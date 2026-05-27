El ninguneo de Moria Casán a María Fernanda Callejón ante la posibilidad de entrevistar a Ricky Diotto.

Pero uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Casán habló de Ricky Diotto, ex pareja de Callejón y padre de su hija. Lejos de mostrarse crítica, Moria reconoció que percibe al odontólogo atravesando una situación complicada y aseguró que le impactó verlo en televisión. “Diotto me parece un hombre que está pasándola mal. Sé el encantamiento del psicópata. La última nota que hizo en LAM me pareció que estaba apenado. Le dio pena verla así, por ella y por la hija que tienen”, sostuvo.

Fue entonces cuando lanzó la frase que más repercusión generó y abrió la puerta a una posible entrevista explosiva en su ciclo. “Yo consideraría invitarlo al programa, no sé si ella lo bancaría o si ese día vendría. Si hubiera una posibilidad de algún reencuentro y superar cosas, sería bárbaro”, afirmó Moria, dejando en claro que no descarta sentar a Diotto en su programa.

Finalmente, la conductora remarcó que, aunque mantiene una excelente relación con Callejón, eso no condiciona las decisiones en su ciclo. “A mí me encanta, yo tengo un programa de TV donde entrevisto a todos. Yo tengo la mejor con Fernanda, pero ella no me condiciona los invitados”, concluyó tajante.

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¿Qué dijo María Fernanda Callejón luego del tenso cruce al aire con Moria Casán?

Luego del fuerte enfrentamiento que protagonizó dcon Moria Casán en vivo, María Fernanda Callejón volvió al estudio de La mañana con Moria (eltrece) con una actitud más serena y dispuesta a bajar el tono de la polémica. La actriz tuvo nuevamente la oportunidad de hablar sobre cómo se sintió después del incómodo momento televisivo y también sobre el impacto que generó el episodio tanto en los medios como en las redes sociales. Sin embargo, aunque la charla arrancó de manera tranquila, algunos comentarios con ironía terminaron reavivando la tensión en el piso.

Durante la conversación, Callejón intentó profundizar sobre el delicado momento personal que atraviesa y hasta dejó entrever que habría sufrido algunas secuelas emocionales y físicas a raíz de todo lo vivido. Mientras desarrollaba su relato, estuvo a punto de dar detalles de un problema de salud, aunque finalmente decidió frenarse. Fue entonces cuando lanzó una frase dirigida a Moria que rápidamente cambió el clima en el estudio.

"Evito el tecnicismo porque sino decís que no se me entiende nada", comentó la actriz con cierta ironía, despertando inmediatamente la reacción de La One. Lejos de dejar pasar el comentario, Moria respondió de manera tajante y marcó su molestia frente a todos.

"El tonito, ahí te pasaste. Digo que no se te entiende porque me cortás todo el tiempo para decir cosas que son tan largas.... Yo necesito largar todo porque si me interrumpís, es lo peor que me podés hacer", lanzó visiblemente incómoda. Pero la conductora no se quedó ahí y continuó cuestionando la forma en la que Callejón se expresaba al aire.

"Yo tengo que tener una paciencia a veces. Para decir algo te metés en un berenjenal, te cuesta trabajo encontrar las palabras y yo te pido que omitas la intro para que puedas largar todo lo que querés de una. La estirás tanto que me aburro, en la tele el estirar tanto no va", disparó Moria sin darle demasiado espacio a una respuesta inmediata.

A pesar del tono del intercambio, Callejón eligió responder nuevamente desde la ironía y retrucó: "Es que no tengo el timing, todavía estoy aprendiendo". La frase volvió a generar una reacción inmediata de Casán, que no dudó en responderle con contundencia.

"Si llegaste a esta edad protagonizando, ¿cómo vas a decir que no tenés timing? Por favor", contestó la conductora de manera tajante. Aunque el cruce no pasó a mayores y el programa siguió adelante con otros temas, el clima en el estudio quedó cargado de tensión y el silencio entre ambas se hizo evidente durante varios minutos.