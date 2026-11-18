¿Cuándo cobran los titulares de PNC y PUAM en diciembre?

El cronograma de pagos para las Pensiones No Contributivas abrirá el calendario previsional del mes durante los primeros tres días hábiles posteriores al feriado del 8 de diciembre. Por su parte, los titulares de la PUAM percibirán sus haberes dentro del esquema estipulado para jubilados con ingresos mínimos, entre el 9 y el 16 de diciembre.

Calendario de cobro completo para PNC y PUAM en diciembre 2026: