CRÉDITOS para jubilados de ANSES: Banco Nación y Provincia dan hasta $50 MILLONES

El Banco Provincia dispone de préstamos personales de hasta $2.500.000 para jubilados y titulares de asignaciones. La gestión se realiza desde el home banking, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Pasos para solicitarlo:

Ingresar con usuario y clave al home banking.

Seleccionar la sección “Préstamos”.

Utilizar el simulador para definir monto y plazo.

Confirmar la operación.

Recibir la acreditación en la cuenta en un máximo de 48 horas.

¿Cómo funcionan los préstamos de hasta $50.000.000 en Banco Nación?

El Banco Nación habilita créditos desde $100.000 hasta $50.000.000 con devolución en hasta 72 meses. Las cuotas son fijas y se descuentan directamente del recibo de jubilación o pensión.

El trámite puede realizarse de manera presencial en sucursal o a través de home banking, en cinco pasos:

Ingresar al sistema online.

Ir a la sección de préstamos personales.

Simular el crédito para ver monto y cuotas.

Confirmar la solicitud.

Esperar la acreditación en 24 a 48 horas.

¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para pedir un crédito ANSES?

Los requisitos principales son:

Ser jubilado, pensionado o beneficiario de AUH/SUAF .

Cobrar haberes mediante Banco Nación o Banco Provincia .

No se exige historial crediticio ni presentación de garantías adicionales.

Gracias a estas condiciones, los préstamos resultan accesibles incluso para quienes no tienen antecedentes bancarios.

¿Para qué se pueden usar los créditos otorgados a jubilados?

Los montos otorgados pueden destinarse a diferentes necesidades, entre ellas:

Gastos básicos : alimentos, servicios o vestimenta.

Salud : compra de medicamentos, consultas médicas o tratamientos.

Vivienda : arreglos y mejoras en el hogar.

Proyectos personales: viajes, cursos, recreación o inversiones pequeñas.

La versatilidad de uso convierte a los créditos en una herramienta flexible para los beneficiarios de ANSES.

¿Cómo ayudan los simuladores de crédito a planificar pagos?

El Banco Nación y el Banco Provincia ponen a disposición simuladores online donde se puede calcular el monto a solicitar, el plazo de devolución, la cuota mensual y la tasa de interés.

Estas herramientas permiten a los jubilados evaluar la conveniencia del préstamo antes de solicitarlo y ajustar el monto para no superar su capacidad de pago.