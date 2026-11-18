Frente a la repercusión, Camila Galante decidió intervenir y respondió a una consulta de Estefi Berardi para Bendita TV (El Nueve). Su reacción fue contundente y no dejó lugar a interpretaciones: "Hola, es totalmente mentira esa información, gracias por preguntarme".

Sin embargo, la esposa del futbolista también quiso remarcar cuánto le molesta que su marido quede involucrado en este tipo de versiones. “Leandro es súper perfil bajo no le gusta la exposición y todo lo que se está diciendo”, expresó.

Por último, Camila le hizo un pedido puntual a la periodista para terminar con las especulaciones que comenzaron a circular: “Estaría buenísimo que lo puedas aclarar así cortamos con las especulaciones”. De esta manera, buscó ponerle un freno a los rumores que involucraron al mediocampista con la actriz.

Cuál fue la reacción de la China Suárez tras ser vinculada sentimentalmente con Leandro Paredes

Esta martes, la China Suárez rompió el silencio en medio de las versiones que la vincularon sentimentalmente con un futbolista de la Selección Argentina y publicó un explosivo descargo en sus redes sociales. Sin mencionar directamente a quienes difundieron la información, la actriz apuntó con dureza contra la prensa y cuestionó las versiones que circularon sobre su vida privada.

A través de una historia de Instagram, la protagonista de Camaleones expresó su hartazgo por las especulaciones y lanzó un contundente mensaje: “Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”.

Pero su descargo no terminó ahí. La actriz también dirigió sus críticas hacia los periodistas argentinos, a quienes les dedicó una durísima frase: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”.

En otro tramo de su publicación, la China Suárez fue todavía más contundente y cuestionó lo que considera una operación mediática en su contra. Aunque evitó mencionar a Wanda Nara, sus palabras dejaron entrever su malestar por la repercusión que tuvieron las versiones sobre su supuesto vínculo con un futbolista y apuntó a una presunta intención de desviar la atención del video en el que la empresaria la insulta.

“Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, si no estás con ellos, no obedeces, o no pasas sobres, te ensucian”, disparó.

El fuerte mensaje llegó después de las revelaciones de Ángel de Brito en su programa de streaming Ángel Responde (Bondi). Allí contó que una fuente le habló de un supuesto encuentro que la actriz habría mantenido tiempo atrás con un jugador de la Selección Argentina que actualmente juega en Boca Juniors. Las pistas apuntaron a Leandro Paredes.