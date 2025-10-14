Netflix causa furor con la segunda temporada de la serie española más vista y te va a dejar sin aliento

Netflix confirmó que esta segunda parte estará compuesta por ocho episodios y que volverá a contar con un elenco de primer nivel encabezado por Manu Ríos, Najwa Nimri, Blanca Suárez, Aitana SánchezGijón, Alfonso Bassave y Borja Luna.

Respira Netflix 3

Cómo será Respira: Temporada 2 en Netflix

La historia arranca con un cambio drástico: el hospital Joaquín Sorolla pasa a ser de gestión privada, lo que provoca un conflicto inmediato entre sus médicos y la nueva administración. Este giro marcará el tono de toda la temporada.

Patricia (Najwa Nimri) sigue enfrentándose al cáncer que amenaza su vida, mientras intenta mantener el control del hospital. Su vínculo con Néstor (Borja Luna) se vuelve cada vez más profundo, aunque las circunstancias los obligarán a tomar decisiones desgarradoras.

Por su parte, Jésica (Blanca Suárez) lucha por recuperar la confianza en sí misma tras los sucesos de la temporada anterior. Pero su corazón sigue dividido entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos), dos hombres que representan caminos opuestos en su vida.

Respira Serie 3.jpg

Mientras tanto, Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) continúa batallando con las adicciones de su hijo. Lo que nadie espera es que termine convirtiéndose en una inesperada aliada de Quique (Xóan Fórneas), quien tomará una decisión que podría costarle su carrera.

Y, como si fuera poco, la llegada de Sophie (Rachel Lascar), una prestigiosa oncóloga francesa, promete poner el hospital patas arriba. Su estilo directo y su visión del sistema sanitario crearán tensiones y alianzas imprevisibles.

Respira Netflix 1

Nuevas incorporaciones al elenco de Respira

Uno de los anuncios más comentados fue la incorporación del cantante Pablo Alborán, que debutará como actor interpretando al cirujano plástico Jon Balanzetegui. Su presencia añade una cuota de carisma y misterio al elenco, y ya se especula con que su personaje será clave en una de las tramas sentimentales centrales.

Junto a él, también se suman Gustavo Salmerón y Rachel Lascar, completando un elenco coral que promete mantener el dinamismo y la intensidad que caracterizaron a la primera entrega.

Respira Netflix 4

Qué se sabe del estreno de Respira 2 en Netflix

El estreno mundial está programado para el viernes 31 de octubre de 2025, fecha elegida estratégicamente por Netflix para coincidir con el fin de semana de Halloween. Aunque la serie no tiene tintes de terror, la plataforma espera aprovechar la fecha para captar a los espectadores que buscan emociones intensas y relatos cargados de tensión.

Cada episodio durará entre 45 y 50 minutos, y la temporada completa se lanzará de forma simultánea a nivel global. Esto significa que los fans podrán maratonear los ocho capítulos desde el primer día, sin esperar estrenos semanales.

Tráiler de Respira: Temporada 2 en Netflix