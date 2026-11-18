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PNC por Invalidez o Vejez (70% de la mínima): $317.750,96 de haber mensual + $158.875,48 de medio aguinaldo + $70.000 de bono extraordinario = $546.626,44 netos totales.
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PNC para Madres de 7 hijos o más (100% de la mínima): $453.929,95 de haber mensual + $226.964,98 de medio aguinaldo + $70.000 de bono extraordinario = $750.894,93 netos totales.
¿Cuál es el monto total de la PUAM en diciembre de 2026?
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de una jubilación mínima. En diciembre de 2026, el haber mensual actualizado se ubica en $363.143,96. Al adicionar la segunda cuota del aguinaldo por $181.571,98 y el bono extraordinario de $70.000, los titulares de esta prestación percibirán un ingreso consolidado de $614.715,94 en sus cuentas bancarias.