto colectivos
Notas relacionadas
Pánico en un colegio de Palermo: 3 alumnos con quemaduras por la explosión de un experimento
Adiós a un clásico argentino: el canal que cierra sus transmisiones
Cierran los bancos por feriado nacional: no abrirán sus puertas estos cuatro días

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar