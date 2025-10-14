Durante octubre de 2025, los jubilados y pensionados del SIPA que cobran por ANSES pueden acceder a créditos personales de hasta $1.500.000, con tasas fijas, plazos de hasta 60 meses y gestión totalmente online.
Los jubilados que cobran sus haberes por ANSES pueden solicitar créditos personales de hasta $1.500.000, con cuotas fijas y tasas preferenciales. No los entrega directamente ANSES, sino los bancos adheridos al programa.
Créditos para jubilados ANSES: requisitos y cómo solicitar hasta $1.500.000
Durante octubre de 2025, los jubilados y pensionados del SIPA que cobran por ANSES pueden acceder a créditos personales de hasta $1.500.000, con tasas fijas, plazos de hasta 60 meses y gestión totalmente online.
Estos préstamos no son otorgados por ANSES, sino por entidades bancarias que mantienen convenios con el organismo para ofrecer condiciones especiales a sus beneficiarios.
La solicitud puede realizarse desde el homebanking o la app del banco, sin presentar formularios ni acudir a una sucursal, lo que facilita el acceso a quienes buscan financiar gastos o cancelar deudas con mayor comodidad.
Los préstamos están dirigidos a jubilados y pensionados que cobren por ANSES, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
Tener residencia permanente en Argentina.
Contar con DNI vigente y CBU registrada.
No poseer deudas impagas con otras entidades financieras.
Que la cuota mensual no supere el 30 % del ingreso total.
Cada banco determina los límites y tasas aplicables según el perfil del solicitante, pero todos los créditos ofrecen cuotas fijas y en pesos.
Según los valores de referencia actuales, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50 %, las cuotas estimadas serían:
24 meses: $90.000 mensuales aprox.
36 meses: $73.000 mensuales aprox.
48 meses: $63.000 mensuales aprox.
60 meses: $57.000 mensuales aprox.
Un jubilado que percibe la mínima de $260.000 puede acceder a los plazos más extensos sin superar el límite de descuento permitido.
Ingresar a mi cuenta en el homebanking o app del banco donde se cobra el haber.
Elegir la opción “Créditos personales para jubilados”.
Simular monto, plazo y valor de la cuota.
Confirmar los datos personales.
Recibir la acreditación del dinero entre 24 y 72 horas hábiles.
También puede gestionarse de forma presencial con turno previo, presentando DNI y comprobante de CBU.
Entre las entidades que participan del programa se encuentran:
Banco Nación: ofrece montos desde $100.000 hasta $50.000.000, con TNA del 66 %.
Banco Provincia: préstamos adaptados al ingreso del solicitante, con cuotas fijas.
Bancos privados como Galicia, Santander o BBVA también cuentan con líneas activas con tasas preferenciales y aprobación online.