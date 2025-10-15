Se conoció en qué condiciones está Thiago Medina, a días de haber recibido el alta

Además, reveló que el ex participante del reality también enfrenta otro desafío ligado a su salud física. Desde hace algunas semanas circulaban comentarios por su cambio de aspecto, y ella lo confirmó con claridad: “Cada día es un proceso y no para de evolucionar”, sostuvo al explicar que Thiago se encuentra superando un cuadro de desnutrición. Según su entorno, el acompañamiento médico y familiar se volvió clave para sostener su mejoría y evitar recaídas en medio de esta etapa de readaptación.

image

¿Qué dijo Thiago Medina de sus días internado en el hospital de Moreno?

Antes de dejar el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina grabó un video para agradecer a los médicos, enfermeros y personal no médico que lo asistieron durante los 28 días que permaneció internado.

El ex Gran Hermano resaltó el compromiso de todos los trabajadores de la salud que lo acompañaron en su recuperación tras el grave accidente que sufrió con su moto.

"En el hospital me atendieron re bien. Me atendieron súper bien todos los doctores. Estuvieron siempre atentos. Mi experiencia fue muy buena", expresó Thiago en la grabación.

"No me puedo quejar porque siempre estuvieron a mi disposición", agregó el joven.

Y concluyó: "Le dejo un saludo al hospital. Estoy contento de haber estado acá. Estoy feliz de poder irme caminando tranquilo a mi casa".