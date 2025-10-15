A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿CÓMO SIGUE?

Se conoció en qué condiciones está Thiago Medina, a días de haber recibido el alta

Daniela Celis dio detalles del estado del padre de sus hijas, Thiago Medina, a días de haber recibido el alta luego de accidente que lo dejó internado por 28 días.

15 oct 2025, 18:00
Se conoció en qué condiciones está Thiago Medina, a días de haber recibido el alta
Se conoció en qué condiciones está Thiago Medina, a días de haber recibido el alta
Se conoció en qué condiciones está Thiago Medina, a días de haber recibido el alta

A medida que avanzan las semanas, comienzan a conocerse más detalles sobre el proceso de recuperación de Thiago Medina tras el grave accidente que sufrió el 12 de septiembre mientras circulaba en moto. Después de casi un mes internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, el joven recibió el alta y reorganizó su vida para atravesar esta etapa de rehabilitación de la mejor manera posible.

Con la salida del hospital, tomó la decisión de instalarse en la casa de Daniela Celis, con el objetivo de estar cerca de las dos hijas que tienen en común. La propiedad que alquila la ex participante de Gran Hermano, conocida popularmente como “Pestañela”, se encuentra en un barrio cerrado y cuenta con ambientes amplios, algo que facilita la movilidad y la comodidad de Thiago en estos primeros días fuera de la internación. La convivencia también le permite mantener un vínculo cotidiano con las niñas, algo que, según su entorno, le aporta contención emocional en medio de un cuadro físico todavía delicado.

Leé también

Tras su internación, Thiago Medina volvió a trabajar y sorprendió con su próximo paso profesional

Tras su internación, Thiago Medina volvió a trabajar y sorprendió con su próximo paso profesional

En una historia que publicó en su cuenta de Instagram, la panelista de Luzu se tomó un momento para hablar del presente familiar y agradecer el acompañamiento que reciben desde que ocurrió el accidente. “No quería dejar de agradecerles, por ayudarme, por la contención y el amor que le dan a mi familia. Leo cada mensaje, los escucho en la calle, y veo cada video que nos dedican“, expresó al dirigirse a sus seguidores y al público que sigue de cerca su historia.

Más adelante, Daniela compartió cómo se está organizando el hogar ante la nueva dinámica que implica la rehabilitación de su pareja. Señaló que el joven está atravesando estos días con una rutina distinta: “Está en casa, viviendo con nosotras; él está feliz con sus hijas. ¡Le preparamos una habitación para que esté solo y cómodo! Este es un proceso de rehabilitación, con kinesiología, detalló al describir los cambios implementados en la vivienda para facilitarle la recuperación.

Además, reveló que el ex participante del reality también enfrenta otro desafío ligado a su salud física. Desde hace algunas semanas circulaban comentarios por su cambio de aspecto, y ella lo confirmó con claridad: “Cada día es un proceso y no para de evolucionar”, sostuvo al explicar que Thiago se encuentra superando un cuadro de desnutrición. Según su entorno, el acompañamiento médico y familiar se volvió clave para sostener su mejoría y evitar recaídas en medio de esta etapa de readaptación.

image

¿Qué dijo Thiago Medina de sus días internado en el hospital de Moreno?

Antes de dejar el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina grabó un video para agradecer a los médicos, enfermeros y personal no médico que lo asistieron durante los 28 días que permaneció internado.

El ex Gran Hermano resaltó el compromiso de todos los trabajadores de la salud que lo acompañaron en su recuperación tras el grave accidente que sufrió con su moto.

"En el hospital me atendieron re bien. Me atendieron súper bien todos los doctores. Estuvieron siempre atentos. Mi experiencia fue muy buena", expresó Thiago en la grabación.

"No me puedo quejar porque siempre estuvieron a mi disposición", agregó el joven.

Y concluyó: "Le dejo un saludo al hospital. Estoy contento de haber estado acá. Estoy feliz de poder irme caminando tranquilo a mi casa".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Thiago Medina Daniela Celis

Lo más visto