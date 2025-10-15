Yanina Latorre destrozó a Nancy Pazos luego de una fuerte acusación: "Manejas una soberbia"

Tw de Yanina Latorre

No conforme con eso, compartió el mensaje de una seguidora que fue aún más letal que el suyo. "A vos te ridiculizó, que quedaste como lo que sos: una ordinaria y mal educada, diciendo que vos decidías con la producción cosas. Al decir eso, fuiste vos la que NO respetó a Georgina", dice el posteo.

Tw de Yanina Latorre 1

Qué había dicho Yanina Latorre de Nancy Pazos

Luego de la participación de Yanina Latorre en A la Barbarossa (Telefe) y del cruce que una vez más encendió las polémicas, las repercusiones no tardaron en llegar.

“Yo la pasé bárbaro, espectacular el programa, divino las chicas y Georgina. La que no la debe haber pasado bien es Nancy, que es la que no quería venir porque yo estaba. Al final no sé si la obligaron y tuvo que venir. La noté nerviosa, desencajada, rara. Se ve que ella tenía pensado decirme algo y la descoloqué”, indicó la conductora durante una nota en Intrusos (América TV).

Además, mencionó que Pazos fue la que actuó indiferente: "Ella es la que no me saludó, cuando yo di la nota con Georgina se levantó y se fue, qué se yo, boludeces que una chica de cincuenta y pico de años...".

"Es tan insegura y se autopercibe que no soporta el brillo ni el crecimiento del otro. Creo que le pasa eso conmigo: ella juró que iba a ser más que yo y hoy yo soy más que ella", siguió fuerte contra su colega.

Consultada si trabajaría otra vez con su excompañera, indicó: "Yo volvería a trabajar con ella, la tendría de panelista, es efectiva". A lo que el cronista Alejandro Guatti le marcó: "Nancy también es conductora", y la entrevistada comentó: "De aire no, de cable".

"Ella la tiene conmigo. A mí que me importa quién esté de panelista, me invitan, vengo y punto", remarcó Latorre sobre la rivalidad planteada con Nancy.