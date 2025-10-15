¡Furiosa! Sabrina Rojas respondió a la acusación de infidelidad de Paloma Silberberg con su ex Nico González

Durante una entrevista en Puro Show (El Trece), Silberberg se sinceró sobre el impacto emocional que le generó la ruptura: “No fue fácil. Hubo un momento que siento que toqué fondo, viví cosas muy feas, no quiero ni decirlo. Yo siento que estaba… no sé si con una depresión, pero sí con una angustia muy grande”.

La modelo también relató cómo se dio el quiebre en la pareja, que hasta entonces parecía estable: “Fue todo muy de un día para el otro, veníamos bien y de golpe mal. No pudimos remontarlo, no había forma y a mí me dolía muchísimo. Yo había dejado todo por segunda vez. Aposté a todo o nada y fue nada”.

Aunque en redes se habló mucho de la cercanía entre González y Rojas, Paloma aclaró que ese episodio no fue el detonante de la separación: “Siempre pasaban cosas, no sé si tan público como esto que pasó, que ya dije que no fue el motivo, fueron otras cosas”.

A lo largo de la charla, también expresó su incomodidad con el ambiente que rodea a los jugadores de fútbol y cómo eso afecta las relaciones: “A veces se comen un poco la peli de ser infieles. Están todas las minas atrás de los jugadores y te da un poco de bronca, no te lo voy a negar. Yo cuidaba lo mío, pero se me fue de las manos, mucho no lo pude cuidar. Soy celosa con motivos”.

Cuando le preguntaron si había tenido algún tipo de contacto con la conductora de Pasó en América, Paloma fue contundente: "No y no me interesa hablar. Si me la cruzo en algún lado la saludo, todo bien".

Ya hacia el final de la nota, el periodista quiso saber si creía que había existido algo entre Nico González y Sabrina Rojas. La respuesta de Paloma fue directa y sin vueltas: "Para mí sí pasó algo. Igual, ya está”.