El impactante elogio de Mauro Icardi a la China Suárez, cubierta de sangre: "Esa..."

IG Mauro Icardi - En el barro

Lo cierto es que el guiño público no sorprendió a quienes siguen de cerca la relación. Horas antes, Icardi ya había dado señales de su devoción al repostear una imagen de su novia correspondiente a una campaña de lencería. Fiel a su estilo, eligió un mensaje breve pero contundente: cuatro emojis de carita enamorada y babeando, suficientes para expresar lo que siente. Al tiempo que recientemente compartió otra postal de la campaña gráfica de la actriz, donde además de identificarla con un emoji de una corona sentenció altivo "los entiendo", junto a una carita muerta de risa, resaltando una vez más belleza sin igual de la China.

De esta manera, en plena polémica con Wanda y mientras las redes arden por cada detalle, Mauro Icardi volvió a mostrarse firme en su postura y decidido a exhibir su amor por Eugenia Suárez sin medias tintas.

IG Mauro Icardi - China Suárez lencería

Cuándo y dónde sería la boda de Mauro Icardi con la China Suárez

Cuando parecía que el enfrentamiento mediático entre Mauro Icardi y Wanda Nara no podía escalar más, una nueva voz se metió de lleno en la polémica y agitó aún más las aguas. Esta vez no fue ni el futbolista ni la empresaria, sino Lara Piro, la abogada del delantero del Galatasaray, quien sorprendió con declaraciones que no pasaron inadvertidas. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), la letrada salió a responder versiones cruzadas y terminó revelando un dato que encendió todas las alarmas: el posible casamiento de Icardi con la China Suárez.

En primer lugar, Piro desmintió de manera categórica las especulaciones sobre un supuesto contacto reciente entre Mauro y Wanda. Sin titubeos, afirmó: “Él formó una familia ensamblada y es muy feliz… La llamada (a Wanda) nunca existió, ni los chats. Ella monologa”. Con esa frase buscó cerrar de plano las versiones que hablaban de un acercamiento.

Pero eso no fue todo. La abogada también dejó en claro cuál es el presente sentimental del jugador y cómo proyecta su vínculo con Eugenia Suárez. “Mauro está muy enamorado de Eugenia y es muy respetuoso de su relación. Apuesta a una familia. Está más que claro que la historia está terminada”, sentenció, marcando un antes y un después respecto a su relación con Wanda.

Embed

En ese contexto, Georgina Barbarossa fue directa al hueso y le consultó sin rodeos sobre una frase que el propio Icardi escribió en redes sociales. “Icardi en el posteo dice ‘mi futura mujer’. ¿Se van a casar?”, preguntó la conductora, dejando flotando la gran incógnita.

Lejos de esquivar el tema, Piro respondió con picardía y dejó abierta la puerta a la boda. “Yo tengo toda la intención de que sí y que sea en la Argentina. Sospecho, entre nosotras, que sí. Fechas no voy a decir porque no las sé”, confesó, alimentando las versiones de un compromiso formal.

Y para cerrar, incluso se permitió un comentario distendido sobre su lugar en el eventual festejo. “Después de lo que venimos aguantando las abogadas, Elbita (Marcovecchio) y yo, si no nos invitan, nos vamos a autoinvitar. El casamiento tiene que ser en la Argentina, pero no me molestaría que sea en Milán”, lanzó, entre risas.

Así, en medio del escándalo, el foco volvió a correrse y el nombre de la China Suárez quedó, una vez más, en el centro de la escena.