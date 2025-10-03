CRÉDITOS para jubilados de ANSES: Banco Nación y Provincia dan hasta $50 MILLONES

El Banco Provincia dispone de préstamos personales de hasta $2.500.000 para jubilados y titulares de asignaciones. La gestión se realiza desde el home banking, sin necesidad de concurrir a una sucursal.
Pasos para solicitarlo:
-
Ingresar con usuario y clave al home banking.
-
Seleccionar la sección “Préstamos”.
-
Utilizar el simulador para definir monto y plazo.
-
Confirmar la operación.
-
Recibir la acreditación en la cuenta en un máximo de 48 horas.
El Banco Nación habilita créditos desde $100.000 hasta $50.000.000 con devolución en hasta 72 meses. Las cuotas son fijas y se descuentan directamente del recibo de jubilación o pensión.
El trámite puede realizarse de manera presencial en sucursal o a través de home banking, en cinco pasos:
-
Ingresar al sistema online.
-
Ir a la sección de préstamos personales.
-
Simular el crédito para ver monto y cuotas.
-
Confirmar la solicitud.
-
Esperar la acreditación en 24 a 48 horas.
¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para pedir un crédito ANSES?
Los requisitos principales son:
-
Ser jubilado, pensionado o beneficiario de AUH/SUAF.
-
Cobrar haberes mediante Banco Nación o Banco Provincia.
-
No se exige historial crediticio ni presentación de garantías adicionales.
Gracias a estas condiciones, los préstamos resultan accesibles incluso para quienes no tienen antecedentes bancarios.
¿Para qué se pueden usar los créditos otorgados a jubilados?
Los montos otorgados pueden destinarse a diferentes necesidades, entre ellas:
-
Gastos básicos: alimentos, servicios o vestimenta.
-
Salud: compra de medicamentos, consultas médicas o tratamientos.
-
Vivienda: arreglos y mejoras en el hogar.
-
Proyectos personales: viajes, cursos, recreación o inversiones pequeñas.
La versatilidad de uso convierte a los créditos en una herramienta flexible para los beneficiarios de ANSES.
¿Cómo ayudan los simuladores de crédito a planificar pagos?
El Banco Nación y el Banco Provincia ponen a disposición simuladores online donde se puede calcular el monto a solicitar, el plazo de devolución, la cuota mensual y la tasa de interés.
Estas herramientas permiten a los jubilados evaluar la conveniencia del préstamo antes de solicitarlo y ajustar el monto para no superar su capacidad de pago.