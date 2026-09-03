En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
SUBE
Gobierno
INFORMACIÓN CLAVE

Descuento en la SUBE: el Gobierno confirmó un beneficio del 55%, cómo tramitarlo

El organismo previsional mantiene la Tarifa Social Federal para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El mecanismo permite pagar menos de la mitad del boleto y se combina con los descuentos de la Red SUBE.

Banner Seguinos en google DESK
Descuento en la SUBE: el Gobierno confirmó un beneficio del 55%

Descuento en la SUBE: el Gobierno confirmó un beneficio del 55%, cómo tramitarlo. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la vigencia de la Tarifa Social Federal, un beneficio exclusivo que permite a los sectores con menores ingresos viajar en transporte público pagando únicamente el 45% del valor de la tarifa, con una bonificación automática del 55% en trenes, colectivos y subtes.

Leé también Fallas en la tarjeta SUBE impiden cargar saldo en la app, ventanillas y máquinas, ¿cómo pagar?
Alerta SUBE: fallas en la tarjeta impiden cargar saldo en la app, ventanillas y máquinas de estaciones, ¿cómo pagar el transporte?

El sistema se tramita sin costo de forma digital o presencial y se encuentra habilitado para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH en todo el país.

¿Cuánto se ahorra en la SUBE y cómo impacta el descuento en el pasaje?

Descuento en la SUBE: el Gobierno confirm&oacute; un beneficio del 55%, c&oacute;mo tramitarlo

Descuento en la SUBE: el Gobierno confirmó un beneficio del 55%, cómo tramitarlo

La bonificación tarifaria ofrece un alivio directo en el gasto de movilidad diaria de los usuarios registrados:

  • Abono del pasaje: el titular viaja pagando solo el 45% del boleto general con la tarjeta registrada a su nombre.

  • Red SUBE acumulable: la rebaja del 55% se combina con los descuentos automáticos por transbordo en el lapso de dos horas (50% de descuento en el segundo viaje y 75% a partir del tercero).

  • Aplicación sin tope de pasajes: el descuento rige en cada viaje individual realizado en las líneas adheridas al sistema SUBE nacional.

¿Cómo saber si me corresponde el descuento en la SUBE de la Tarifa Social Federal?

El registro con el 55% de descuento abarca a los siguientes titulares de prestaciones:

  • Jubilados y pensionados: del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de la PUAM.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): por Invalidez, Vejez y Madres de 7 o más hijos.

  • Asignaciones familiares: beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

  • Otros sectores: personal de Casas Particulares, Monotributo Social, titulares de la Prestación por Desempleo, Becas Progresar y Excombatientes de Malvinas.

¿Cómo hacer el trámite digital para generar y activar el descuento en la SUBE?

Para vincular el subsidio en la tarjeta de transporte sin salir de su casa:

  • Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app.

  • Ir a la solapa "Programas y beneficios" y seleccionar la opción "Generar PIN SUBE".

  • Copiar el código alfanumérico generado de seis dígitos.

  • Ingresar en www.argentina.gob.ar/sube, iniciar sesión en la cuenta personal y asociar el código a la tarjeta registrada.

  • Apoyar el plástico en una Terminal Automática SUBE (TAS) o acreditar el beneficio apoyándolo en un celular con tecnología NFC mediante la app oficial SUBE.

¿Cómo realizar el trámite presencial en las oficinas de ANSES?

Aquellos beneficiarios que no posean conectividad pueden acercarse sin turno previo a una oficina de atención de ANSES o a un Centro de Atención SUBE, presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y la tarjeta SUBE a su nombre para que el operador cargue el atributo de forma definitiva.

En pocas palabras

  • ANSES ratificó: La Tarifa Social Federal permite pagar el 45% del boleto de transporte público.
  • Beneficio del 55%: Descuento aplicable a jubilados, pensionados y asignaciones familiares.
  • Trámite sencillo: El beneficio se puede gestionar de forma digital o presencialmente.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
SUBE Gobierno
Notas relacionadas
Jubilados de ANSES y AUH ya pueden pagar menos de la mitad por un pasaje: qué deben hacer
ANSES: quiénes pueden acceder al descuento del 55% en la SUBE y cómo activarlo
ANSES confirmó el descuento del 55% en la tarjeta SUBE para jubilados: cómo activarlo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar