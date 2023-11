Créditos ANSES: Qué MONTO podés pedir si tenés una PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA o PUAM

Para el caso de los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el máximo de dinero que pueden pedir es de $250 mil.

Si a tuvieran un crédito otorgado, la ANSES informó que pueden pedir la ampliación del mismo hasta el nuevo tope.

Créditos ANSES: Cuáles son los requisitos para PNC y PUAM

Las personas titulares de una Pensión no Contributiva por Vejez (PNC) o una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pueden acceder a un crédito ANSES siempre y cuando residan en el país y tengan menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Por otra parte, cabe recordar que los beneficiarios de Pensión Universal para el Adulto Mayor son quienes tienen más de 65 años y no cuentan con ninguna jubilación ni pensión. Mientras que la Pensión no Contributiva por Vejez es cobrada por personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva.

Créditos ANSES: Cómo son las cuotas para PNC y PUAM

Los créditos ANSES para beneficiarios de PNC por Vejez o PUAM pueden solicitarse desde $5.000 hasta $250.000 a pagar en 24, 36 o 48 cuotas que no pueden exceder el 20% del ingreso mensual. La tasa nominal anual es del 29%.

Una vez aprobado, la ANSES depositará el dinero en la cuenta bancaria del tutular dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES: Cómo pedirlos si cobro PNC y PUAM

Para pedir un crédito ANSES por primera vez, los beneficiarios de PNC por Vejez o PUAM deberán sacar un turno a través de la web de ANSES o la aplicación del celular, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El trámite se realiza en la oficina del organismo previsional, con la presentación de la documentacion y el último ejemplar del DNI

En el caso de realizar una ampliación del crédito, no es necesario asistir a una oficina. Este paso se puede realizar directamente de manera online ingresando a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la opción Créditos ANSES se debe seleccionar la opción Créditos ANSES> Créditos para jubilaciones y pensiones. Se generá una solicitud.