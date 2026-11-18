¿Cuánto suma el Complemento Leche del Plan 1000 Días en diciembre?

El Complemento Leche sí acompaña la fórmula de movilidad previsional y sube un 2,17% en diciembre, pasando de $60.203 a $61.510 mensuales por cada hijo de hasta 3 años inclusive y para embarazadas titulares de la AUE. Al integrar los tres beneficios compatibles en una misma liquidación, los ingresos netos de bolsillo alcanzan los siguientes valores:

1 hijo de hasta 3 años: $130.460 (AUH 80%) + $72.250 (Alimentar) + $61.510 (Complemento Leche) = $264.220 .

Embarazada sin otros hijos (AUE): $130.460 (AUE 80%) + $72.250 (Alimentar) + $61.510 (Complemento Leche) = $264.220 .

2 hijos (uno de hasta 3 años): $260.920 (AUH 80%) + $113.299 (Alimentar) + $61.510 (Complemento Leche) = $435.729 .

3 hijos (uno de hasta 3 años): $391.380 (AUH 80%) + $149.425 (Alimentar) + $61.510 (Complemento Leche) = $602.315.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar y cuándo se deposita según el DNI?

La acreditación de la Tarjeta Alimentar es automática -no requiere inscripción previa- para titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, embarazadas a partir del tercer mes de gestación que perciben la AUE, titulares de AUH por hijos con discapacidad (sin límite de edad) y madres de 7 hijos o más que cobran Pensión No Contributiva.

Tras el feriado nacional del martes 8 de diciembre, el calendario de acreditación conjunta para AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche queda ordenado por la terminación del documento nacional de identidad: