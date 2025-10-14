Créditos para jubilados ANSES: requisitos y cómo solicitar hasta $1.500.000

Tener residencia permanente en Argentina .

Contar con DNI vigente y CBU registrada .

No poseer deudas impagas con otras entidades financieras.

Que la cuota mensual no supere el 30 % del ingreso total.

Cada banco determina los límites y tasas aplicables según el perfil del solicitante, pero todos los créditos ofrecen cuotas fijas y en pesos.

Cuánto se paga por mes si pido por $1.500.000

Según los valores de referencia actuales, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50 %, las cuotas estimadas serían:

24 meses: $90.000 mensuales aprox.

36 meses: $73.000 mensuales aprox.

48 meses: $63.000 mensuales aprox.

60 meses: $57.000 mensuales aprox.

Un jubilado que percibe la mínima de $260.000 puede acceder a los plazos más extensos sin superar el límite de descuento permitido.

Cómo solicitar el préstamo paso a paso

Ingresar a mi cuenta en el homebanking o app del banco donde se cobra el haber.

Elegir la opción “ Créditos personales para jubilados ”.

Simular monto, plazo y valor de la cuota.

Confirmar los datos personales.

Recibir la acreditación del dinero entre 24 y 72 horas hábiles.

También puede gestionarse de forma presencial con turno previo, presentando DNI y comprobante de CBU.

Bancos con créditos disponibles para jubilados ANSES

Entre las entidades que participan del programa se encuentran: