Descuento en la SUBE: el Gobierno confirmó un beneficio del 55%, cómo tramitarlo

Jubilados y pensionados: del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de la PUAM.

Pensiones No Contributivas (PNC): por Invalidez, Vejez y Madres de 7 o más hijos.

Asignaciones familiares: beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

Otros sectores: personal de Casas Particulares, Monotributo Social, titulares de la Prestación por Desempleo, Becas Progresar y Excombatientes de Malvinas.

¿Cómo hacer el trámite digital para generar y activar el descuento en la SUBE?

Para vincular el subsidio en la tarjeta de transporte sin salir de su casa:

Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app.

Ir a la solapa "Programas y beneficios" y seleccionar la opción "Generar PIN SUBE".

Copiar el código alfanumérico generado de seis dígitos.

Ingresar en www.argentina.gob.ar/sube, iniciar sesión en la cuenta personal y asociar el código a la tarjeta registrada.

Apoyar el plástico en una Terminal Automática SUBE (TAS) o acreditar el beneficio apoyándolo en un celular con tecnología NFC mediante la app oficial SUBE.

¿Cómo realizar el trámite presencial en las oficinas de ANSES?

Aquellos beneficiarios que no posean conectividad pueden acercarse sin turno previo a una oficina de atención de ANSES o a un Centro de Atención SUBE, presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y la tarjeta SUBE a su nombre para que el operador cargue el atributo de forma definitiva.